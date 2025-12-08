सप्तपदी होताच नवरदेवाने मागितलं आठवं वचन; अखेर नवरीलाही करावं लागलं मान्य.. नेमकं काय घडलं? पाहा Viral Video

विवाह हा केवळ सोहळा नसतो, तर तो दोन दोन कुटुंबातील ऋणाणुबंध जोडण्याचा हा क्षण असतो. विश्वास, प्रेम, समजूतदारपणा आणि एकमेकांना साथ देण्याच्या वचनांवर उभं राहिलेलं नातं म्हणजे विवाह होय. या विवाह सोहळ्यात सप्तपदीसह वर-वधू एकमेकांना सात वचन देतात. मात्र, एका नवरदेवाने बायकोला चक्क आठवं वचन मागितलं आहे.या विवाह सोहळ्याची सध्या जोरदार चर्चा सुरु आहे. याचा व्हिडीओसुद्धा सोशल मीडियावर व्हायरल होतो आहे..दिल्लीतील एका लग्नसमारंभात अनपेक्षित पण मजेशीर प्रसंग घडला आहे. सप्तपदीच्या वेळी नवरदेवाने पत्नीला चक्क ‘आठवं वचन’ मागितलं आहे. त्यानंतर सर्वांनाच आश्चर्याचा धक्का बसला. मयंक असं या नवरदेवाचं नाव आहे. त्याने मागितलेलं अनोखं वचन ऐकून वधूसह उपस्थित सगळेच हसू लागले..Viral Video : लग्नादिवशीच नवरीचा अपघात, रुग्णालयात पार पडलं लग्न, नवरदेवाने जिंकली लाखोंची मने; पाहा हृदस्पर्शी व्हिडिओ.हा प्रसंग नवरदेवाच्या मित्र आणि कुटुंबियांनी कॅमेरात कैद केला. काही वेळात हा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला. या व्हिडीओला आतापर्यंत १.२ मिलियन व्हूज मिळाले आहेत. यावर अनेकांनी प्रतिक्रियादेखील दिल्या आहेत. विशेष म्हणजे वधुलाही त्याने मागितलेलं वचन मान्य करावं लागलं आहे. “मयंकने एक वचन मागितलं आणि दियाला ते मान्य करावंच लागलं” असं कॅप्शन या व्हिडीओला देण्यात आलं आहे..Viral VIdeo : लग्नातून नोटांचा हार घेऊन पिकअप व्हॅनने पळाला चोर, नवरदेवाने स्पायडर मॅन बनून शिकवली जन्माची अद्दल, थरारक व्हिडिओ .सप्तपदी होताच नवरदेवाने नवरीला आणखी एक वचन मागितलं. तो म्हणाला, सात वचनं झाली आहेत. पण मला तिच्याकडून आणखी एक वचन घ्यायचं आहे. आजपासून आपल्या रुमच्या एसीचं रिमोर्ट माझ्याकडे असेल, हे वचन मला हवं आहे. हे ऐकून उपस्थितांमध्ये जोरदार हशा पिकला. महत्त्वाचे म्हणजे अखेर नवरीला हे वचन मान्य करावं लागलं..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.