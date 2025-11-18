Trending News

Viral Video : विमानतळावर चाकू घेऊन पाठलाग, वार करणार तेवढ्यात CISF जवानाने...; हादरवणारा व्हिडीओ

Bengaluru Airport CCTV : बंगळुरू विमानतळाच्या टर्मिनल १ वरील पीकअप पॉईंटजवळ हा संपूर्ण प्रकार घडला असून ही घटना सीसीटीव्हीत कैद झाली आहे. त्याचा व्हिडीओ आता सोशल मीडियावर व्हायरल होतो आहे.
Bengaluru Airport CCTV

Bengaluru Airport CCTV

eskala

Shubham Banubakode
Updated on

एका ऑटो चालकावर दोघांनी चाकूने हल्ला करण्याचा प्रयत्न केला आहे. बंगळुरू विमानतळ परिसरात ही घटना घडली आहे. यावेळी सीआयएसएफच्या जवानाच्या हस्तक्षेपामुळे ऑटोरिक्षा चालकाचे प्राण वाचले. बंगळुरू विमानतळाच्या टर्मिनल १ वरील पीकअप पॉईंटजवळ हा संपूर्ण प्रकार घडला. ही घटना सीसीटीव्हीत कैद झाली असून त्याचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल होतो आहे.

Loading content, please wait...
viral video

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com