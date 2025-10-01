Viral Video: शाळेच्या मिटिंगमध्ये महिलेने सर्वांसमोरच कपडे काढले अन्... व्हिडिओ होतोय व्हायरल

अमेरिकेतील कॅलिफोर्नियामध्ये घडलेल्या एका घटनेने सर्वांना धक्का बसला. शाळेच्या बोर्ड मीटिंग दरम्यान एका महिलेने एक धक्कादायक कृत्य केले. तिने सर्वांसमोर कपडे काढायला सुरुवात केली आणि नंतर फक्त बिकिनी घालून भाषण देण्यास सुरुवात केली. ही घटना डेव्हिस जॉइंट युनिफाइड स्कूल डिस्ट्रिक्टच्या बोर्ड मीटिंगमध्ये घडली. याचा व्हिडिओ आता व्हायरल झाला आहे. .ही घटना कशी घडली?बोर्ड मीटिंग सामान्यपणे सुरू होती. अधिकारी आणि शिक्षक धोरणांवर चर्चा करत होते. बेथ बॉर्न नावाची एक महिला अचानक उभी राहिली आणि निषेध करू लागली. निषेधादरम्यान, तिने हळूहळू तिचे कपडे काढले. कोणाला काही कळण्यापूर्वीच ती फक्त बिकिनी घालून उभी होती आणि बोलत होती. या अनपेक्षित कृतीमुळे गोंधळ उडाला आणि काही मिनिटांतच बैठक तहकूब करण्यात आली.. महिला कोण आहे?या घटनेत सहभागी असलेली महिला सामान्य व्यक्ती नव्हती. ती मॉम्स फॉर लिबर्टी नावाच्या संघटनेची अध्यक्ष आहे. ही संघटना अमेरिकेत अनेक शैक्षणिक मुद्द्यांवर सक्रिय आहे आणि अनेकदा वादात अडकते. न्यू यॉर्क पोस्टमधील वृत्तानुसार, बेथ बॉर्नने यापूर्वीही असेच निदर्शने केली आहेत..महिलेने निषेध कशाबद्दल केला ?बोर्डाच्या बैठकीत ट्रान्सजेंडर विद्यार्थ्यांशी संबंधित धोरणांवर चर्चा होत होती. जिल्हा प्रशासनाने ट्रान्सजेंडर विद्यार्थ्यांना त्यांच्या सोयीनुसार लॉकर रूम आणि बाथरूम वापरण्याची परवानगी देणारा नियम लागू केला होता. याचा अर्थ असा होता की जर एखाद्या विद्यार्थ्याने महिला म्हणून ओळख दिली तर ती मुलींच्या लॉकर रूम किंवा शौचालयाचा वापर करू शकते. बेथ बॉर्नला हे धोरण आवडले नाही. तिला असे वाटले की यामुळे इतर विद्यार्थ्यांना असुरक्षित वाटेल. निषेध म्हणून, तिने कपडे काढले जेणेकरून बोर्ड सदस्यांना शारीरिक शिक्षण वर्गादरम्यान कपडे बदलताना मुलांना कोणत्या परिस्थितीचा सामना करावा लागतो हे समजू शकेल..Video : बायको लव्हरसोबत नको त्या अवस्थेत दिसली; नवऱ्याने रेकॉर्ड केला व्हिडिओ, पण पुढे जे झालं...धक्कादायक घटना व्हायरल.महिलेने काय म्हटले?कपडे काढल्यानंतर, बेथ बॉर्न म्हणाली, "मी डेव्हिस युनिफाइड स्कूल डिस्ट्रिक्टची पालक आहे. लॉकर रूममध्ये कपडे बदलताना विद्यार्थिनींना किती अस्वस्थ वाटते हे मी तुम्हाला सर्वांना समजावून सांगण्यासाठी येथे आले आहे. सध्याच्या धोरणांमुळे मुलींना आणखी भीती वाटते." तिने सांगितले की अशा प्रणालीमुळे महिला विद्यार्थ्यांची गोपनीयता आणि सुरक्षितता धोक्यात आली आहे. तिने आग्रह धरला की ती तिचे कपडे काढत आहे जेणेकरून अधिकाऱ्यांना महिला विद्यार्थ्यांवर होणारा परिणाम जाणवू शकेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.