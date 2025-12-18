Trending News

Dolly Chaiwala Viral Video : डॉली चायवाल्याचा रॉयल स्वॅग ! टपरीवर चहा विकायला डिफेंडरमधून आला, लोक म्हणाले- डिग्र्या फाडून फेकून देऊ का?

Dolly Chaiwala : नागपूरचा डॉली चायवाला बिल गेट्सना चहा दिल्यानंतर रातोरात सोशल मीडिया स्टार बनला. डॉलीचा लँड रोव्हर डिफेंडरमधून चहाच्या टपरीवर येतानाचा व्हिडिओ प्रचंड व्हायरल झाला. व्हिडिओत डॉलीचा रॉयल स्वॅग आणि साधेपणाची सांगड पाहायला मिळते.
Nagpur’s famous Dolly Chaiwala stepping out of a luxury Land Rover Defender before serving tea at his roadside stall, showcasing his iconic style and viral fame.

Yashwant Kshirsagar
नागपूरच्या जगप्रसिद्ध डॉली चायवाल्याची वेगळी ओळख सांगायची गरज नाही. त्याने बिल गेट्सना चहा दिल्यानंतर त्याचे आयुष्य पूर्णपणे बदलले.त्याची चहा बनविण्याची अनोखी शैली आणि कौशल्यामुळे को सोशल मीडियावर इतके व्हायरल झाले की तो रातोरात स्टार बनला. आता ती मोठ्या प्रभावशाली आणि सेलिब्रिटींशी स्पर्धा करत आहे.

