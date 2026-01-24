Trending News

Viral Video : "रोज 300 रुपये हप्ता घेऊनही माझ्या दुकानावर कारवाई का केली?" डोंबिवलीत मराठी तरुणीचा टाहो; भावुक करणारा व्हिडिओ व्हायरल

KDMC Viral video Marathi girl crying in Dombivli after KDMC stall demolition : डोंबिवलीत KDMC ने मराठी तरुणीचा स्टॉल हटवल्याने तिचा रडताना व्हिडिओ व्हायरल झाला. परप्रांतीय व्यापाऱ्यांना सगळ्या गोष्टीत सूट, पण मराठी माणसाला अन्याय का असा प्रश्न तिने उपस्थित केला
Saisimran Ghashi
Dombivli Marathi Girl Crying Viral Video : डोंबिवलीत सध्या एका मराठी तरुणीचा रडतानाचा व्हिडिओ सोशलमीडियावर प्रचंड व्हायरल होत असून यामुळे स्थानिक राजकारण तापले आहे. या घटनेनंतर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने (मनसे) आक्रमक पवित्रा घेतला असून थेट राज ठाकरे यांच्या आदेशाने अविनाश जाधव यांनी घटनास्थळी धाव घेतली आहे. 

