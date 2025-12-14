Trending News

Bride Viral Video: त्याला शेवटचं भेटायचंय... लग्नाच्या २ तास आधी प्रियकराला भेटायला गेली नवरी, पण तिथं नेमकं काय घडलं? पाहा व्हिडिओ

Bride Meets Lover : कुटुंबाच्या दबावामुळे प्रेमविवाह शक्य नसल्याचे मित्र सांगतो. प्रियकराकडे पुन्हा पाहिले तर लग्न होणार नाही असे नवरी म्हणते. व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर सहानुभूती, टीका आणि स्क्रिप्टेड असल्याच्या प्रतिक्रिया आल्या.
A bride in a red lehenga is seen emotionally meeting her lover just hours before her wedding, a moment that has gone viral on social media and sparked intense debate.

A bride in a red lehenga is seen emotionally meeting her lover just hours before her wedding, a moment that has gone viral on social media and sparked intense debate.

esakal

Yashwant Kshirsagar
Updated on

ग्नाच्या दोन तासआधी प्रियकराला भेटायला आलेल्या एका नवरीचा व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर खूप व्हायरल होत आहे. व्हिडिओमध्ये, श्रेया म्हणून ओळखली जाणारी नवरी तिच्या मित्रासोबत तिच्या प्रियकराला भेटण्यासाठी कारमध्ये येते, जो रस्त्यावर तिची तिची वाट पाहत आहे.

Loading content, please wait...
bride
love story
Lover
viral video

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com