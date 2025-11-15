Trending News

man riding bike under truck video : याला म्हणतात जीव द्यायची हौस! ; पठ्ठ्यानं ट्राफिकमध्ये अडकलेल्या ट्रक खाली घातली दुचाकी अन् मग ...

man riding a bike under a truck stuck in traffic video viral : जाणून घ्या, हा व्हिडिओ नेमका कुठला आहे आणि या बहाद्दराने या कारनाम्यानंतर नेमकं काय म्हटलंय?
A man astonishingly rides his bike from under a truck stuck in Bihar traffic, a moment that quickly went viral on social media.

A man astonishingly rides his bike from under a truck stuck in Bihar traffic, a moment that quickly went viral on social media.

esakal

Mayur Ratnaparkhe
Updated on

Man Rides Bike Under Stuck Truck — Clip Spreads Rapidly Online : आजकाल कधी कोण काय कारनामा करेल काहीच नेम नाही. रस्त्यांवर तर हे प्रकार आपल्याला सर्रास दिसतात. कोणीही अगदी काही उद्योग करतं, विशेष करून गाड्यांवर, दुचाकीसह विविध कारनामे झालेले दिसता. कोणी गाडी मांडी घालून चालवत, तर कोणी गाडी एका चाकावर चालवतं, काही बहाद्दर तर गाडीवर आपल्या प्रेयसीला समोर उलट बसवून तिच्याशी रोमान्स करतही गाडी चालवतात. 

आताही एका अशाच काहीशा वेगळ्या कारनाम्याचा व्हिडिओ समोर आला आहे. जो सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल होतोय. शिवाय, त्यावर विविध कमेंटही सुरू झाल्या आहेत. हा व्हिडिओ बिहारमधील असल्याचं समोर आलं आहे. शिवाय या व्हिडिओमधील महाशय हे केलेल्या प्रतापाबद्दल दंड थोपटून अभिमानाने आपल्या राज्याचं नाव सांगताना दिसतात.

व्हिडिओत एक व्यक्ती रस्त्यावर ट्राफिकमध्ये अडकलेल्या एका ट्रक खालून चक्क त्याची मोटारसायकल काढताना दिसतो. विशेष म्हणजे तो असं करताना गाडीखालीही उतरत नाही, गाडीवर बसूनच तो त्याची दुचाकी ट्रक खालून काढतो. तर हा कारनामा करताना अन्य एकजण त्याचा सहकारी व्हिडिओ शूट करत असतो.

A man astonishingly rides his bike from under a truck stuck in Bihar traffic, a moment that quickly went viral on social media.
Fake Tiger and Real Tiger Viral Video : खतरनाक!!! वाघाचं कातडं पांघरून जंगलातील वाघाच्या तोंडासमोर गेला पठ्ठ्या अन् मग...

दुचाकी सहीसलामत ट्रकखालून काढल्यानंतर तो स्वत: मोठं अभिमान वाटावं असं काम केल्याचं दर्शवतो आणि स्वत:लाच शाबसकी देत, ये बिहार है... असंही वरून सांगतो. तर त्याचा सहकारीही त्याला दुजोरा देतो आणि ये बिहार है हम कहीसे भी घुस जाते है असं म्हणतो नंतर ते दोघेही दुचाकीवर बसून निघून जातात.  

A man astonishingly rides his bike from under a truck stuck in Bihar traffic, a moment that quickly went viral on social media.
Man Kissing Cobra Video : भयानक!!! बहाद्दरानं चक्क ‘कोबरा’लाच केला ‘Lip lock Kiss’ ; थरारक व्हिडिओ व्हायरल

या व्हिडिओनंतर सोशल मीडियावर अशीही चर्चा सुरू आहे, की अखेर लोक आपल्या जीवनाला इतकं हलक्यात कसं काय घेतात. बहुतांश जणांनी तर हा व्हिडिओ पाहून कपाळाला हात मारला असणार हे नक्की.

सकाळ+ चे सदस्य व्हा

ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

Bihar
viral video

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com