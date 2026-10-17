VIDEO : सरप्राइज देण्यासाठी अचानक घरी पोहोचली लेक; आईची प्रतिक्रिया पाहून नेटकरीही भावूक

आजच्या धावपळीच्या जीवनात करिअर आणि जबाबदाऱ्या सांभाळताना आपण अनेकदा आपल्या जवळच्या माणसांसाठी वेळ काढायला विसरतो. पैसे कमावण्याच्या नादात दिवस कधी संपतो, हेही कळत नाही. मात्र, या सगळ्या धावपळीत आईच्या चेहऱ्यावरचं हसू पाहण्यासाठी काढलेला थोडासा वेळही आयुष्यभराची आठवण बनून राहतो. सध्या सोशल मीडियावर असाच एक भावूक व्हिडीओ व्हायरल होत आहे. एका मुलीने आपल्या आईला अचानक घरी जाऊन सरप्राइज दिलं. त्यानंतर आईने दिलेली प्रतिक्रिया पाहून अनेक नेटकऱ्यांचे डोळे पाणावले आहेत..सोशल मीडियावर एका क्रिएटरने जवळपास दोन वर्षांपूर्वीचा हा सुंदर क्षण पुन्हा शेअर केला आहे. या व्हिडीओमध्ये मुलगी कोणतीही पूर्वकल्पना न देता अचानक घरी पोहोचते. समोर आपल्या लेकीला पाहताच आईला आश्चर्याचा सुखद धक्का बसतो. काही क्षण तिला काय बोलावं, हेच सुचत नाही. त्यानंतर ती आपल्या मुलीला प्रेमाने मिठी मारते..तोच अपरकट, तेच पुढे येऊन षटकार खेचणे... वीरेंद्र सेहगावच्या लेकाची 'सेम टू सेम' बॅटिंग; आर्यवीरच्या १७३ धावांचा Video Viral .आई आणि मुलीमधला हा साधासा प्रसंग पाहताना आपल्यालाही आपल्या घरची आठवण आल्याशिवाय राहत नाही. कारण आईसाठी मुलं कितीही मोठी झाली, तरी ती कायम तिची लहान मुलंच असतात. त्यामुळे लेकीला अचानक समोर पाहून आईच्या चेहऱ्यावर उमटलेला आनंद अनेकांच्या मनाला स्पर्श करून जात आहे..हा व्हिडीओ शेअर करताना मुलीने आपल्या भावना व्यक्त केल्या आहेत. आयुष्यात कितीही कामं असली, तरी आईला भेटण्यासाठी वेळ काढणं तिच्यासाठी महत्त्वाचं असल्याचं तिने सांगितलं. आईची प्रतिक्रिया आपल्या अपेक्षेपेक्षाही सुंदर होती आणि काही भावना शब्दांत व्यक्त करणं शक्य नसतं, असंही तिने म्हटलं. आईच्या चेहऱ्यावरचं हसू पाहण्यासाठी पुन्हा पुन्हा असंच सरप्राइज देत राहीन, असं आश्वासनही तिने दिलं..बाजूला हो ना... फराह खानचा कपाळावर टिळा लावून घेण्यास नकार; Viral Video पाहून नेटकरी संतापले; म्हणतात- .हा व्हिडीओ पाहून अनेकांनी आपल्या आई-वडिलांसोबतच्या आठवणींना उजाळा दिला आहे. काहींनी हा प्रसंग पाहून डोळ्यांत पाणी आल्याचं सांगितलं, तर काहींनी आईचं प्रेम जगात सर्वांत निस्वार्थ असल्याची भावना व्यक्त केली. काम, पैसा आणि करिअर या गोष्टी आयुष्यात महत्त्वाच्या आहेतच; पण आपल्या माणसांसोबत घालवलेले क्षणही तितकेच अनमोल असतात. आई-वडिलांना भेटण्यासाठी नेहमी खास निमित्ताची गरज नसते. कधीतरी अचानक घरी जाऊन त्यांना मिठी मारणं, एवढ्याशा गोष्टीतही त्यांचा संपूर्ण दिवस आनंदात जाऊ शकतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.