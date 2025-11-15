Trending News

Viral Snake Video : साप लहान असून तो कदाचित साईड मिररमध्ये अडकला असावा असे दिसते. वर्दळीच्या रस्त्यावर चालत्या गाडीतून बाहेर येणारा साप पाहून लोकही थरारले.नेटिझन्सनी वाहन सुरू करण्यापूर्वी तपासणी करण्याचा इशारा देत सुरक्षा उपाय सांगितले.
Cobra vs Car Driver Viral Video : कारच्या साईड मिररमध्ये लपला होता मृत्यू, ड्रायव्हरने पाहताच... थरारक व्हिडिओ होतोय व्हायरल
कल्पना करा की तु्म्ही कार चालवत आहात आणि अचानक साईड मिररमधून साप निघाला तर काय होईल? हे दृश्य पाहून कोणीही घाबरुन जाईल. असाच प्रकार एका कारचालकासोबत घडला आहे. ज्याचा व्हिडिओ आता सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. ड्रायव्हरने कारच्या साईड मिररमधून साप बाहेर पडताना पाहिला. लगेच त्याने ही प्रकार मोबाईल कॅमेऱ्यात कैद केला.

