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बाबो! दिवाळीला कर्मचाऱ्यांना मिळाले चक्क iphone, व्हिडीओ पाहून नेटकरी म्हणाले...'अशी कंपनी सगळ्यांना मिळो...'

DELHI COMPANY GIFTS IPHONE 16 TO EMPLOYEES:दिवाळीनिमित्त दिल्लीतील रोहिणी परिसरातील कंपनीने कर्मचाऱ्यांना चक्क iPhone 16 भेट दिले. कंपनीचा व्हिडीओ व्हायरल झाला असून नेटकऱ्यांनी मजेशीर प्रतिक्रिया दिल्या आहेत.
COMPANY GIFTS IPHONE 16

COMPANY GIFTS IPHONE 16

esakal

Apurva Kulkarni
Updated on

IPHONE 16 AS DIWALI BONUS FOR EMPLOYEES: दिवाळीनिमित्त अनेकांना कंपनीकडून वेगवेगळे गिफ्ट मिळतात. काहींना मिठाईचे बॉक्स, काहींना ट्रॉली बॅग, तर काहींना किचनमधील भांडी बोनस म्हणून दिले जातात. परंतु दिल्लीतील एका कंपनीनं कर्मचाऱ्यांना असं गिफ्ट दिलय की, ज्याची सोशल मीडियावर मोठी चर्चा रंगताना पहायला मिळतेय. या कंपनीनं दिवाळीचा बोनस म्हणून कर्मचाऱ्यांना चक्क iPhone 16 फोन भेट म्हणून दिला आहे. सध्या या गिफ्टची सगळीकडे चर्चा रंगताना पहायला मिळतेय.

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