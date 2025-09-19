Viral Restaurant Video : मुलांनी रेस्टॉरंटमध्ये केली 'ही' चूक, पालकांना भरावा लागला २.७१ कोटींचा दंड, नेमकं काय घडलं ?

Viral Video: चीनमधील एका न्यायालयाने दोन अल्पवयीन मुलांच्या पालकांना दोन केटरिंग कंपन्यांना २.२ दशलक्ष युआन (२.७१ कोटी) दंड भरण्याचे आदेश दिले आहेत. दोन १७ वर्षीय चिनी अल्पवयीन मुलांनी एका प्रसिद्ध हंडीलाओ हॉटपॉट रेस्टॉरंटमध्ये प्रवेश केला, उकळत्या सूपमध्ये लघवी केली आणि त्याचा व्हिडिओ बनवला, जो सोशल मीडियावर व्हायरल झाला..ही घटना २४ फेब्रुवारी रोजी घडली होती. दोन्ही मुलांनी दारूच्या नशेत हंडीलाओ हॉटपॉट रेस्टॉरंटमध्ये प्रवेश केला, एका टम्बलरवर चढले आणि पारंपारिक चिनी हॉटपॉट शैलीत मांस आणि भाज्या शिजवण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या सूपमध्ये जाणूनबुजून लघवी केली, ज्यामुळे ते दूषित झाले.ते एवढ्यावरच थांबले नाहीत त्यांनी या कृतीचा व्हिडिओही बनवला. .४,००० ग्राहकांना मोठी भरपाईव्हिडिओ समोर आल्यानंतर, २४ फेब्रुवारी ते ८ मार्च दरम्यान ग्राहकांना दूषित अन्न दिल्याबद्दल रेस्टॉरंटला सुमारे ४,००० ग्राहकांना मोठी भरपाई द्यावी लागली. यामध्ये संपूर्ण बिलाच्या दहापट दंड समाविष्ट होता. रेस्टॉरंटने या घटनेबद्दल न्यायालयात अपील केले आणि सुमारे २३ दशलक्ष युआनची भरपाई मागितली, ज्यामध्ये परत केलेले सर्व अन्न परत करणे, सर्व भांडी नष्ट करणे आणि बदलण्याचा खर्च आणि त्यानंतरची संपूर्ण स्वच्छता आणि निर्जंतुकीकरण यांचा समावेश आहे. .२ कोटी ७१ लाखांचा दंडएका वृत्तानुसार, शांघाय न्यायालयाने असा निर्णय दिला की या मुलांनी त्यांच्या विचित्र कृतीतून टेबलवेअर दूषित करून आणि जनतेला गैरसोय करून कंपनीची प्रतिष्ठा खराब केली आहे. न्यायालयाने असेही म्हटले आहे की या मुलांच्या पालकांनी त्यांना योग्यरित्या शिक्षण दिले नाही आणि त्यांच्या पालकत्वाच्या कर्तव्यांची पूर्तता करण्यात अयशस्वी झाले. न्यायालयाने २ कोटी ७१ लाखांचा दंडही ठोठावला.रेस्टॉरंट प्रसिद्ध का आहे?सिचुआन प्रांतातील शियानयांग येथील पहिल्या रेस्टॉरंटपासून हैदीलाओचा वेगाने विस्तार झाला आहे. ते आता जगभरात १,००० हून अधिक ठिकाणी कार्यरत आहे. ही साखळी तिच्या अपवादात्मक ग्राहक सेवेसाठी आणि कुटुंब-अनुकूल वातावरणासाठी प्रसिद्ध आहे, महिलांसाठी मोफत मॅनिक्युअर आणि टेबलावर वाट पाहत असताना मुलांसाठी कँडी फ्लॉस सारखे अशा अनेक सुविधा दिल्या आहेत. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.