बाबो! दिवाळीला कर्मचाऱ्यांना मिळाले चक्क iphone, व्हिडीओ पाहून नेटकरी म्हणाले...'अशी कंपनी सगळ्यांना मिळो...'

IPHONE 16 AS DIWALI BONUS FOR EMPLOYEES: दिवाळीनिमित्त अनेकांना कंपनीकडून वेगवेगळे गिफ्ट मिळतात. काहींना मिठाईचे बॉक्स, काहींना ट्रॉली बॅग, तर काहींना किचनमधील भांडी बोनस म्हणून दिले जातात. परंतु दिल्लीतील एका कंपनीनं कर्मचाऱ्यांना असं गिफ्ट दिलय की, ज्याची सोशल मीडियावर मोठी चर्चा रंगताना पहायला मिळतेय. या कंपनीनं दिवाळीचा बोनस म्हणून कर्मचाऱ्यांना चक्क iPhone 16 फोन भेट म्हणून दिला आहे. सध्या या गिफ्टची सगळीकडे चर्चा रंगताना पहायला मिळतेय. .दिल्लीतील रोहिणी परिसरात असणाऱ्या या कंपनीनं त्यांच्या अधिकृत इन्स्टाग्राम अकाऊंटवर दिवाळी सिलिब्रेशनचा एक व्हिडिओ शेअर केलाय. यामध्ये कर्मचाऱ्यांच्या डेस्कवर Iphone16 ठेवलेलं पहायला मिळतय. तसंच या फोनमध्ये पांढरा, हिरवा, निळा आणि काळा अशा वेगवेगळ्या रंगांचा समावेश आहे. व्हिडीओच्या शेवटी काही महिला कर्मचारी त्यांना मिळालेलं गिफ्ट पाहून आनंद व्यक्त करताना दिसतात. कंपनीने हा व्हिडीओ शेअर करताना, "No competition. Aapko kya mila?" म्हणजेच 'स्पर्धा नाही, तुम्हाला काय मिळालं?' असं मजेशीर कॅप्शन दिलं आहे..सध्या सोशल मीडियावर या कंपनीचा व्हिडिओ मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत असून अनेकांनी कमेंट्स करत कंपनीच्या उदारपणाचं कौतूक केलय. तर अनेकांनी हा AI व्हिडिओ असल्याचं म्हटलंय. काही युजर्सनी तर पुरुष कर्मचाऱ्यांना सोन्याची नाणी मिळाली असतील आणि महिलांना आयफोन, असा विनोद केला. तर एका युजरने आपल्याला ऑफिसकडून साधा सोनपापडीचा बॉक्सही मिळाला नसल्याचं म्हणत नाराजी व्यक्त केली. .'चेहरा पुसून दाखव' माधुरीनं शेअर केला नाना पाटेकरांसोबतचा 'प्रहार'च्या सेटवरचा किस्सा, नानांचा हट्ट अन् माधुरीची अशी झाली पंचाईत!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.