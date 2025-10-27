आर बाप! भिकारी महिलेकडे सापडले पैशाचे अनेक बंडल, पोत्यात सापडल्या नोटाच नोटा, पैसे मोजायला लागला दिवस

Trending News: देशात मंदिराबाहेर, स्टेशनबाहेर, रस्त्यावर अशा अनेक ठिकाणी लोक भीक मागून जगतात. अनेक वेळा त्या लोकांची अवस्था पाहून दया येते. हे लोक भीक मागून आपलं पोट भरत असतात. अशातच आता सोशल मीडियावर एक व्हिडिओ व्हायरल झालाय. ज्या व्हिडिओमध्ये एक महिला भिक मागून लखपती झालीय. इतकं काय तर तिच्याजवळ पोतभर पैसे सापडले आहेत. सध्या महिलेचे पैसे मोजतानाचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झालाय..ही घटना कर्नाटकातील मंगळुरू इथं घडलीय. मंगळुरुमध्ये एका मानसिकदृष्या आजारी असलेली महिला रस्त्यावर भीक मागायची. दोन तीन वर्षात या महिलेने इतके पैसे कमवले की, हे पैसे मोजताना मोजणाऱ्यांचे हात सुद्धा थकले. सध्या सोशल मीडियावर या महिलेचा व्हिडिओ मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे. एका भिकाऱ्याजवळ ऐवढे पैसे पाहून अनेक जण चकीत झालेत. .माहितीनुसार कर्नाटकातील मंगळुरूमध्ये राहणारी ही महिला अनेक दिवसापासून आजारी आहे. मानसिकदृष्या ठिक नसल्याने ती घराच्या बाहेरच्या साईडला बसून राहत होती. येणाऱ्या जाणाऱ्या लोकांना ती भीक मागायची. पैसे साठवणं हा तिचा नंतर छंद झाला. जेव्हा तिला तिथून बाहेर काढण्यचा प्रयत्न केला. तेव्हा तिने कचऱ्याच्या डबक्याजवळ ठेवलेल्या पिशव्या लपवण्याचा प्रयत्न केला. .नागरिकांना तिचा संशय आला. त्यामुळे त्यानी तिची तपासणी केली. त्यानंतर कचाऱ्याच्या ढिगाऱ्याखाली लाखो रुपये आढळून आले. ही महिला गेल्या अनेक दिवसापासून पैसे साचवत होती. जेव्हा नागरिकांच्या लक्षात ही सर्व बाबा आली त्यावेळी त्यांनी पोलिसांना कळवलं. पोलिसांनी तातडीने घटनास्थळी धाव घेत परिस्थितीचा आढावा घेतला. .दरम्यान पोलिसांनी याबाबत अधिक तपास केला असता या महिलेकडे जवळपास लाखो रुपये सापडले. अनेक पैशांचे बंडल आढळून आले. त्यामुळे सध्या सोशल मीडिायवर लखपती महिलेची सध्या सर्वत्र चर्चा सुरु आहे. मुंबईत देखील एक ७ कोटींची संपत्ती असलेला भिकारी चर्चेत आला होता. त्याची संपत्ती एका व्यावसायिकाला सुद्धा लाजवणारी होती. .अभिनेत्री तेजस्विनी लोणारी शिवसेना नेत्याची सून होणार, साखरपुड्यातील व्हिडिओ व्हायरल, होणारा नवरा काय करतो?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.