Viral Video: ‘हीच खरी फॅमिली गोल्स!’ मुलीने दिलेला दुबई ट्रिप सरप्राईज पाहून सोशल मीडियावर कौतुकाचा वर्षाव

Dubai trip surprise viral video: सोशल मीडियावर सध्या एका कुटूंबाचा व्हिडिओ तुफान व्हायरल होत आहे.कारण त्यांच्या मुलीने त्यांना दुबई ट्रिपचे सरप्राईज दिले आहे. या व्हिडिओत कुटूंबातील सर्वजण भावूक झालेले दिसत आहे. मुलीने तिच्या पालकांच्या आणि आजीच्या वर्षानुवर्षांच्या प्रयत्नांबद्दल कृतज्ञता व्यक्त करण्यासाठी तीन पत्रे तयार केली होती. जेव्हा तिच्या आईने तिचे पत्र वाचायला सुरुवात केली तेव्हा त्यात लिहिले होते, "धन्यवाद, आई... इतक्या वर्षांपासून, संपूर्ण घर तुझे जग होते... आता जग पाहण्याची वेळ आली आहे... आपण दुबईला जात आहोत." .हा व्हिडिओ इंस्टाग्रामवर @apurva.unfolded नावाच्या हँडलवरून शेअर करण्यात आला. त्यानंतर आजीने पत्र वाचले, तिचे आभार मानले आणि कुटुंब दुबईला जात असल्याचे कळवले. जेव्हा मुलीच्या वडिलांनी पत्र वाचले त्यांना आपले अश्रू अनावर झाले. व्हायरल झालेल्या इंस्टाग्राम व्हिडिओमध्ये पत्र पाहून ते रडत असल्याचे दिसून आले आहे. मुलीने त्याला रडू नको असे सांगितले, तो म्हणाला की हा एक आनंदाचा क्षण आहे. .मग तिच्या आईने त्याला सांत्वन दिले आणि म्हटले, "हे तिचे आनंदाचे अश्रू आहेत...!" थोडेसे सांत्वन मिळाल्यानंतर, वडिलांनी त्याचे पत्र मोठ्याने वाचले: "धन्यवाद, बाबा... तुम्ही आयुष्यभर आमच्यासाठी सर्व काही केले आहे..." पण लगेच, तो पुन्हा रडू लागला. मग, आईने त्यांना पत्र वाचून पूर्ण करण्यास मदत केली: "धन्यवाद, बाबा... तुम्ही आमच्यासाठी सर्व काही केले आहे... आमचा सर्व आनंद तुमच्या मेहनतीमुळे होता... आज तुमची पाळी आहे... आम्ही दुबईला जात आहोत..." शेवटी, वडील कुटुंबातील इतर सदस्यांसह उत्सवात सामील झाले..यूजर्संना केले कौतुकया व्हिडिओने हजारो यूजर्संना भावनिक केले आहे. या व्हिडिओला आतापर्यंत ५८,००० लाईक्स आणि १,६०० हून अधिक कमेंट्स मिळाल्या आहेत, त्यापैकी अनेकांनी मुलीच्या या उदात्त कृतीचे कौतुक केले आहे. अनेक कमेंट्सनी मुलीचे कौतुक केले आणि तिचे अभिनंदन केले. तसेच अनेक यूजर्संना हार्टशेप इमेजी दिले आहे.