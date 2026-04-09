Viral Video : शिक्षण आहे की व्यवसाय? इयत्ता दुसरीच्या पुस्तकांसाठी मोजावे लागले ९,००० रुपये; पालकाने मांडली व्यथा, व्हिडिओ व्हायरल

Expensive School Books : केवळ काही वह्या, पुस्तके आणि मूलभूत साहित्य असूनही इतकी मोठी रक्कम आकारल्याने पालक नाराज झाले. खाजगी शाळा विशिष्ट विक्रेत्याकडूनच साहित्य खरेदी करण्यास भाग पाडतात, असा आरोप करण्यात आला.
A concerned parent holding a stack of school books and a ₹9,000 bill highlights the rising cost of education materials in Chandigarh.

Yashwant Kshirsagar
Updated on

Parents Raise Concerns Over Rising Education Costs : गेल्या काही दिवसांपासून सोशल मीडियावर एक व्हिडिओ प्रचंड व्हायरल होत आहे. चंदीगडमधील एका व्यक्तीने सोशल मीडियावर एक व्हिडिओ शेअर केला असून, त्यात त्याने असा दावा केला आहे की, त्याच्या मुलाच्या शाळेने त्याला इयत्ता दुसरीच्या पाठ्यपुस्तके, वह्या आणि इतर शालेय साहित्यासाठी ९,००० रुपयांचे बिल दिले आहे. केवळ सहा वह्या, काही स्टिकर्स आणि मोजक्याच मूलभूत साहित्यासाठी इतकी मोठी रक्कम आकारल्याचे पाहून पालक थक्क झाले आहेत.

