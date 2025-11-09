सॅनिटरी पॅडमध्ये लपलेलं 'हे' काय आहे? "तुमचं पॅड खरंच स्वच्छ आहे का?" उजेडात दिसलं धक्कादायक सत्य... जगभरात Viral Video

महिलांना त्यांच्या मासिक पाळीमध्ये स्वच्छतेची प्रचंड काळजी घ्यावी लागते. मासिक पाळीमध्ये स्वच्छतेकडे दुर्लक्ष केलं की, प्रचंड त्रास सहन करावा लागतो. कधी कधी त्याचं इन्फेक्शन सुद्धा होतं. त्यामुळे मासिक पाळीत महिला स्वच्छतेची भरपूर काळजी घेतात. मासिक पाळीत सुती कापडांसोबतच आता सॅनिटरी पॅड्स किंवा कपचा वापर करतात. परंतु सध्या सोशल मीडियावर सॅनिटरी पॅडचे अनेक व्हिडिओ व्हायरल होताय. त्या व्हिडिओमध्ये सॅनिटरी पॅड्स अस्वच्छ असल्याचं दिसून येतोय. .सामान्यपणे महिला शॉपमधून सॅनिटरी पॅड खरेदी करतात आणि लगेच वापरतात. परंतु सध्या मार्केटमध्ये बनावट पॅड्स सुद्धा मिळत आहेत. ज्या पॅडमध्ये बुरशी आलेलं दिसून येतय. हे पॅड्स चेक न करता वापरल्यास गंभीर आजार सुद्धा होऊ शकतो. असाच प्रकार एका महिलेसोबत घडला. तिने एक व्हिडिओ बनवून सगळ्यांना सावध करण्याचा प्रयत्न केलाय..ही महिला बाजारातून नवीन पॅड घेऊन आली होती. वापरल्यानंतर तिला खास सुटू लागली होती. त्यामुळे तिने पॅडची टेस्ट केली. तिने एक नवीन कोरं पॅड घेतलं आणि ते लाईटसमोर धरलं. तेव्हा ते पाहून तिला धक्का बसला. कारण पॅडच्या आतमध्ये बुरशी, कीटक आणि काळे डाग स्पष्ट दिसून येत होते. म्हणजे बाहेरून स्वच्छ दिसणारं पॅड आतून पुर्ण खराब होतं. .दरम्यान महिलेनं तिला आलेला अनुभव सोशल मीडियावर शेअर केला आहे. काही तासातच तिचा व्हिडिओ मोठ्या प्रमाणात व्हायरल झाला. या व्हिडिओला काही वेळातात लाखो व्ह्यूज तर अनेक कमेंट्स मिळाले. अनेकांनी व्हायरलसाठी बनवलेली व्हिडिओ असल्याचं म्हणत महिलेला ट्रोल केलंय. परंतु अनेक महिलांना अशा पॅड्सवर चिंता व्यक्त केलीय. .Viral Video: थरकाप उडवणारा व्हिडिओ! रिल शूट करताना कपल्सचा भीषण अपघात, पाहा व्हायरल व्हिडिओ.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.