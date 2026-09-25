Divorce Petition :‘काळा रंग, जाडजूड शरीरयष्टी’वरून पत्नी टोमणे मारते; पतीने मागितला घटस्फोट, हायकोर्टाचा महत्त्वाचा निर्णय

Husband Alleges Taunts Over Skin Colour and Body Type : छत्तीसगड उच्च न्यायालयाने घटस्फोटाच्या एका प्रकरणात महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवत पतीची याचिका फेटाळून लावली आहे. पत्नी आपल्याला काळा रंग आणि जाडजूड शरीरयष्टीवरून टोमणे मारत असल्याचा पतीचा आरोप होता. मात्र, केवळ अशा प्रकारच्या आरोपांच्या आधारे घटस्फोट मंजूर करता येणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. न्यायमूर्ती पार्थ प्रतिम साहू आणि न्यायमूर्ती सचिन सिंग राजपूत यांच्या खंडपीठाने कौटुंबिक न्यायालयाच्या निर्णयात हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला..जांजगीर-चंपा जिल्ह्यातील २८ वर्षीय अक्ष घोष याने जांजगीर येथील कौटुंबिक न्यायालयाच्या अतिरिक्त मुख्य न्यायाधीशांनी २८ ऑगस्ट २०२४ रोजी दिलेल्या आदेशाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. कौटुंबिक न्यायालयाने अक्षची घटस्फोटाची याचिका फेटाळली होती. तसेच पत्नीची स्त्रीधन परत मिळवण्याची मागणी मंजूर केली होती. उच्च न्यायालयाने २५ जून रोजी या प्रकरणावरील सुनावणी पूर्ण करून निर्णय राखून ठेवला होता. त्यानंतर १८ सप्टेंबर रोजी निर्णय जाहीर करण्यात आला..२०१९ मध्ये लग्नअक्ष घोष आणि रायगड जिल्ह्यातील २५ वर्षीय पूजा सीत यांचा विवाह ७ मार्च २०१९ रोजी रायगड जिल्ह्यातील एका गावात झाला होता. विवाहानंतर पूजा पती आणि त्याच्या कुटुंबीयांसोबत सुमारे दोन ते तीन महिने राहिली..पतीच्या म्हणण्यानुसार, या काळात पत्नीचे वर्तन शत्रुत्वाचे होते. ती त्याला खोट्या प्रकरणात अडकवण्याची धमकी देत होती आणि वारंवार माहेरी जात होती. त्याने असा आरोपही केला की, पत्नीने त्याची परवानगी न घेता एका नातेवाईकाच्या लग्नासाठी राजस्थानला प्रवास केला आणि सुमारे २५ दिवसांनी ती परतली. त्यानंतर तिचा गर्भपात झाला. या गर्भपातात जुळ्या बाळांचा समावेश असल्याचा दावाही पतीने केला..Mumbai High Court : घटस्फोटाच्या निकालाला स्थगिती असताना पत्नीला घराबाहेर काढता येणार नाही; मुंबई उच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण आदेश.पत्नीचे पतीवरच गंभीर आरोप पतीचे आरोप पत्नीने फेटाळून लावले. तिच्या म्हणण्यानुसार, पती दुसऱ्या महिलेसोबत अनैतिक संबंधात होता. हे समजल्यानंतर तिने मद्यपान करण्यास सुरुवात केल्याचा दावाही तिने केला. पती तिच्याशी गैरवर्तन करत होता आणि गर्भावस्थेदरम्यान तिला योग्य वैद्यकीय उपचार मिळाले नाहीत, असा आरोपही पत्नीने केला..आजारी पडल्यानंतर तिची आई तिला रायगडमधील रुग्णालयात घेऊन गेली होती. प्रकृती सुधारल्यानंतर तिने पती आणि सासरच्या मंडळींना तिला पुन्हा घरी घेऊन जाण्याची विनंती केली; मात्र त्यांनी नकार दिल्याचे तिचे म्हणणे होते..Mumbai News: केवळ क्रूरतेचे आरोप पुरेसे नाहीत, घटस्फोटाची याचिका न्यायालयाने फेटाळली.यानंतर २४ फेब्रुवारी २०२० रोजी तिच्या आईने रायगडच्या पोलीस अधीक्षकांकडे तक्रार दाखल केली. तसेच, पत्नीने कौटुंबिक हिंसाचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत पती आणि त्याच्या कुटुंबीयांविरोधात रायगड येथील प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकाऱ्यांसमोर कायदेशीर कार्यवाही सुरू केली. या पार्श्वभूमीवर उच्च न्यायालयाने कौटुंबिक न्यायालयाचा आदेश कायम ठेवत पतीची घटस्फोटाची याचिका फेटाळली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.