Cobra vs Car Driver Viral Video : कारच्या साईड मिररमध्ये लपला होता मृत्यू, ड्रायव्हरने पाहताच... थरारक व्हिडिओ होतोय व्हायरल

कल्पना करा की तु्म्ही कार चालवत आहात आणि अचानक साईड मिररमधून साप निघाला तर काय होईल? हे दृश्य पाहून कोणीही घाबरुन जाईल. असाच प्रकार एका कारचालकासोबत घडला आहे. ज्याचा व्हिडिओ आता सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. ड्रायव्हरने कारच्या साईड मिररमधून साप बाहेर पडताना पाहिला. लगेच त्याने ही प्रकार मोबाईल कॅमेऱ्यात कैद केला..हा व्हिडिओ @karnatakaportf नावाच्या अकाउंटवरून सोशल मीडिया साइट X वर शेअर करण्यात आला आहे. आतापर्यंत लाखो लोकनी हा व्हिडिओ पाहिला आहे. ही व्हायरल घटना तामिळनाडूतील नमक्कल-सलेम रोडवर घडल्याचे म्हटले जाते. व्हिडिओच्या कॅप्शनमध्ये असे म्हटले आहे की ड्रायव्हर गाडी चालवत असताना साईड मिररमधून एक साप बाहेर आला. वर्दळीच्या रस्त्यावर गाडी चालवणाऱ्या ड्रायव्हरला साईड मिररमध्ये एक विचित्र हालचाल दिसली आणि तो आश्चर्यचकित झाला. व्हिडिओच्या कॅप्शनमध्ये असे लिहिले आहे की, "ड्रायव्हरला गाडी चालवताना साईड मिररमध्ये लपलेला साप दिसला. सुदैवाने, तो सुरक्षितपणे बाहेर काढण्यात आला, अन्यथा तो एक गंभीर धोका ठरला असता.".भारतातील एकमेव राज्य जिथे एकही साप नाही, जाणून वाटेल आश्चर्य.कार चालकाकडून व्हिडिओ शेअर व्हिडिओमध्ये साप आरशातून लटकत बाहेर पडण्याचा प्रयत्न करत असल्याचे दिसतआहे. साप लहान होता आणि कदाचित आरशात अडकला असेल. चालत्या गाडीत असताना चालकाने सापाचे शूट सुरू केले. हे दृश्य पाहून ये-जा करणारे लोक आश्चर्यचकित झाले. व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला..सावधानतेचा इशाराव्हिडिओ पाहिल्यानंतर, लोकांनी कमेंट सेक्शनमध्ये एक इशारा देखील दिला आहे, "वाहन सुरू करण्यापूर्वी, विशेषतः बराच वेळ पार्किंग केल्यानंतर किंवा गवताळ भागात गाडी चालवल्यानंतर, पूर्णपणे तपासण्यासा सल्ला दिला आहे.." थंड किंवा पावसाळी हवामानात असे अपघात अधिक सामान्य असतात. साप आणि लहान प्राणी उबदारपणा आणि लपण्याची जागा शोधतात. ते इंजिनखाली, चाकांच्या कमानींमध्ये किंवा साइड मिररमध्ये लपतात. हुडखाली, चाकांभोवती आणि आरशांमध्ये तपासणी करावी आहे. कारण काही मिनिटांची सावधगिरी मोठी धोक्याची शक्यता टाळू शकते.