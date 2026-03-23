Video : "पुढच्या जन्मी कॉर्पोरेट कामगार बनवू नको रे देवा"..धुरंधर-2 पाहत-पाहत लॅपटॉपवर ‘वर्क फ्रॉम थिएटर’! महिलेचा व्हिडिओ व्हायरल

Dhurandhar 2 Viral Video : बंगळुरूच्या एका सिनेमागृहात रात्री ११ वाजता 'धुरंधर: द रिव्हेंज'चा शो सुरू होता. तब्बल ३ तास ४९ मिनिटांचा हा स्पाय थ्रिलर चालू असताना अंधाऱ्या हॉलमध्ये एका महिलेचा लॅपटॉपचा पांढरा प्रकाश चमकत होता. ती शांतपणे काम करत होती. ई-मेल्स पाठवत, टायपिंग करत होती. बाकी सगळे प्रेक्षक रणवीर सिंगच्या धुरंधरच्या थ्रिलिंग क्षणांत हरवलेले पण ही महिला आपल्या जबाबदारीत पूर्ण गुंतलेली...हा फोटो आणि व्हिडिओ इन्स्टाग्रामवर इन्फ्लुएन्सर खुशी बत्रा यांनी शेअर केला आणि लगेचच व्हायरल झाला. नेटकऱ्यांनी 'वर्क फ्रॉम थिएटर' असं नाव दिलं. काहींनी तिच्या डेडिकेशनचं जोरदार कौतुक केलं "ही तर प्रॉडक्टिव्हिटीचा कळस आहे!", "कॉर्पोरेट वर्ल्डमध्ये असं जगणं आता सामान्य झालंय." तर काहींनी नाराजी व्यक्त केली "सिनेमा पाहताना तरी काम बंद करा ना!", "इतरांना त्रास होतोय, व्हाईब खराब करू नका.".'धुरंधर: द रिव्हेंज' १९ मार्चला रिलीज झाला आणि पहिल्याच आठवड्यात बॉक्स ऑफिसवर धुमाकूळ घातला. प्रदर्शनापूर्वीच १०० कोटींचा गल्ला ओलांडला आणि आता जगभरात ५०० कोटींपेक्षा जास्त कमाई केलीय. पहिल्या भागाने १३०० कोटी कमावले होते, त्यामुळे या सीक्वेलची उत्सुकता कमालीची आहे. पण इतक्या मोठ्या टाइमिंगच्या चित्रपटासाठी वेळ काढणं वर्किंग लोकांसाठी आव्हानच ठरतंय..आजच्या धावपळीच्या आयुष्यात काम आणि आवड यांचा समतोल साधणं कठीण झालंय. डेडलाइन्सचा पाठलाग, नाइट शिफ्ट्स, ग्लोबल क्लायंट्स यामुळे अनेकजण 'वर्क फ्रॉम अनन्य' करतायत. थिएटरमध्ये बसूनही लॅपटॉप उघडणं हे नवं 'नॉर्मल' वाटतंय का? की हे कामाच्या प्रेशरचं दुःखद चित्र आहे?.या घटनेने एक मोठा प्रश्न उपस्थित केलाय काम किती महत्त्वाचं? आणि आपल्या स्वतःच्या आनंदासाठी वेळ काढायला हक्क आहे का? नेटकऱ्यांच्या कमेंट्समध्ये हसणं, सहानुभूती आणि टीका सगळं मिसळलंय. पण एक गोष्ट नक्की 'धुरंधर'चा क्लायमॅक्स जसा रोमांचक आहे तसंच आजचं कॉर्पोरेट लाइफही थ्रिलरच आहे...