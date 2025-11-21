बापरे लँडिंगदरम्यान विमान पेटलं! केंद्रीय मंत्र्यांसह २० जण सुखरुप बाहेर, भयानक व्हिडिओ आला समोर

डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ काँगोतील कोलवेजी विमानतळावर मोठा विमान अपघात टळला आहे. काँगोचे केंद्रीय मंत्री लुई वॅटम कबाम्बा आणि त्यांचे २० सदस्यीय प्रतिनिधीमंडळ घेऊन जाणारे विमान लँडिंगदरम्यान अचानक अनियंत्रित झालंय. यावेळी विमानाचे लँडिंग गियर तुटले आणि काही सेकंदातच विमानाने पेट घेतला. पण त्यानंतर केंद्रीय मंत्र्यासह सर्व सदस्य्यांना सुखरुप बाहेर काढण्यात आलं. या अपघाताचा व्हिडीओ आता समोर आला आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, अघातग्रस्त विमान केंद्रीयमंत्री लुई वॅटम कबाम्बा यांना घेऊन लुआलाबा प्रांतातील कोलवेजी येथे जात होते. कोलवेजी विमानतळावर पोहोचताच मुख्य लँडिंग गियर तुटल्याने विमान अचानक अनियंत्रित झालं. तसेच रनवेच्या बाहेर गेलं. काही सेकंदातच विमानाच्या मागच्या भागाने अचानक पेट घेतला. त्यामुळे विमानाच्या आत असलेले प्रवासी ओरडू लागले. मात्र क्रू मेंबर्सच्या तत्परतेमुळे सर्वांना विमानाबाहेर सुखरुप काढण्यात आलं..Plane Crash Explosion Video : भयानक विमान दुर्घटना! उड्डाण घेताच मोठा स्फोट अन् क्षणात आगीच्या गोळ्यात रूपांतर.या घटनेनंतर काँगो सरकारने या अपघाताच्या घटनेचा तपास सुरु केला आहे. या अपघाताची कारणं शोधली जात आहेत. सुदैवाने यात कोणतीही जीवितहानी झाली नाही. मात्र, विमानाचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झालं आहे. हा अपघात नेमका कसा झाला, याचा शोध घेतला जातो आहे..Ahmedabad Plane Crash: ''पायलटची चूक सांगणं दुर्दैवी'', अहमदाबाद विमान अपघातप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात काय घडलं?.दरम्यान, या अपघाताची घटना कॅमेरात कैद झाली असून त्याचा व्हिडिओ आता सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल होतो आहे. या व्हिडिओमध्ये लँडिंग दरम्यान विमानाला जोरदार धक्का बसल्याचं दिसून येते आहे. काही सेंकदाच विमानाला आग लागली. त्यानंतर क्रू मेंबर्सने सर्वांना सुखरुप बाहेर काढलं..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.