Beautiful People : भारताच्या 'या' टोकावर राहते अशी जमात जिथे लोक जगतात १०० वर्षांपेक्षा जास्त आयुष्य, सत्तरीनंतरही बायका दिसतात तरुण

भारताच्या सीमेजवळच वसलेल्या लडाख आणि कारगिल क्षेत्रातील आर्यन व्हॅली (Aryan Valley) ही एक अशी जागा आहे, जिथे राहणारी 'ब्रोकपा' (Brokpa) जमात त्यांच्या विलक्षण दीर्घायुष्यासाठी आणि चिरतरुण सौंदर्यासाठी जगप्रसिद्ध आहे. या जमातीतील लोक १०० वर्षांहून अधिक काळ जगतात आणि विशेष म्हणजे, वयाच्या ७०-८० व्या वर्षीही ते ३० वर्षांच्या तरुणांप्रमाणे उत्साही आणि देखणे दिसतात. स्वतःला अलेक्झांडर द ग्रेटच्या सैनिकांचे वंशज मानणाऱ्या या लोकांचे निळे डोळे, गोरा वर्ण आणि उंच शरीरयष्टी त्यांना इतरांपेक्षा वेगळे ठरवते..या लोकांच्या सौंदर्याचे आणि आरोग्याचे सर्वात मोठे रहस्य त्यांच्या आहारात दडलेले आहे. ब्रोकपा लोक पूर्णपणे शुद्ध शाकाहारी आणि ऑर्गनिक अन्नावर भर देतात. त्यांच्या आहारात मुख्यत्वे सातू (Barley), स्थानिक भाज्या आणि प्रामुख्याने बदाम व अक्रोड यांचा समावेश असतो. विशेष म्हणजे, ते अन्नामध्ये फारसे तेल किंवा मसाले वापरत नाहीत. ही जमात 'गोंध' नावाची एक विशिष्ट प्रकारची स्थानिक चहा पिते, जी औषधी वनस्पतींपासून बनवलेली असते आणि शरीरातील विषारी घटक बाहेर काढण्यास मदत करते..केवळ आहारच नाही, तर या लोकांची जीवनशैलीही अत्यंत शिस्तबद्ध आहे. आर्यन व्हॅलीचे दुर्गम भौगोलिक स्थान आणि तेथील शुद्ध हवा यामुळे ते प्रदूषणापासून पूर्णपणे दूर राहतात. कडाक्याच्या थंडीतही हे लोक शारीरिक कष्ट आणि डोंगरदऱ्यांतून मैलोन्मैल चालणे कधीच थांबवत नाहीत. निसर्गाशी असलेले त्यांचे अतूट नाते आणि मानसिक शांतता त्यांच्या चेहऱ्यावर कधीही सुरकुत्या पडू देत नाही. आजही या जमातीतील वृद्ध माणसे कोणत्याही आधुनिक औषधांशिवाय डोंगर चढून जातात..ब्रोकपा लोकांच्या दीर्घायुष्यामागे त्यांच्या पूर्वजांकडून मिळालेले 'अनुवांशिक गुण' (Genetics) हे देखील एक महत्त्वाचे कारण मानले जाते. या जमातीने शतकानुशतके स्वतःला बाह्य जगापासून वेगळे ठेवले असून ते आपल्या समुदायाबाहेर लग्न करत नाहीत. यामुळे त्यांचे शुद्ध आर्यन जनुके (Pure Aryan Genes) टिकून राहिले आहेत. निसर्गाचा आदर, साधी राहणी आणि कोणत्याही आधुनिक तणावाचा अभाव यांमुळे ही जमात आजही "जगातील सर्वात सुंदर आणि निरोगी" मानवांचे जिवंत उदाहरण म्हणून ओळखली जाते.