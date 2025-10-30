Viral Video : अरेरे वर्दीला लाज आणली ! पोलिस उपअधीक्षकानेच मैत्रिणीच्या घरात केली चोरी, मोबाईल अन् दोन लाख घेऊन फरार, व्हिडिओ समोर

मध्य प्रदेशची राजधानी भोपाळमधून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. एका वरिष्ठ महिला अधिकाऱ्यावर चोरीचा आरोप करण्यात आला आहे, ज्यामुळे मध्य प्रदेश पोलिस विभागात खळबळ उडाली आहे. कल्पना रघुवंशी पोलिस मुख्यालयात पोलिस उपअधीक्षक (डीएसपी) म्हणून कार्यरत आहेत. मैत्रिणीच्या घरातून दोन लाख रुपये रोख आणि मोबाईल फोन चोरी केल्याचा आरोप त्यांच्यावर आहे. या प्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..भोपाळच्या जहांगीराबाद पोलिस स्टेशन परिसरात घडलेल्या या घटनेने पोलिस दलाच्या सचोटी आणि जबाबदारीवर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. कल्पनाच्या मैत्रिणीचा आरोप आहे की तिने तिचा मोबाईल फोन चार्जिंगला लावला होता आणि आंघोळीसाठी गेली होती. दरम्यान, पोलिस अधिकारी कल्पना रघुवंशी घरात घुसल्या आणि तिच्या हँडबॅगमधून पैसे आणि मोबाईल फोन चोरला. जेव्हा ती बाथरूममधून बाहेर पडली तेव्हा रोख रक्कम आणि फोन दोन्ही गायब होते..कृत्य सीसीटीव्हीमध्ये कैद महिलेने ताबडतोब घरातील सीसीटीव्ही फुटेज तपासले, ज्यामध्ये डीएसपी रघुवंशी घरात प्रवेश करताना आणि बाहेर पडताना दिसत होत्या. सूत्रांनुसार, डीएसपी देखील नोटांचे बंडल घेऊन घराबाहेर पडताना दिसल्या. फुटेज पाहून मैत्रिणीला धक्का बसला. तिने ताबडतोब पोलिसांशी संपर्क साधला आणि औपचारिक तक्रार दाखल केली. सीसीटीव्ही फुटेजच्या आधारे पोलिसांनी कल्पना रघुवंशीविरुद्ध चोरीचा गुन्हा दाखल केला. तेव्हापासून ती फरार आहे. तिला शोधण्यासाठी पोलिसांनी अनेक शोध मोहिमा सुरू केल्या आहेत..Video : पापा की परीने एक्टिवला विमान समजलं अन् थेट हवेत उडवलं, व्हायरल व्हिडिओ एकदा बघाच.अतिरिक्त पोलिस अधीक्षक बिट्टू शर्मा यांनी सांगितले की चोरीला गेलेला मोबाईल फोन जप्त करण्यात आला आहे. तो महिला पोलिस अधिकाऱ्याच्या घरात सापडला. त्यांनी पुढे सांगितले की ती सीसीटीव्ही फुटेजमध्ये दिसत आहे. पोलिस सूत्रांनुसार, २ लाख रुपये रोख रक्कम अजूनही गायब आहे. पोलिस मुख्यालयाने आरोपी अधिकाऱ्याला विभागीय नोटीस बजावली आहे..पोलिसांत खळबळ कल्पना रघुवंशीविरुद् शिस्तभंगाच्या कारवाईची तयारी सुरू आहे. या घटनेमुळे पोलिस विभागात खळबळ उडाली आहे. अधिकाऱ्यांच्या कृतीमुळे जनतेतही संताप निर्माण झाला आहे. वरिष्ठ अधिकारी आरोपीविरुद्ध सखोल आणि पारदर्शक चौकशीची मागणी केली जात आहे..FAQs प्र1. घटनेत नेमकं काय घडलं? भोपाळमधील महिला डीएसपीने आपल्या मैत्रिणीच्या घरातून २ लाख रुपये आणि मोबाईल चोरी केल्याचा आरोप झाला.प्र2. आरोपी कोण आहे? आरोपीचे नाव कल्पना रघुवंशी असून त्या पोलिस उपअधीक्षक (डीएसपी) म्हणून कार्यरत आहेत.प्र3. ही घटना कुठे घडली? ही घटना भोपाळच्या जहांगीराबाद पोलिस स्टेशनच्या हद्दीत घडली.प्र4. पुरावा कसा मिळाला? सीसीटीव्ही फुटेजमध्ये डीएसपी घरात येताना आणि नोटांचे बंडल घेऊन बाहेर जाताना दिसल्या.प्र5. पोलिसांनी काय कारवाई केली? चोरीचा मोबाईल जप्त केला असून आरोपीविरुद्ध गुन्हा दाखल करून शोधमोहीम सुरू आहे.प्र6. सध्या आरोपी कुठे आहे? त्या सध्या फरार असून पोलिस त्यांचा शोध घेत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.