Video: चिमुकला रेलिंगवरून खाली डोकावत होता, तेवढ्यातच तोल गेला अन्...; व्हायरल व्हिडिओ पाहून बसेल धक्का

सध्या सोशल मीडियावर एक व्हिडिओ व्हायरल होत आहे. ज्यामध्ये एका मुलाशी संबंधित एक भयानक घटना दाखवण्यात आली आहे. व्हिडिओमध्ये तो मुलगा पायऱ्यांच्या रेलिंगजवळ उभा राहून खाली डोकावत असल्याचे स्पष्टपणे दिसत आहे. तो कदाचित वरून सर्वकाही पाहण्याचा प्रयत्न करत असेल किंवा फक्त एखादा खेळ खेळत असेल..समोर आलेल्या व्हिडिओनुसार, मुलाचा अचानक तोल गेला आणि तो थेट पायऱ्यांवरून खाली पडला. व्हिडिओमध्ये दिसत आहे की पडल्यानंतर तो मुलगा क्षणभर गतिहीन झाला. लगेच रडू लागला. त्याच्या दुखापती गंभीर दिसत नव्हत्या. परंतु अचानक पडल्यामुळे त्याला खूप त्रास होत होता. जवळून पाहणाऱ्यांनी लगेच मुलाच्या मदतीला धाव घेतली आणि त्याला मदत केली..गोंडस हावभाव, साडी आणि सन्मान, राष्ट्रीय पुरस्कार सोहळ्यात त्रिशाने वेधलं लक्ष, साडी नेसून स्विकारला पुरस्कार, व्हिडिओ व्हायरल.घटनेनंतर, मुलाची काळजी घेण्यात आली आणि त्याच्या पालकांना माहिती देण्यात आली. त्यांनी मुलाला प्रेमाने आणि आपुलकीने शांत केले आणि त्याच्या किरकोळ दुखापतींवर उपचार केले. सुदैवाने, मुलाच्या दुखापती गंभीर नव्हत्या आणि तो लवकरच बरा झाला. हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल होत आहे..सोशल मीडियावर हा व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर लोकांनी आपल्या प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या आहेत. अनेक जण म्हणत आहेत की पालकांनी नेहमीच त्यांच्या लहान मुलांवर लक्ष ठेवावे. विशेषतः पायऱ्या, बाल्कनी किंवा उंच ठिकाणी. काहींनी असेही म्हटले आहे की, मुलांना हे शिकवणे महत्वाचे आहे की डोकावताना किंवा खेळताना नेहमीच उंचीवरून पडण्याचा धोका असतो.