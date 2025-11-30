Trending News

Video: प्लॅस्टिक किंवा लाकडापासून नाही तर जनावरांच्या हाडांपासून बनतात पॅन्ट-शर्टची बटणं, व्हिडिओ पाहून तुमचाही विश्वास बसणार नाही

Animal Bone Buttons : शर्ट-पॅन्टची काही बटणे प्लास्टिक किंवा लाकडापासून नव्हे तर प्राण्यांच्या हाडांपासून बनवली जातात.व्हायरल व्हिडिओमध्ये हाडांपासून बटणे तयार करण्याची संपूर्ण प्रक्रिया दाखवली आहे.
Yashwant Kshirsagar
Updated on

Summary

  1. शर्ट-पॅन्टची काही बटणे प्लास्टिक किंवा लाकडापासून नव्हे तर प्राण्यांच्या हाडांपासून बनवली जातात.

  2. व्हायरल व्हिडिओमध्ये हाडांपासून बटणे तयार करण्याची संपूर्ण प्रक्रिया दाखवली आहे.

  3. हाडे प्रथम निवडून त्यातील खराब भाग कापून टाकले जातात.

तुम्ही दररोज घालत असलेल्या शर्ट अन् पॅन्टची तसेच इतर कपड्यांची बटणे ही कशापासून बनवली जातात हे तुम्हाला माहिती आहे का? ही बटणं प्लॅस्टिक किंवा लाकडापासून बनवली जातात असं तुम्हाला वाटत असेल तर तो पूर्ण सत्य नाही. काही बटणे ही जनावरांच्या हाडांपासून बनवली जातात हे वाचून तुम्हाला आर्श्चय वाटू शकते, पण हे खरं आहे कारण याचा नुकताच एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे.

