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बॉस असावा तर असा! दिवाळीला प्रत्येकाला दिला १ लाखांचा बोनस, कर्मचारी भावुक; Video Viral

Diwali Bonus: दिवाळीच्या निमित्ताने एका बॉसने आपल्या प्रत्येक कर्मचाऱ्याला तब्बल १ लाख रुपयांचा बोनस दिला. बॉसच्या या अनोख्या निर्णयाची सर्वत्र चर्चा सुरू आहे.
Boss gave 1 lakh rupees To employees Diwali Bonus

Boss gave 1 lakh rupees To employees Diwali Bonus

ESakal

Mansi Khambe
Updated on

दिवाळीत बहुतेक कंपन्या कर्मचाऱ्यांना सोन पापडीचा बॉक्स, मिठाई किंवा काही हजार रुपयांचा बोनस देतात. पण गुजरातच्या सुरतमधील एका व्यापाऱ्याने त्याच्या कर्मचाऱ्यांना दिवाळी बोनस म्हणून तब्बल १ लाख रुपये दिल्याचे समोर आले आहे. आपल्या कर्मचाऱ्यांच्या मेहनतीवर खूश झालेल्या एका कापड व्यापाऱ्याने दिवाळी बोनस म्हणून प्रत्येकी १ लाख रुपये दिले आहेत. या प्रकाराचा व्हिडिओ देखील समोर आला आहे.

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