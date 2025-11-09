Trending News

सॅनिटरी पॅडमध्ये लपलेलं 'हे' काय आहे? "तुमचं पॅड खरंच स्वच्छ आहे का?" उजेडात दिसलं धक्कादायक सत्य... जगभरात Viral Video

Are Your Sanitary Pads Really Clean? Viral Video:सॅनिटरी पॅडमध्ये बुरशी आणि काळे डाग दिसत असल्याचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. महिला पॅड वापरण्यापूर्वी तपासणी करण्याचं आवाहन करत आहेत.
Sanitary Pads

Are Your Sanitary Pads Really Clean? Viral Video

esakal

Apurva Kulkarni
Updated on

महिलांना त्यांच्या मासिक पाळीमध्ये स्वच्छतेची प्रचंड काळजी घ्यावी लागते. मासिक पाळीमध्ये स्वच्छतेकडे दुर्लक्ष केलं की, प्रचंड त्रास सहन करावा लागतो. कधी कधी त्याचं इन्फेक्शन सुद्धा होतं. त्यामुळे मासिक पाळीत महिला स्वच्छतेची भरपूर काळजी घेतात. मासिक पाळीत सुती कापडांसोबतच आता सॅनिटरी पॅड्स किंवा कपचा वापर करतात. परंतु सध्या सोशल मीडियावर सॅनिटरी पॅडचे अनेक व्हिडिओ व्हायरल होताय. त्या व्हिडिओमध्ये सॅनिटरी पॅड्स अस्वच्छ असल्याचं दिसून येतोय.

Loading content, please wait...
viral
video viral
Sanitary Pad
viral video
health
Healthcare

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com