Who Is Deepa Bhati : तीन मुलांची आई, वयाच्या ४० व्या वर्षी यूपी पीसीएसमध्ये यश; लग्नानंतर १८ वर्षांनी दीपा भाटी बनल्या अधिकारी

स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी वयाची मर्यादा नसते, हे उत्तर प्रदेशातील दीपा भाटी यांनी सिद्ध करून दाखवले आहे. गौतम बुद्ध नगर जिल्ह्यातील कोंडली बांगर या छोट्या गावातील दीपा यांनी वयाच्या ४० व्या वर्षी उत्तर प्रदेश लोकसेवा आयोगाच्या (यूपी पीसीएस) परीक्षेत १६६ वा क्रमांक मिळवला. तीन मुलांची जबाबदारी, घरातील कामे आणि लग्नानंतर शिक्षणात आलेला खंड या अडचणींवर मात करत त्यांनी अधिकारी होण्याचे स्वप्न साकार केले. लग्नाला १८ वर्षे झाल्यानंतर त्यांनी पुन्हा अभ्यास सुरू केला आणि अखेर यश मिळवले..लहानपणीचे शिक्षण आणि लग्नानंतर वाढलेल्या जबाबदाऱ्यादीपा भाटी यांनी आपले प्राथमिक आणि शालेय शिक्षण केंद्रीय विद्यालयात पूर्ण केले. अभ्यासात हुशार असलेल्या दीपांनी रसायनशास्त्र विषयात पदवी घेतली. त्यानंतर इतिहास विषयातून पदव्युत्तर शिक्षणही पूर्ण केले. शिक्षणाच्या जोरावर आयुष्यात काहीतरी वेगळे करण्याची त्यांची इच्छा होती. मात्र, लहान वयातच लग्न झाल्याने त्यांच्या आयुष्याला वेगळे वळण मिळाले.लग्नानंतर कुटुंबाची जबाबदारी, घरातील ज्येष्ठांची देखभाल आणि तीन मुलांचे संगोपन यामुळे त्यांना अभ्यासापासून दूर राहावे लागले. कुटुंबाला हातभार लावण्यासाठी त्यांनी एका खासगी शाळेत शिक्षिका म्हणून काम करण्यास सुरुवात केली. अध्यापनाची आवड असल्याने त्या हे काम आनंदाने करत होत्या..घशाच्या आजारामुळे नोकरी सोडावी लागलीदीपा यांच्या आयुष्यात घशाच्या गंभीर समस्येमुळे मोठे आव्हान निर्माण झाले. डॉक्टरांनी त्यांना वर्गात बोलण्यास मनाई केल्याने शिक्षिकेची नोकरी सोडण्याची वेळ आली. या परिस्थितीत त्या निराश झाल्या असतानाच त्यांच्या भावाने त्यांना यूपीपीएससी परीक्षेची तयारी करण्याचा सल्ला दिला.वयाच्या ४० व्या वर्षी स्पर्धा परीक्षेची तयारी सुरू करणे सोपे नव्हते. तरीही दीपांनी धैर्याने हे आव्हान स्वीकारले आणि नागरी सेवेत जाण्यासाठी अभ्यास सुरू केला..Nashik UPSC Exam: दोन मिनिटे उशीर अन् UPSC परीक्षा हातातून गेली! नाशिकमध्ये विद्यार्थी-पालक आक्रमक! खड्डे, पाऊस, ट्रॅफिकचा फटका.स्वयंपाकघरातील कामांसोबत अभ्यासाचे नियोजनतीन मुलांचे संगोपन आणि घरातील कामे सांभाळून अभ्यासासाठी वेळ काढणे हे त्यांच्यासमोरील मोठे आव्हान होते. त्या सकाळी लवकर उठून घरातील कामे पूर्ण करत आणि मुलांना शाळेत सोडत. त्यानंतर दुपारी घरात शांतता असताना पुस्तकांचा अभ्यास करत. रात्री उशिरापर्यंतही त्यांचे अध्ययन सुरू असायचे.विशेष म्हणजे, त्यांच्या तयारीच्या काळात मोठी मुलगी बारावीत शिकत होती. त्यामुळे आई आणि मुलगी अनेकदा एकत्र बसून अभ्यास करत असत..दोन अपयशांनंतर १६६ वा क्रमांकदीपा भाटी यांना पहिल्या दोन प्रयत्नांत यश मिळाले नाही. मात्र, त्यांनी अपयशाने खचून न जाता आपल्या चुका सुधारल्या आणि तयारी सुरू ठेवली. अखेर २०२१ च्या यूपी पीसीएस परीक्षेत त्यांनी १६६ वा क्रमांक मिळवला. सध्या त्या शासकीय इंटर कॉलेजमध्ये (जीआयसी) प्राचार्य म्हणून कार्यरत आहेत..सौंदर्य अन् बुद्धिमत्तेचा संगम! वयाच्या २३व्या वर्षी पहिल्याच प्रयत्नात UPSC क्रॅक करून बनली IFS अधिकारी, कोण आहे तमाली साहा?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.