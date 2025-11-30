Video: प्लॅस्टिक किंवा लाकडापासून नाही तर जनावरांच्या हाडांपासून बनतात पॅन्ट-शर्टची बटणं, व्हिडिओ पाहून तुमचाही विश्वास बसणार नाही

Summaryशर्ट-पॅन्टची काही बटणे प्लास्टिक किंवा लाकडापासून नव्हे तर प्राण्यांच्या हाडांपासून बनवली जातात.व्हायरल व्हिडिओमध्ये हाडांपासून बटणे तयार करण्याची संपूर्ण प्रक्रिया दाखवली आहे.हाडे प्रथम निवडून त्यातील खराब भाग कापून टाकले जातात..तुम्ही दररोज घालत असलेल्या शर्ट अन् पॅन्टची तसेच इतर कपड्यांची बटणे ही कशापासून बनवली जातात हे तुम्हाला माहिती आहे का? ही बटणं प्लॅस्टिक किंवा लाकडापासून बनवली जातात असं तुम्हाला वाटत असेल तर तो पूर्ण सत्य नाही. काही बटणे ही जनावरांच्या हाडांपासून बनवली जातात हे वाचून तुम्हाला आर्श्चय वाटू शकते, पण हे खरं आहे कारण याचा नुकताच एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे..शर्ट आणि पॅन्टसाठी बटणे बनवण्याची अनोखी प्रक्रिया दाखवणारा एक व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. आश्चर्यकारक गोष्ट म्हणजे ही बटणे कारखान्यात बनवलेल्या प्लास्टिक, धातू किंवा लाकडापासून बनवलेली नसून प्राण्यांच्या हाडांपासून बनवली जातात. .व्हिडिओमध्ये, एक माणूस प्राण्यांच्या हाडांनी भरलेली पोती ओतताना दिसतो. खराब झालेले भाग नंतर कापले जातात आणि टाकून दिले जातात, तर चांगली हाडे गरम पाण्यात उकळले जातात. नंतर हाडे गरम पाण्यातून काढून पातळ, लहान तुकडे केले जातात. नंतनंतर त्याची मशीनच्या साहाय्याने गोल बटणे तयाल केली जातात. यानंतर बटणे रंगीत पाण्यात बुडवली जातात जेणेकरून ती कलरफूल होतील आणि शेवटी त्यांना पुन्हा एकदा पॉलिश केले जाते जेणेकरून त्यांना एक वेगळी चमक येते. .इंस्टाग्रामवर workshopthings या आयडीसह शेअर केलेला हा व्हिडिओ ६० मिलियनहून अधिक वेळा पाहिला गेला आहे, तर ६०,००० हून अधिक लोकांनी व्हिडिओला लाईक केले आहे आणि विविध प्रतिक्रिया दिल्या आहेत. .व्हिडिओ पाहून एका यूजरने म्हटले आहे की, "मला कधीच वाटले नव्हते की बटणे हाडांपासून बनतात." दुसऱ्याने विनोदाने म्हटले, "मी इतक्या वर्षांपासून ते घालत आहे, पण आज मला पॅन्ट आणि शर्ट घालायला भीती वाटते." दुसऱ्या युजरने लिहिले, "आता मला समजले की काही बटणे इतकी मजबूत का असतात." इतर अनेकांना अजूनही विश्वास बसत नाही की बटणे हाडांपासून बनतात. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.