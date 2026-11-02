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ना दुकान, ना मोठी गुंतवणूक! दिलजीतच्या कॉन्सर्टमध्ये पाणी विकून दोन तासांत कमावले हजारो रुपये, तरुणाचा Video Viral

Diljit Dosanjh Delhi Concert : या गर्दीचा फायदा एका तरुणाने चांगलाच करून घेतला. त्याने कॉन्सर्टच्या बाहेर पाण्याच्या बाटल्या विकून अवघ्या दोन तासांत हजारो रुपये कमावल्याचा दावा केला आहे.
Diljit Dosanjh Concert

Diljit Dosanjh Delhi Concert

esakal

Shubham Banubakode
Updated on

Viral Video: पंजाबी गायक दिलजीत दोसांझ यांचा नुकताच दिल्लीत कॉन्सर्ट पार पडला. या कार्यक्रमाला चाहत्यांची मोठी गर्दी जमली होती. गाण्यांचा आनंद घेण्यासाठी आलेल्या प्रेक्षकांमध्ये उत्साहाचं वातावरण होतं. मात्र, या गर्दीचा फायदा एका तरुणाने चांगलाच करून घेतला. त्याने कॉन्सर्टच्या बाहेर पाण्याच्या बाटल्या विकून अवघ्या दोन तासांत हजारो रुपये कमावल्याचा दावा केला आहे. सध्या त्याचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर चर्चेत आहे.

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