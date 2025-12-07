Viral: वेळेआधी कामावर जायची; बॉसने कंपनीतून काढले, महिला कोर्टात पोहोचली अन्..., प्रकरण काय?

जरा विचार करा, जगात बहुतेक लोकांना उशिरा पोहोचल्यामुळे कामावरून काढून टाकले जाते. पण स्पेनमधील एका महिलेसोबत उलट घडले. तिच्या कंपनीने तिला कामावरून काढून टाकले कारण ती दररोज खूप लवकर कामावर येत असे. हो, हा विनोद नाही. ती मुलगी सकाळी ७:३० वाजताच्या शिफ्टसाठी सकाळी ६:४५ वाजता ऑफिसमध्ये पोहोचायची आणि या सवयीमुळे तिची नोकरी धोक्यात आली. हे प्रकरण न्यायालयापर्यंत पोहोचले. .सर्वात धक्कादायक गोष्ट म्हणजे न्यायालयाने कंपनीची बाजू घेतली. लवकर पोहोचणे हा गुन्हाही असू शकतो का? हा प्रश्न आज सोशल मीडियावर फिरत आहे. लोक या कथेने आश्चर्यचकित आणि आनंदी आहेत. स्पेनमधील अलिकांटे येथे राहणाऱ्या एका तरुणीसोबत एक विचित्र घटना घडली. ती एका डिलिव्हरी कंपनीत काम करत होती. तिच्या सवयीनुसार ती दररोज खूप लवकर ऑफिसमध्ये येत असे. तिचे काम सुरू होण्याची वेळ सकाळी ७:३० होती, पण ती दररोज सकाळी ६:४५ ते ७:०० च्या दरम्यान येत असे. .खांद्यावर पदर, सिंपल लूक अन् गुलाबी ग्लो, महाराष्ट्राची वहिनी जेनिलियाचा लूक पाहिला का? रितेशसोबतचा हटके Viral Video.सुरुवातीला कंपनीला वाटले की, ती एक जबाबदार कर्मचारी आहे. परंतु हळूहळू तिचा व्यवस्थापक काळजी करू लागला. कारण ती इतक्या लवकर आली तेव्हा तिच्याकडे कोणतेही काम नव्हते आणि कंपनीने म्हटले की यामुळे "कामाची व्यवस्था बिघडत आहे." कंपनीने तिला २०२३ मध्ये पहिली चेतावणी दिली. तिला लवकर येऊ नका. वेळेवर पोहोचण्यास सांगण्यात आले. पण तिच्या सवयीमुळे ती दररोज लवकर येत राहिली..व्यवस्थापनाने वारंवार स्पष्ट केले की, जेव्हा काम ७:३० वाजता सुरू होते तेव्हा ६:४५ वाजता पोहोचणे आवश्यक नाही. पण तिने ते हलके घेतले. अखेर या वर्षाच्या सुरुवातीला, कंपनीने तिला "गंभीर गैरवर्तन" केल्याबद्दल दोषी ठरवत तिला कामावरून काढून टाकले. कंपनीने असा युक्तिवाद केला की लवकर पोहोचून ती कोणतेही काम करत नव्हती. व्यवस्थापनासाठी समस्या निर्माण करत होती आणि कंपनीच्या नियमांचे उल्लंघन करत होती. मुलीला हे पूर्णपणे चुकीचे वाटले. .तिने कंपनीच्या निर्णयाला थेट अॅलिकॅन्टेच्या सामाजिक न्यायालयात आव्हान दिले. तिला वाटले की लवकर पोहोचणे ही चांगली गोष्ट आहे. मग ती तिची नोकरी कशी गमावू शकते? स्पॅनिश महिलेच्या या विचित्र प्रकरणामुळे सोशल मीडियावर प्रतिक्रियांचा वर्षाव झाला. अनेक वापरकर्ते गोंधळून गेले, "लवकर पोहोचणे चूक असू शकते का?" तर काहींनी विनोदी कमेंट्स देऊन या निर्णयावर टीका केली. .इंडिगोच्या गोंधळावर सोनू सूद संतापला, इतर विमानांच्या तिकीट दरात वाढ झाल्यानं म्हणाला...'पाच ते दहा पट तिकिटं वाढवणं...'.एका वापरकर्त्याने लिहिले, "मी पहिल्यांदाच ऐकत आहे की लवकर पोहोचल्याने तुमची नोकरी जाऊ शकते. जर ते भारतात असते तर बॉसने पुतळा बनवला असता." दुसऱ्याने उपहास केला, "कंपनीला काय हवे आहे? जर तुम्ही उशीरा आलात तर राग. जर तुम्ही लवकर आलात तर राग. म्हणजे, अजिबात येऊ नका?".सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.