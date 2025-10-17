Adult Content Addiction : अडल्ट कंटेंट पाहणे दारु अन् सिगारेटच्या व्यसनापेक्षाही घातक; डॉक्टरांनी तरुणाईला दिला धोक्याचा इशारा

सोशल मीडियावर सध्या एका प्रसिद्ध डॉक्टरचा व्हिडिओ व्हायरल होत आहे, ज्यात त्यांनी अडल्ट कंटेट पाहण्याचे दुष्परिणाम सांगितले आजकालच्या तरुणांमध्ये इंटरनेटवर उपलब्ध असलेल्या अडल्ट कंटेंटचा अतिरेक होत असल्याबद्दल चिंता देखील व्यक्त केली आहे..ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉ. मनन व्होरा यांनी इंस्टाग्रामवरील त्यांच्या क्लिपमध्ये, अडल्ट कंटेंट पाहण्याचे दुष्परिणाम सांगितले आहेत. ते म्हणाले की, अडल्ट कटेंटचे व्यसन हे सिगारेट ओढणे आणि वारंवार दारु पिण्यापेक्षाही जास्त वाईट आहे. ते व्हिडिओमध्ये सांगतात की हे असे व्यसन आहे दारु आणि धुम्रपानापेक्षाही जास्त प्रभावित करते. पण याबद्दल क्वचितच बोलले जाते. तरुणांना याबद्दल सावध केले पाहिजे असे त्यांनी म्हटले..ते पुढे व्हिडिओत सांगतात की, कोणाच्या भावना दुखावणे हा हेतू नाही पण आजकाल अडल्ट कंटेंट पाहणाऱ्या किशोरवयीन मुले आणि तरुणांसाठी हा महत्त्वाचा सल्ला शेअर करणे गरजेचे आहे. "जेव्हा तुम्ही वारंवार अशाप्रकारचे व्हिडिओस किंवा फोटोस पाहता तेव्हा ते मेंदूच्या रिवॉर्ड सिस्टमला जास्त उत्तेजित करते.".ज्या प्रमाणे आपल्या मेंदू आणि शरीराला साखर, ड्रग्स आणि जुगाराची सवय लागते ती प्रणाली इथेही लागू होते. तुम्ही सुरुवातीला थोडा अडल्ट कटेंट पाहता त्यांनतर इच्छा आणखी तीव्र होते पण कालांतराने ज्या सामान्य गोष्टी तुम्हाला आनंदी करत होत्या त्या तुम्हाला तोच आनंद देणे थांबवतात. यामुळे चिंता, नैराश्य आणि एकाकीपणा यासारख्या मानसिक आरोग्य समस्या उद्भवू शकतात," असे डॉ व्होरा सांगतात. .बरेच लोक ताणतणाव किंवा कंटाळवाणेपणापासून वाचण्यासाठी अडल्ट कंटेटता वापर करतात आणि त्यांना त्याशिवाय काही सुचत नाही आणि हे एक चक्र बनते मात्र यामुळे आणखी वाईट अवस्था होते. .डॉक्टरांचा हा व्हिडिओ खूप व्हायरल होत आहे, याबद्दल उघडपणे बोलल्याबद्दल अनेकांनी त्यांची प्रशंसा केली आहे, तर अनेकांनी उपाय सुचविण्याची विनंती केली आहे, मार्गदर्शन करावे. रील्समधील अडल्ट कंटेंटवरही बंदी घालावी," असे एका व्यक्तीने सुचवले.दुसऱ्या एका युजरने आशा व्यक्त केली की डॉक्टर या व्यसनापासून मुक्त कसे व्हावे यासाठी व्यावहारिक टिप्स देखील देतील. "एक डॉक्टर म्हणून, तुम्ही फक्त या गोष्टी पाहणे थांबवण्याव्यतिरिक्त त्यावर उपाय सुचवू शकलात तर मला ते आवडेल," असे तो म्हणाला..डॉक्टरांचा इशारा अशा वेळी आला आहे जेव्हा जगभरातील मानसिक आरोग्य तज्ञ इंटरनेटवरून जलद-हिट डोपामाइनची सवय होण्याच्या धोक्यांचा अनुभव घेत असलेल्या तरुणांची संख्या वाढत असल्याच्या बाबीकडे लक्ष वेधत आहेत. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.