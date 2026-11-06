Diwali Gift Ideas : यंदा दिवाळीला द्या हटके गिफ्ट! १ हजार रुपयांपेक्षा कमी किंमतीतील १० भन्नाट पर्याय

Diwali Gift Ideas: दिवाळी म्हटलं की मित्र, नातेवाईक आणि ऑफिसमधील सहकाऱ्यांना भेटवस्तू देण्याची लगबग सुरू होते. दरवर्षी मिठाईचा बॉक्स किंवा ड्रायफ्रूट्स देण्यापेक्षा यंदा काहीतरी वेगळं आणि उपयोगी गिफ्ट द्यायचं असेल, तर टेक गॅजेट्स हा चांगला पर्याय ठरू शकतो. विशेष म्हणजे यासाठी हजारो रुपये खर्च करण्याचीही गरज नाही. Amazon आणि Flipkart सारख्या ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मवर १ हजार रुपयांपेक्षा कमी किमतीत अनेक उपयोगी वस्तू मिळतात. यामध्ये ईअरबड्स, ब्लूटूथ स्पीकर, स्मार्ट बल्ब, वायरलेस माऊस अशा वस्तूंचा समावेश आहे..boAt Airdopes 141वायरलेस ईअरबड्स आवडणाऱ्या मित्रांसाठी हा पर्याय चांगला आहे. साधारण ९०० रुपयांत मिळणाऱ्या या ईअरबड्समध्ये ५० तासांपर्यंत प्लेबॅकचा कंपनीचा दावा आहे.Mivi Roam 2म्युझिक ऐकण्याची आवड असणाऱ्यांना छोटा ब्लूटूथ स्पीकर देता येईल. यात ५W आउटपुट, २४ तासांपर्यंत बॅटरी आणि IPX67 रेटिंग मिळते..boAt Stone 190८०० रुपयांच्या आसपास मिळणारा हा पोर्टेबल स्पीकर प्रवासात किंवा घरी गाणी ऐकण्यासाठी उपयोगी ठरू शकतो.Wipro Smart LED Bulbटेक्नॉलॉजीची आवड असणाऱ्यांसाठी स्मार्ट बल्ब वेगळं गिफ्ट ठरेल. मोबाईल अॅपच्या मदतीने लाईट सुरू-बंद करण्यासोबतच ब्राइटनेस बदलता येतो..Portronics Ruffpad 8.5Eलहान मुलांना चित्र काढायला आणि लिहायला आवडत असेल, तर LCD रायटिंग पॅड देता येईल. बटण दाबताच त्यावरील स्क्रीन साफ होते. Portronics Modesk 100मोबाईलवर व्हिडीओ पाहणाऱ्या किंवा व्हिडीओ कॉल करणाऱ्यांसाठी हा फोल्डेबल स्टँड उपयोगी आहे. फोन वेगवेगळ्या अँगलमध्ये ठेवता येतो..Amazon Basics Wireless Mouseलॅपटॉप वापरणाऱ्या व्यक्तीला वायरलेस माऊस देता येईल. साधारण ९९९ रुपयांच्या या पर्यायामुळे डेस्कवरील केबलचा त्रास कमी होतो.Havells HD3151 Hair Dryerपर्सनल केअर गॅजेट म्हणून हेअर ड्रायर चांगला पर्याय आहे. यात १२००W पॉवर, तीन हीट सेटिंग आणि फोल्डेबल डिझाइन मिळतं..AGARO HD-1214 Hair Dryerसाधारण १ हजार रुपयांत मिळणाऱ्या या ड्रायरमध्ये १४००W पॉवर, तीन हीट सेटिंग आणि दोन स्पीड सेटिंग आहेत.Philips Selfie Straightener HP8302हेअर स्टायलिंगची आवड असणाऱ्यांसाठी हा पर्याय आहे. सिरेमिक प्लेट्स आणि कॉम्पॅक्ट डिझाइनमुळे प्रवासातही सोबत ठेवता येतो.( महत्त्वाचं - वरील वस्तूंची किंमत ऑनलाईन प्लॅटफॉर्म नुसार बदलू शकतात.).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.