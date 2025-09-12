PM Modi AI Video : पंतप्रधान मोदींच्या AI VIDEO वरून नवा वाद, भाजपाचा काँग्रेसवर हल्लाबोल, व्हिडीओत नेमकं काय?

AI video showing PM Modi and his mother goes viral, sparks political storm : काँग्रेसच्या बिहारमधील मतदार यात्रेत पंतप्रधान मोदी आणि त्यांच्या आईबद्दल अपमानास्पद भाषेचा वापर झाल्याचा आरोप भाजपाकडून करण्यात आला होता. त्यावेळी मोठं राजकारण तापलं होतं. अशातच आता पंतप्रधान मोदी आणि त्याच्या आईबरोबरच्या संवादाचा एक एआय व्हिडिओ समोर आला आहे. यावरून पुन्हा एकदा राजकारण तापलं आहे. हा व्हिडीओ काँग्रेसने बनवण्यात आल्याचा आरोप भाजपाकडून करण्यात आला आहे. यावरूनच आता आरोप प्रत्यारोपाच्या फैरी झाडल्या जात आहेत. .हा व्हिडीओ बिहार काँग्रेसच्या सोशल मीडियावर साईटवर शेअर करण्यात आला आहे. यात पंतप्रधान मोदी आणि त्यांच्या आईला दाखवण्यात आले आहे. याच व्हिडिओवरून भारतीय जनता पक्षाने काँग्रेसवर तीव्र टीका केली आहे. भाजपने हा व्हिडिओ पंतप्रधानांच्या आईचा, महिलांचा आणि गरीबांचा अपमान करणारा असल्याचे म्हटले आहे..Supreme Court on Bihar SIR Case : बिहार 'SIR' बाबत सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय! ‘आता आधार कार्ड....’.यासंदर्भात बोलताना भाजप नेते शहजाद पूनावाला म्हणाले, "काँग्रेस पक्ष पुन्हा एकदा पंतप्रधान मोदींच्या आईचा अपमान करत आहे. काँग्रेस पक्ष आता गांधींचा पक्ष राहिलेला नाही, तर तो 'गालींची' ( शिव्या देणाऱ्यांचा) पक्ष बनला आहे" याशिवाय भाजप नेते शाहनवाज हुसेन यांनीही या व्हिडीओवरून काँग्रेसवर टीका केली आहे. "अशा व्हिडीओ शेअर करताना काँग्रेसला लाज वाटली पाहिजे. त्यांनी पुन्हा एकदा पंतप्रधानांच्या आईचा अपमान केला आहे", अशी प्रतिक्रिया त्यांनी दिली..दरम्यान, हा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्यानंतर पद्मश्री मथुरभाई सवानी यांनी पंतप्रधान मोदींना पत्र लिहिलं आहे. या पत्रात त्यांनी व्हिडीओवर आक्षेप घेत तंत्रज्ञानाचा गैरवापर होत असल्याचं म्हटलं आहे."तंत्रज्ञानाच्या वापराबाबत काही नियम आणि कायदे बनवणे आवश्यक आहे. या व्हिडिओत वापरलेली संवादाची भाषा ही भारतीय संस्कृतीत कधीही स्वीकारली जाऊ शकत नाही. या व्हिडिओतील संवादामुळे अनेकांचं मन दुखावलं आहे", असंही त्यांनी पत्रात म्हटलं..Premium| Bihar Voter Roll Controversy: राहुल गांधींच्या ‘व्होट-चोरी’च्या आरोपांमुळे भाजपला बिहार निवडणुकीत फटका?.व्हिडीओत नेमकं काय आहे?बिहार काँग्रेसने शेअर केलेल्या एआय व्हिडिओत पंतप्रधान मोदींना झोपलेले दाखवण्यात आले आहे. याचवेळी त्यांच्या आई स्वप्नात येतात आणि त्यांना रागावतात. माझ्या नावाचा वापर बिहार निवडणुकीत का केला जातो आहे? असा प्रश्न त्या विचारतात. मात्र, या व्हिडिओत वापरलेल्या भाषेमुळे आता वाद निर्माण झाला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.