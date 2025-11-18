Viral Video : विमानतळावर चाकू घेऊन पाठलाग, वार करणार तेवढ्यात CISF जवानाने...; हादरवणारा व्हिडीओ

एका ऑटो चालकावर दोघांनी चाकूने हल्ला करण्याचा प्रयत्न केला आहे. बंगळुरू विमानतळ परिसरात ही घटना घडली आहे. यावेळी सीआयएसएफच्या जवानाच्या हस्तक्षेपामुळे ऑटोरिक्षा चालकाचे प्राण वाचले. बंगळुरू विमानतळाच्या टर्मिनल १ वरील पीकअप पॉईंटजवळ हा संपूर्ण प्रकार घडला. ही घटना सीसीटीव्हीत कैद झाली असून त्याचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल होतो आहे. .मीडिया रिपोर्टनुसार, सुहैल अहमद प्यारेजान, असं ऑटोरिक्षा चालकाचं नाव आहे. तर जगदीश आणि रेणुकुमार अशी हल्लेखोराची नावं आहेत. जुन्या वातातून त्यांनी हा हल्ला केल्याचं समोर आलं आहे. सीसीटीव्ही फुटेजमध्ये दिसतंय त्याप्रमाणे, सुहैल स्वत:चा जीव वाचवण्यासाठी वेगाने पळतो आहे. तर त्याच्या मागे हल्लेखोर चाकू घेऊन धावत आहेत..Srinagar Blast : दिल्लीनंतर श्रीनगर पोलिस स्टेशनजवळ भयानक स्फोट! ९ ठार, २९ जखमी; CCTV व्हायरल.एका ठिकाणी सुहैल खाली पडला आहे. तेव्हा हल्लेखोरांनी त्यांच्यावर हल्ला करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, हल्लेखोर हल्ला करणार इतक्यात सीआयएसएफ जवान हस्तक्षेप करत त्यांना अडवलं आहे. त्यानंतर दोन्ही हल्लेखोरांना पकडल्यानंतर सीआयएसएफने पोलिसांच्या ताब्यात दिलं देत चाकू जप्त केला आहे..cctv footage: मृत्यू दिसला! बराच वेळ वरती बघितलं अन् कोसळले; मंदिरामध्ये वृद्धाचा मृत्यू, Video Viral.प्राथमिक तपासात ही घटना पूर्ववैमन्यातून घडली आहे. सीआयएसएफने त्याच्या सोशल मीडिया हॅंडवर हा व्हिडीओ शेअर केला आहे. सीआयएसएफच्या हस्तक्षेपामुळे विमानतळावर मोठी घटना टळली आहे, असं सीआयएसएफच्या वतीने सांगण्यात आलं. हा व्हिडीओ सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल असून अनेकांनी यावर प्रतिक्रिया दिल्या आहेत. काहींनी सीआयएसएफच्या तत्परतेचं कौतुक केलं आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.