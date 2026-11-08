बॉस असावा तर असा! दिवाळीला प्रत्येकाला दिला १ लाखांचा बोनस, कर्मचारी भावुक; Video Viral

दिवाळीत बहुतेक कंपन्या कर्मचाऱ्यांना सोन पापडीचा बॉक्स, मिठाई किंवा काही हजार रुपयांचा बोनस देतात. पण गुजरातच्या सुरतमधील एका व्यापाऱ्याने त्याच्या कर्मचाऱ्यांना दिवाळी बोनस म्हणून तब्बल १ लाख रुपये दिल्याचे समोर आले आहे. आपल्या कर्मचाऱ्यांच्या मेहनतीवर खूश झालेल्या एका कापड व्यापाऱ्याने दिवाळी बोनस म्हणून प्रत्येकी १ लाख रुपये दिले आहेत. या प्रकाराचा व्हिडिओ देखील समोर आला आहे. .सोशल मीडियावर सध्या एक व्हिडीओ तुफान व्हायरल होत आहे, ज्यामध्ये सुरतच्या वराछा भागातील कापड व्यापारी रामस्वरूप मुंडे यांनी आपल्या कर्मचाऱ्यांना साधं दिवाळी गिफ्ट देण्याऐवजी प्रत्येक कर्मचाऱ्याला १ लाख रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम दिली. इतकेच नव्हे तर चांदीसारखी चमकणारी पूजेची ताटं देखील देण्यात आली. असे दिवाळी गिफ्ट पाहताच अनेक कर्मचारी भावूक झाले..Pune Crime: लोणी काळभोरमध्ये खळबळ! खोकलाई चौकातून घरी निघालेली २७ वर्षीय विवाहिता बेपत्ता; अपहरणाचा संशय.व्हायरल व्हिडिओमध्ये, चांदीसारखी चमकणारी पूजेची ताटं १०, २०, ५०, १००, २०० आणि ५०० रुपयांच्या नव्या नोटांच्या बंडलांसोबत व्यवस्थित मांडलेली होती. त्यानंतर त्या व्यावसायिकाने आणि त्यांच्या पत्नीने, प्रत्येकी १ लाख रुपयांपेक्षा जास्त रोख रक्कम असलेली ही ताटं, त्यांच्या २० कर्मचाऱ्यांपैकी प्रत्येकाला एकेक करून दिली. १ लाख रुपयांच्या रोख रकमेने भरलेली ताटं कर्मचाऱ्यांपर्यंत पोहोचताच, ते पूर्णपणे थक्क झाले. त्यांना त्यांच्या डोळ्यांवर विश्वासच बसत नव्हता. या मोठ्या आश्चर्यामुळे अनेक महिला कर्मचारी आपले अश्रू आवरू शकत नसल्याचे दिसत आहे..IAS बनण्याचं स्वप्न भंगलं, KBCमध्येही अपयश; अखेर शॉर्टकट म्हणून गुन्हेगारीचा मार्ग निवडला, बीटेक पदवीधर तरुणाला अटक.यावर व्यावसायिकाने असे म्हटले आहे की, त्यांचे कर्मचारी केवळ कामगार नसून त्यांच्या कुटुंबाचाच एक भाग आहेत आणि वर्षभराच्या त्यांच्या मेहनतीमुळेच त्यांचा व्यवसाय भरभराटीला येत आहे. दरम्यान, हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होताच "प्रत्येकाला असा बॉस मिळावा'' अशा कमेंट्स केल्या जात आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.