Success Story : शेतकऱ्याच्या मुलाचा संघर्षमयी प्रवास ! कधी काळी गुरे राखणारा दिनेश झाला अधिकारी; कोचिंगशिवाय तीनदा परीक्षा उत्तीर्ण

Dinesh Choudhary RAS Success Story : एका सामान्य शेतकरी कुटुंबात जन्म, घरची आर्थिक परिस्थिती बेताची आणि मार्गदर्शनासाठी कोणतीही विशेष सुविधा नाही. अशा परिस्थितीतही जिद्द, मेहनत आणि आत्मविश्वासाच्या जोरावर मोठे यश मिळवता येते, हे दिनेश चौधरी यांनी दाखवून दिले आहे. राजस्थानमधील एका छोट्या गावातून सुरू झालेला त्यांचा प्रवास आज अनेक तरुणांसाठी प्रेरणादायी ठरत आहे. सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये! आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा .लहानपणी शेतात काम करणे आणि जनावरांची देखभाल करणे, हे त्यांच्या दैनंदिन जीवनाचा भाग होते. मात्र, मनात अधिकारी होण्याचे स्वप्न होते. त्यासाठी त्यांनी परिस्थितीसमोर हार न मानता अभ्यास सुरू ठेवला. विशेष म्हणजे, अवघ्या १९ व्या वर्षी ते शिक्षक बनले आणि त्यानंतर कोणत्याही कोचिंग क्लासशिवाय राजस्थान प्रशासकीय सेवा अर्थात RAS परीक्षेत तीन वेळा यश मिळवले..पालक अशिक्षित, पण मुलाला अधिकारी बनवण्याचे स्वप्नदिनेश चौधरी यांचे बालपण राजस्थानमधील जोधपूर परिसरातील एका छोट्या गावात गेले. त्यांचे कुटुंब शेतीवर अवलंबून होते. आई-वडील स्वतः कधीही शाळेत गेले नव्हते; मात्र, आपल्या मुलाने शिक्षण घेऊन मोठे व्हावे आणि अधिकारी बनावे, अशी त्यांची इच्छा होती. घरची परिस्थिती प्रतिकूल असतानाही त्यांनी दिनेशच्या शिक्षणात अडथळे येऊ दिले नाहीत..लहानपणी दिनेश आपल्या पालकांना शेतीच्या कामात मदत करायचे. शेताच्या परिसरात जनावरे चारण्याची जबाबदारीही त्यांच्यावर होती. मात्र, या कामांमध्ये व्यस्त असतानाही त्यांनी अभ्यासाकडे दुर्लक्ष केले नाही. परिस्थिती बदलायची असेल, तर शिक्षण हाच प्रभावी मार्ग आहे, हे त्यांनी ओळखले होते..Aashna Choudhary IPS Success Story : कोणतीही कोचिंग नाही, तरीही मारली बाजी! यूपीएससीच्या प्रवासात चुका सुधारत कशी बनली तरुणी आयपीएस अधिकारी?.वयाच्या १९ व्या वर्षी शिक्षकाची नोकरीदिनेश यांनी मेहनतीच्या जोरावर शिक्षण पूर्ण केले आणि वयाच्या अवघ्या १९ व्या वर्षी तृतीय श्रेणी शिक्षक म्हणून नोकरी मिळवली. या वयात शिक्षक बनणे हे त्यांच्या मेहनतीचे मोठे यश होते. मात्र, एवढ्यावरच समाधान न मानता त्यांनी प्रशासकीय सेवेत जाण्याचे ध्येय निश्चित केले..शिक्षकाची नोकरी सांभाळत त्यांनी राजस्थान ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह सर्व्हिस (RAS) परीक्षेची तयारी सुरू केली. आर्थिक मर्यादा आणि मार्गदर्शनाचा अभाव यामुळे त्यांनी कोचिंग क्लासचा पर्याय निवडला नाही. त्याऐवजी योग्य पुस्तकांची निवड, स्व-अभ्यास आणि ऑनलाइन उपलब्ध शैक्षणिक साधनांचा वापर यावर त्यांनी भर दिला..Success Story: वडील ट्रकचालक, आई शेतमजूर; लेकीने जिद्दीच्या जोरावर मिळवल्या सहा सरकारी नोकऱ्या, शगुफ्ता शेख यांची प्रेरणादायी यशोगाथा...कोचिंगशिवाय तीन वेळा RAS परीक्षेत यशदिनेश चौधरी यांनी स्व-अभ्यासाच्या जोरावर RAS परीक्षा तीन वेळा उत्तीर्ण केली. त्यांच्या या यशामागे नियमित अभ्यास, शिस्त आणि ध्येयाप्रती असलेली निष्ठा महत्त्वाची ठरली. प्रशासकीय सेवेत यश मिळवण्यासाठी महागडे क्लासेस किंवा मोठ्या शहरातील सुविधा अनिवार्य नसतात, हे त्यांच्या प्रवासातून दिसून येते..त्यांच्या यशात मित्रपरिवाराचाही महत्त्वाचा वाटा राहिला. सकारात्मक विचार करणाऱ्या लोकांच्या सहवासामुळे आत्मविश्वास वाढतो आणि कठीण परिस्थितीतही पुढे जाण्याची प्रेरणा मिळते, असे ते सांगतात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.