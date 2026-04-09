Viral Video : शिक्षण आहे की व्यवसाय? इयत्ता दुसरीच्या पुस्तकांसाठी मोजावे लागले ९,००० रुपये; पालकाने मांडली व्यथा, व्हिडिओ व्हायरल

Parents Raise Concerns Over Rising Education Costs : गेल्या काही दिवसांपासून सोशल मीडियावर एक व्हिडिओ प्रचंड व्हायरल होत आहे. चंदीगडमधील एका व्यक्तीने सोशल मीडियावर एक व्हिडिओ शेअर केला असून, त्यात त्याने असा दावा केला आहे की, त्याच्या मुलाच्या शाळेने त्याला इयत्ता दुसरीच्या पाठ्यपुस्तके, वह्या आणि इतर शालेय साहित्यासाठी ९,००० रुपयांचे बिल दिले आहे. केवळ सहा वह्या, काही स्टिकर्स आणि मोजक्याच मूलभूत साहित्यासाठी इतकी मोठी रक्कम आकारल्याचे पाहून पालक थक्क झाले आहेत..या व्हिडिओमध्ये, संबंधित वडील शाळेच्या 'कॅश काउंटर'बाहेर उभे राहून, हातात बिल धरून आपले गाऱ्हाणे मांडताना दिसत आहेत. हा व्हिडिओ व्हायरल होताच शालेय साहित्याच्या वाढत्या किमतींमुळे त्रस्त झालेल्या हजारो पालकांनी पुढे येऊन आपल्या स्वतःच्या व्यथा मांडल्या आहेत..हा व्हिडिओ 'X' (पूर्वीचे Twitter) या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर '@Benarasiyaa' नावाच्या हँडलवरून शेअर करण्यात आला होता. या व्हिडिओमध्ये एक व्यक्ती आपल्या हातांमध्ये पुस्तके आणि इतर साहित्याचा एक मोठा गठ्ठा घेऊन उभी असल्याचे दिसते. शालेय साहित्य खरेदी करताना पालकांना कोणत्या अडचणींचा सामना करावा लागतो, याबद्दल तो व्यक्ती व्हिडिओमध्ये बोलत आहे. तो म्हणाला, "मी माझ्या मुलांसाठी शालेय अभ्यासक्रमाचे साहित्य घेण्यासाठी येथे आलो आहे. .चंदीगड शिक्षण विभागाने यापूर्वी असे स्पष्ट केले होते की, पालक आपल्या मुलांचे शालेय साहित्य चंदीगडमध्ये कोठूनही विशेषतः खाजगी शाळांना साहित्य पुरवणाऱ्या कोणत्याही विक्रेत्याकडून रेदी करू शकतात. मात्र, चंदीगडमधील खाजगी शाळांमध्ये भ्रष्टाचार बोकाळला आहे; वस्तुस्थिती अशी आहे की, एखाद्या विशिष्ट शाळेसाठी आवश्यक असलेले अभ्यासक्रमाचे साहित्य केवळ त्या शाळेने नेमून दिलेल्या विशिष्ट विक्रेत्याकडूनच खरेदी करावे लागते,ते इतर कोठेही मिळत नाही. जरा हे पहा: मी माझ्या मुलांसाठी किमान ३० किलो वजनाचा बोजा वाहून नेत आहे. आणि इयत्ता दुसरीच्या या साहित्याचे बिल तरी पहा: तब्बल ९,००० रुपये!". पालकांचे मदतीसाठी आवाहन व्हिडिओमध्ये ती व्यक्ती पुढे म्हणते, "किमती वाढवल्या गेल्या असोत किंवा त्या वरकरणी 'वाजवी' वाटत असोत, तुम्ही त्यावर आक्षेप घेऊ शकत नाही; तसेच निषेध म्हणून तुम्ही आपला आवाजही उठवू शकत नाही. बिलावर नमूद केलेली रक्कम कितीही असली, तरीही तुम्हाला ती संपूर्ण रक्कम भरणे भागच पडते. या समस्येबाबत ना शाळा प्रशासन काही बोलत आहे, ना शिक्षण विभाग. मी चंदीगड प्रशासनाला नम्र आवाहन करतो की, त्यांनी या गंभीर प्रकरणाची दखल घ्यावी.".Viral Video: ७०–८० वयातही शिकण्याची धडपड! महाराष्ट्रात धुमाकूळ घालत आहे 'आजीबाईंची शाळा'; व्हायरल व्हिडिओ पाहून व्हाल भावूक .युजर्सच्या प्रतिक्रिया या व्हिडिओ आणि पोस्ट्सवर अनेक जण पुढे येऊन आपले स्वतःचे अनुभव शेअर करत आहेत. एका युजरने म्हटले आहे की, "या संदर्भात कठोर कारवाई होणे अत्यंत गरजेचे आहे. जनतेचा पैसा आणि त्यांच्या विश्वासाला हलक्यात घेता कामा नये. यात उत्तरदायित्व असणे महत्त्वाचे आहे." दुसऱ्या एकाने लिहिले, "त्या प्रतींचे केवळ डिजिटायझेशन करून त्या स्वतःच का छापून घेत नाही?" तिसऱ्या एका युजरने म्हटले आहे की, "आम्ही पहिल्या इयत्तेच्या पाठ्यपुस्तकांसाठी ७,००० रुपये आणि गणवेशासाठी १०,००० मोजले." आणखी एकाने निदर्शनास आणून दिले, "माझे मूल 'लोअर केजी'मध्ये (Lower KG) आहे आणि पुस्तकांचा खर्च ४,००० पेक्षाही जास्त आहे.".