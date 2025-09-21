Viral Beggar : डिजिटल भिकारी ! पाच लाख फॉलोवर्स, युट्यूबवर लाईव्ह QR कोड दाखवून मागतो भीक, कमाईचा आकडा पाहून डोक्याला हात लावाल

Summary गोविंद सूर्या नावाचा युवक YouTube वर लाईव्ह येऊन QR कोडद्वारे ऑनलाईन भिक मागतो.त्याचे ५ लाख सबस्क्राइबर्स, २६० मिलियनहून अधिक व्ह्यूज आणि दररोज ₹१०,००० पर्यंत कमाई होते.आपल्या संघर्षामुळे आणि वडिलांच्या कष्टांमुळे त्याने हा अनोखा मार्ग निवडला असून लाखो लोक त्याला फॉलो करतात..आपण रस्त्यावर, मंदिरात किंवा रेल्वे स्थानकांवर आणि अन्य सार्वजनिक ठिकाणी अनेकदा अनेक भिकारी पाहिले असतील. मुंबईतील सेलिब्रिटी भिकारी देखील चांगलाच प्रसिद्ध आहे. पण एक पठ्ठ्या चक्क ऑनलाईन भीक मागून लाखो रुपयांची कमाई करत आहे. हा भिकारी युट्यूबवर लाईव्ह येतो आणि युपीआय क्युआर कोड दाखवून भीक मागतो. या ऑनलाइन भिकाऱ्याचे नाव गोविंद सूर्या आहे. त्याच्या युट्यूब चॅनल govindsurya360 वर पाच लाखांपेक्षा जास्त सबस्क्राइबर्स आहेत..गोविंद सूर्या याने आजपर्यंत चॅनलवर 38,000 व्हिडिओ अपलोड केले आहेत, ज्याला 260 मिलियनहून अधिक व्ह्यूज मिळाले आहेत. गोविंद सूर्या दररोज 3-4 तास लाईव्ह असतो, त्याच्या स्क्रीनवर 2-3 QR कोड ठेवतो आणि पैसे मागतो. त्याच्या चॅनलच्या बायोमध्ये असे लिहिले आहे की, "एक दिवस मी नक्कीच माझे स्वतःचे घर बांधेन, आणि मग कोणीही मला येथून निघून जाण्यास सांगणार नाही." विशेष म्हणजे तो फक्त त्याच्या स्वतःच्या चॅनलला फॉलो करतो..आतापर्यंत २६० मिलियन व्ह्यूजया डिजिटल भिकाऱ्याचे व्हिडिओ २६० मिलियनपेक्षा जास्त वेळा वेळा पाहिले गेले आहेत. तो जेव्हा जेव्हा लाईव्ह येतो तेव्हा एका वेळी १०,००० हून अधिक लोक त्याला लाईव्ह पाहताना, लोक QR कोडद्वारे १ रुपयांपासून ते १०० रुपयांपर्यंत पेमेंट करतात. बहुतेक लोक त्याला १ रुपया पाठवतात. कोणीतरी पेमेंट करताच, तो नावाने धन्यवाद म्हणतो आणि पैसे कोणत्या नंबरवरून आले आहेत किंवा ज्या नावाने आले आहेत ते सांगतो..त्याने अनेक व्हिडिओंमध्ये सुपरचॅटद्वारे तो दिवसाला १०,००० रुपयांपर्यंत कमाई केल्याचे दाखवले आहे. गोविंद सूर्याने त्याच्या संघर्षाची कहाणी शेअर केली आहे. एका व्हिडिओमध्ये तो म्हणाला की जेव्हा त्याच्याकडे २-३ वर्षे काम नव्हते तेव्हा आयुष्य खूप कठीण होते. मी घरी बेरोजगार बसायचो. जेव्हा माझे वडील रात्री १२:३० वाजता सायकलवरून घरी परतायचे आणि आमची नजर एकमेकांना भिडायची तेव्हा मला खूप लाज वाटायची. .या वयात माझ्या वडिलांना सायकलवरून घरी जाताना पाहणे माझ्यासाठी खूप वेदनादायक आहे. म्हणूनच मी भीक मागतो." त्याने त्याच्या वडिलांचा सायकलवरून घरी परततानाचा व्हिडिओ देखील शेअर केला. शिवाय, अनेक व्हिडिओंमध्ये तो लोकांना मदत करतानाही दिसतो. या अनोख्या भिकाऱ्याने लाखो फॉलोअर्स मिळवले आहेतच पण दरमहा तो भरघोस कमाईही करत आहे. .FAQsप्रश्न: डिजिटल भिकारी कोण आहे? उत्तर: गोविंद सूर्या नावाचा युवक, जो YouTube वर लाईव्ह येऊन QR कोडद्वारे पैसे मागतो.प्रश्न: त्याचे किती सबस्क्राइबर्स आहेत? उत्तर: त्याच्या YouTube चॅनलला ५ लाखांपेक्षा जास्त सबस्क्राइबर्स आहेत.प्रश्न: त्याने किती व्हिडिओ अपलोड केले आहेत? उत्तर: त्याने आतापर्यंत ३८,००० हून अधिक व्हिडिओ अपलोड केले आहेत.प्रश्न: त्याच्या चॅनलवर एकूण किती व्ह्यूज झाले आहेत? उत्तर: त्याच्या व्हिडिओंना २६० मिलियनहून अधिक व्ह्यूज मिळाले आहेत.प्रश्न: तो एका दिवसात किती कमावतो? उत्तर: सुपरचॅट आणि QR कोड पेमेंटद्वारे तो दिवसाला १०,००० रुपयांपर्यंत कमाई करतो.प्रश्न: लोक त्याला पैसे का पाठवतात? उत्तर: मनोरंजन, त्याच्या संघर्षाची कहाणी आणि त्याच्या सततच्या लाईव्ह इंटरॅक्शनमुळे लोक त्याला मदत करतात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.