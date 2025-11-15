man riding bike under truck video : याला म्हणतात जीव द्यायची हौस! ; पठ्ठ्यानं ट्राफिकमध्ये अडकलेल्या ट्रक खाली घातली दुचाकी अन् मग ...

Man Rides Bike Under Stuck Truck — Clip Spreads Rapidly Online : आजकाल कधी कोण काय कारनामा करेल काहीच नेम नाही. रस्त्यांवर तर हे प्रकार आपल्याला सर्रास दिसतात. कोणीही अगदी काही उद्योग करतं, विशेष करून गाड्यांवर, दुचाकीसह विविध कारनामे झालेले दिसता. कोणी गाडी मांडी घालून चालवत, तर कोणी गाडी एका चाकावर चालवतं, काही बहाद्दर तर गाडीवर आपल्या प्रेयसीला समोर उलट बसवून तिच्याशी रोमान्स करतही गाडी चालवतात.
आताही एका अशाच काहीशा वेगळ्या कारनाम्याचा व्हिडिओ समोर आला आहे. जो सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल होतोय. शिवाय, त्यावर विविध कमेंटही सुरू झाल्या आहेत. हा व्हिडिओ बिहारमधील असल्याचं समोर आलं आहे. शिवाय या व्हिडिओमधील महाशय हे केलेल्या प्रतापाबद्दल दंड थोपटून अभिमानाने आपल्या राज्याचं नाव सांगताना दिसतात.
व्हिडिओत एक व्यक्ती रस्त्यावर ट्राफिकमध्ये अडकलेल्या एका ट्रक खालून चक्क त्याची मोटारसायकल काढताना दिसतो. विशेष म्हणजे तो असं करताना गाडीखालीही उतरत नाही, गाडीवर बसूनच तो त्याची दुचाकी ट्रक खालून काढतो. तर हा कारनामा करताना अन्य एकजण त्याचा सहकारी व्हिडिओ शूट करत असतो.
दुचाकी सहीसलामत ट्रकखालून काढल्यानंतर तो स्वत: मोठं अभिमान वाटावं असं काम केल्याचं दर्शवतो आणि स्वत:लाच शाबसकी देत, ये बिहार है... असंही वरून सांगतो. तर त्याचा सहकारीही त्याला दुजोरा देतो आणि ये बिहार है हम कहीसे भी घुस जाते है असं म्हणतो नंतर ते दोघेही दुचाकीवर बसून निघून जातात.
या व्हिडिओनंतर सोशल मीडियावर अशीही चर्चा सुरू आहे, की अखेर लोक आपल्या जीवनाला इतकं हलक्यात कसं काय घेतात. बहुतांश जणांनी तर हा व्हिडिओ पाहून कपाळाला हात मारला असणार हे नक्की.
