Video Viral: फुगे विकणारा स्वामी समर्थांची फ्रेम घेण्यासाठी सोन्याच्या दुकानात गेला; जवळ ११ रुपये… पुढे जे घडलं ते मन हेलावणारं

छत्रपती संभाजीनगरमध्ये एक हृदयस्पर्शी घटना घडली. फुगे विकणारा एक गरीब व्यक्ती स्वामी समर्थांची फ्रेम घेण्यासाठी एका सोन्याच्या दुकानात गेला. दुकानाचे नाव गोपिका ज्वेलरी आहे. त्या व्यक्तीने दुकान मालकाला विनंती केली की स्वामी समर्थांची फ्रेम हवी आहे. दुकान मालकाने फ्रेमची किंमत सांगितली. ती किंमत ऐकून फुगेवाला विचारात पडला. .खिशातून एकूण अकरा रुपये काढलेदुकान मालकाने विचारले की तुम्हाला ही फ्रेम हवी आहे का? फुगेवाला म्हणाला, होय, पण माझ्याकडे फार पैसे नाहीत. मी फुगे विकून आलो आहे आणि खिशात फक्त काही चिल्लर आहे. तरीही मी जे काही आहे ते देऊ इच्छितो. त्याने आपल्या खिशातून एकूण अकरा रुपये काढले आणि दुकान मालकाला दिले. दुकान मालकाने ते पैसे स्वीकारले आणि स्वामी समर्थांची फ्रेम त्याला दिली..भक्ती पाहून दुकानातील सर्वजण भारावून गेलेफ्रेम घेताना फुगेवाल्याने आदराने आपल्या पायातील चपला काढल्या. ही भक्ती पाहून दुकानातील सर्वजण भारावून गेले. त्याने दुकान मालकाच्या मुलीला खेळण्यासाठी एक सुंदर फुगा भेट म्हणून दिला. या व्यक्तीची स्वामी समर्थांवरील निष्काम भक्ती आणि प्रेम खूपच निरागस आणि खरे होते. त्याला फक्त एवढेच वाटत होते की स्वामी समर्थांची फ्रेम आपल्या घरी असावी..व्हिडिओ इंस्टाग्रामवर खूप व्हायरलहा संपूर्ण प्रसंगाचा व्हिडिओ इंस्टाग्रामवर खूप व्हायरल झाला आहे. गोपिका ज्वेलरीच्या अधिकृत पेजवरून हा व्हिडिओ शेअर करण्यात आला. लोक या भक्तीच्या उदाहरणाने भावुक होत आहेत..व्हिडिओवर मोठ्या प्रमाणात कमेंटव्हिडिओवर मोठ्या प्रमाणात कमेंट येत आहेत. अशा भोळ्या आणि श्रद्धाळू भक्तांच्या कथा ऐकल्याने मनाला शांती मिळते. ही घटना आपल्याला शिकवते की खरी भक्ती पैशावर अवलंबून नसते, ती फक्त हृदयातील भावनेने मोजली जाते, असे काही नेटकऱ्यांनी म्हटले आहे.छत्रपती संभाजीनगरमधील हा फुगेवाला आपल्या साध्या जीवनातून एक मोठा संदेश देतो की स्वामी समर्थांची कृपा सर्वांवर एकसमान आहे, असे देखील काही स्वामी भक्तांनी म्हटले आहे.