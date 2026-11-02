ना दुकान, ना मोठी गुंतवणूक! दिलजीतच्या कॉन्सर्टमध्ये पाणी विकून दोन तासांत कमावले हजारो रुपये, तरुणाचा Video Viral

Viral Video: पंजाबी गायक दिलजीत दोसांझ यांचा नुकताच दिल्लीत कॉन्सर्ट पार पडला. या कार्यक्रमाला चाहत्यांची मोठी गर्दी जमली होती. गाण्यांचा आनंद घेण्यासाठी आलेल्या प्रेक्षकांमध्ये उत्साहाचं वातावरण होतं. मात्र, या गर्दीचा फायदा एका तरुणाने चांगलाच करून घेतला. त्याने कॉन्सर्टच्या बाहेर पाण्याच्या बाटल्या विकून अवघ्या दोन तासांत हजारो रुपये कमावल्याचा दावा केला आहे. सध्या त्याचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर चर्चेत आहे..व्हायरल व्हिडिओमध्ये हा तरुण कॉन्सर्ट मधील आपल्या कमाईचा अनुभव सांगताना दिसतो. विशेष म्हणजे, त्याने पाणी विकण्यासाठी कोणतीही दुकानाची व्यवस्था केली नव्हती. तो फक्त पाण्याच्या बाटल्यांचे पॅकेट घेऊन कार्यक्रमाच्या ठिकाणी पोहोचला. त्यानंतर गर्दीत फिरून त्याने लोकांना पाणी विकायला सुरुवात केली..Premium|Oil Crisis India : भारतामध्ये तेलाच्या किमती इतक्या प्रचंड वेगाने का वाढतायेत? आतापर्यंतच्या तेलाच्या संकटांवर आपण कशाप्रकारे मात केली आहे? .कॉन्सर्टमध्ये मोठ्या संख्येने लोक उपस्थित असल्यामुळे पाण्याला चांगली मागणी होती. गाणी आणि गर्दीमुळे अनेकांना तहान लागली होती. त्यामुळे त्याच्या बाटल्यांची विक्रीही वेगाने झाली. तरुणाच्या म्हणण्यानुसार, बाजारात १३ रुपयांना मिळणारी पाण्याची बाटली त्याने प्रत्येकी ५० रुपयांना विकली..या तरुणाने दिलेल्या माहितीनुसार, त्याने अवघ्या दोन तासांत पाण्याच्या ४० पेट्या विकल्या. एका पेटीत १२ बाटल्या असल्याने एकूण ४८० बाटल्यांची विक्री झाली. प्रत्येक बाटली ५० रुपयांना विकल्यामुळे त्याला एकूण २४ हजार रुपये मिळाले..या हिशेबानुसार, ४८० बाटल्या खरेदी करण्यासाठी त्याला ६ हजार २४० रुपये खर्च आला होता. म्हणजेच विक्रीतून मिळालेल्या २४ हजार रुपयांमधून हा खर्च वजा केल्यानंतर त्याचा नफा १७ हजार ७६० रुपये झाला. विशेष म्हणजे, यासाठी त्याला दुकान भाड्याने घेण्याची किंवा मोठी गुंतवणूक करण्याची गरज पडली नाही..Premium|Indian Textile Industry : अठराव्या शतकात भारताची अर्थव्यवस्था एवढी समृद्ध कशी होती?.या व्हिडिओवर नेटकऱ्यांकडून वेगवेगळ्या प्रतिक्रिया येत आहेत. काही जण तरुणाच्या व्यावसायिक कल्पनेचं कौतुक करत आहेत, तर काहींनी ५० रुपये हा दर गर्दीच्या कार्यक्रमासाठी योग्य असल्याचं म्हटलं आहे. थोडक्यात, कॉन्सर्टमध्ये गाण्यांचा आनंद घेण्यासाठी आलेल्या लोकांच्या गर्दीत या तरुणाने पाणी विक्रीची संधी शोधली आणि चांगली कमाई केल्याचा दावा केला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.