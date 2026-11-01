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Success Story : शेतकऱ्याच्या मुलाचा संघर्षमयी प्रवास ! कधी काळी गुरे राखणारा दिनेश झाला अधिकारी; कोचिंगशिवाय तीनदा परीक्षा उत्तीर्ण

Without Coaching : योग्य पुस्तके आणि ऑनलाइन साधनांच्या मदतीने त्यांनी परीक्षा तीन वेळा उत्तीर्ण केली. त्यांच्या यशात जिद्द, मेहनत, आत्मविश्वास आणि सकारात्मक मित्रपरिवाराचा मोठा वाटा आहे, जे अनेक तरुणांसाठी प्रेरणादायी ठरते.
Dinesh Choudhary RAS Success Story

Dinesh Choudhary RAS Success Story

esakal

Yashwant Kshirsagar
Updated on

Dinesh Choudhary RAS Success Story : एका सामान्य शेतकरी कुटुंबात जन्म, घरची आर्थिक परिस्थिती बेताची आणि मार्गदर्शनासाठी कोणतीही विशेष सुविधा नाही. अशा परिस्थितीतही जिद्द, मेहनत आणि आत्मविश्वासाच्या जोरावर मोठे यश मिळवता येते, हे दिनेश चौधरी यांनी दाखवून दिले आहे. राजस्थानमधील एका छोट्या गावातून सुरू झालेला त्यांचा प्रवास आज अनेक तरुणांसाठी प्रेरणादायी ठरत आहे.

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