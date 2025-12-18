Dolly Chaiwala Viral Video : डॉली चायवाल्याचा रॉयल स्वॅग ! टपरीवर चहा विकायला डिफेंडरमधून आला, लोक म्हणाले- डिग्र्या फाडून फेकून देऊ का?

नागपूरच्या जगप्रसिद्ध डॉली चायवाल्याची वेगळी ओळख सांगायची गरज नाही. त्याने बिल गेट्सना चहा दिल्यानंतर त्याचे आयुष्य पूर्णपणे बदलले.त्याची चहा बनविण्याची अनोखी शैली आणि कौशल्यामुळे को सोशल मीडियावर इतके व्हायरल झाले की तो रातोरात स्टार बनला. आता ती मोठ्या प्रभावशाली आणि सेलिब्रिटींशी स्पर्धा करत आहे. .डॉलीचा रॉयल स्वॅग नुकताच त्याचा एक व्हिडिओ इंस्टाग्रामवर व्हायरल झाला आहे, त्याच्या रॉयल स्वॅगने सर्वांनाच थक्क केले आहे. डॉलीने तिच्या इंस्टाग्राम अकाउंट @dolly_ki_tapri_nagpur वर हा व्हिडिओ पोस्ट केला आहे. व्हिडिओची सुरुवात डॉली एका लक्झरी कारमध्ये, लँड रोव्हर डिफेंडरमध्ये,जी कोट्यवधि रुपयांची आहेत त्यात स्टाईलमध्ये बसलेला दिसतो रणवीर सिंग आणि अक्षय खन्ना स्टारर "धुरंधर" चित्रपटातील "कारवां" हे लोकप्रिय गाणे पार्श्वभूमीत वाजते. .Dolly Chaiwala: चहाचा लागला नाद अन् शाळा सोडली, बिल गेट्स ज्याचा फॅन झालाय तो डॉली चायवाला किती रुपये कमवतो?.लक्झरी कारमधून उतरला अन् चहा बनवलाया व्हायरल व्हिडिओमध्ये, डॉली डिफेंडरमधून शाही थाटात उतरतो आणि थेट त्याच्या चहाच्या टपरीवर जातो. आलिशान गाडीतून उतरल्यानंतरही तो कामाला लागतो, आपल्या नेहमीच्या स्टाईलने चहा बनवतो आणि ग्राहकांना तो सर्व्ह करतो. त्याच्या या अभिमानामुळे त्याच्या व्यक्तिमत्त्वात वाढ झाली आहे हे दिसून येते. हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर वाऱ्यासारखा पसरला, त्याला १.१८ कोटींहून अधिक व्ह्यूज, ४४,००० हून अधिक लाईक्स आणि २००० हून अधिक कमेंट्स मिळाल्या. .यूजर्सच्या मजेशीर कमेंट्सया व्हिडिओवरील लोकांच्या प्रतिक्रिया मजेदार आणि आश्चर्यकारक दोन्ही आहेत. एका यूजरने लिहिले, "आपण आपल्या पदवी फेकून द्याव्यात का? आपण रात्रंदिवस अभ्यास करत आहोत आणि डॉली भाई डिफेंडरमध्ये फिरत आहे." दुसऱ्याने म्हटले, "डॉली भाईने आपला दृष्टिकोन बदलला आहे. कोण म्हणते की फक्त सीईओ महागड्या गाड्या चालवतात? चहा विकणारा देखील विलासी जीवन जगू शकतो." अनेकांनी याला खरी प्रगती म्हटले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.