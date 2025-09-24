Trending News

Video: चिमुकला रेलिंगवरून खाली डोकावत होता, तेवढ्यातच तोल गेला अन्...; व्हायरल व्हिडिओ पाहून बसेल धक्का

Child Viral Video: चिमुकला रेलिंगवरून खाली डोकावत होता. तेवढ्यातच तोल गेल्याने तो खाली पडला. या घटनेमुळे खळबळ उडाली होती. याचा व्हिडिओ व्हायरल होत आहे. यावर अनेक प्रतिक्रिया येत आहेत.
Vrushal Karmarkar
सध्या सोशल मीडियावर एक व्हिडिओ व्हायरल होत आहे. ज्यामध्ये एका मुलाशी संबंधित एक भयानक घटना दाखवण्यात आली आहे. व्हिडिओमध्ये तो मुलगा पायऱ्यांच्या रेलिंगजवळ उभा राहून खाली डोकावत असल्याचे स्पष्टपणे दिसत आहे. तो कदाचित वरून सर्वकाही पाहण्याचा प्रयत्न करत असेल किंवा फक्त एखादा खेळ खेळत असेल.

