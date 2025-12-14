Bride Viral Video: त्याला शेवटचं भेटायचंय... लग्नाच्या २ तास आधी प्रियकराला भेटायला गेली नवरी, पण तिथं नेमकं काय घडलं? पाहा व्हिडिओ

ग्नाच्या दोन तासआधी प्रियकराला भेटायला आलेल्या एका नवरीचा व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर खूप व्हायरल होत आहे. व्हिडिओमध्ये, श्रेया म्हणून ओळखली जाणारी नवरी तिच्या मित्रासोबत तिच्या प्रियकराला भेटण्यासाठी कारमध्ये येते, जो रस्त्यावर तिची तिची वाट पाहत आहे..या व्हिडिओने सोशल मीडियावर खूप खळबळ उडवली आहे यात दिसते की, लाल रंगाचा लेंहंगा नेसलेली नवरी कारच्या खिडकीतून बाहेर पाहात कुणालातरी शोधत असल्याचे दिसते. ड्रायव्हरच्या सीटवर बसलेला तिचा मित्रा तिला सांगतो की तिचा प्रियकर रस्त्याच्या पलीकडे उभा आहे. गाडी थांबल्यानंतर, नवरी बाहेर पडते आणि शेवटच्या वेळी तिच्या प्रियकराला भेटण्यासाठी धावते. .व्हिडिओमध्ये ती तिच्या प्रियकराशी काही क्षण बोलत असल्याचे, नंतर त्याला मिठी मारताना आणि रडताना दिसते. नंतर ती पुन्हा गाडीत बसते, अजूनही रडत असते. दरम्यान, ड्रायव्हरच्या सीटवर बसलेला मित्र म्हणतो की, कुटुंबाच्या दबावामुळे ती तिच्या प्रियकराशी लग्न करू शकत नाही. पण तिने लग्नापूर्वी तिला तिच्या प्रियकराला शेवटचे एकदा भेटायचे आहे असा आग्रह धरला. .व्हिडिओमध्ये परतताना ती रडत असल्याचे दिसत आहे. शिवाय, जेव्हा तिचा मित्र तिला तिच्या प्रियकराकडे परत पाहण्याची विनंती करतो तेव्हा ती म्हणते, "असे करू नकोस, कारण जर तिने त्याला जास्त वेळ पाहिले किंवा माझा आवाज ऐकला तर मी लग्न करू शकणार नाही." व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर, युजर्सनी संमिश्र प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या आहेत..19 Minute 34 Second Viral Video नंतर आता 5.39 मिनिटचा व्हिडिओ व्हायरल? सोशल मीडियावर उडलाय गोंधळ.काही युजर्सनी या जोडप्याबद्दल सहानुभूती व्यक्त केली आहे. तर काहींनी अलीकडील घटनांचा उल्लेख करून नवरीच्या कृत्यावर टीका केली आहे, तिच्या होणार्या पतीबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे. काही युजर्सनी व्हिडिओच्या सत्यतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे आणि तो स्क्रिप्टेड आहे असे म्हटले आहे. सकाळ या व्हिडिओची पुष्टी करत नाही. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.