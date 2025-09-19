Trending News

Viral Restaurant Video : मुलांनी रेस्टॉरंटमध्ये केली 'ही' चूक, पालकांना भरावा लागला २.७१ कोटींचा दंड, नेमकं काय घडलं ?

China Viral News : व्हिडिओ समोर आल्यानंतर, २४ फेब्रुवारी ते ८ मार्च दरम्यान ग्राहकांना दूषित अन्न दिल्याबद्दल रेस्टॉरंटला सुमारे ४,००० ग्राहकांना मोठी भरपाई द्यावी लागली. यामध्ये संपूर्ण बिलाच्या दहापट दंड समाविष्ट होता.
Chinese teenagers’ prank at Haidilao hotpot restaurant led to contamination, viral outrage, and a multi-million fine imposed on their parents.

Viral Video: चीनमधील एका न्यायालयाने दोन अल्पवयीन मुलांच्या पालकांना दोन केटरिंग कंपन्यांना २.२ दशलक्ष युआन (२.७१ कोटी) दंड भरण्याचे आदेश दिले आहेत. दोन १७ वर्षीय चिनी अल्पवयीन मुलांनी एका प्रसिद्ध हंडीलाओ हॉटपॉट रेस्टॉरंटमध्ये प्रवेश केला, उकळत्या सूपमध्ये लघवी केली आणि त्याचा व्हिडिओ बनवला, जो सोशल मीडियावर व्हायरल झाला.

