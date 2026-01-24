Viral Video : "रोज 300 रुपये हप्ता घेऊनही माझ्या दुकानावर कारवाई का केली?" डोंबिवलीत मराठी तरुणीचा टाहो; भावुक करणारा व्हिडिओ व्हायरल

Dombivli Marathi Girl Crying Viral Video : डोंबिवलीत सध्या एका मराठी तरुणीचा रडतानाचा व्हिडिओ सोशलमीडियावर प्रचंड व्हायरल होत असून यामुळे स्थानिक राजकारण तापले आहे. या घटनेनंतर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने (मनसे) आक्रमक पवित्रा घेतला असून थेट राज ठाकरे यांच्या आदेशाने अविनाश जाधव यांनी घटनास्थळी धाव घेतली आहे. .न्यायासाठी मराठी तरुणीचा टाहोडोंबिवलीतील एका मराठी तरुणीने आपला स्टॉल महापालिकेने हटवल्यानंतर रडत आपली कैफियत मांडली. तिने असा आरोप केला आहे की, महापालिकेला रोज ३०० रुपये हप्ता देऊनही तिच्यावर कारवाई करण्यात आली. "परप्रांतीय व्यापाऱ्यांना सगळीकडे सूट दिली जाते, मग मराठी माणसावरच का अन्याय?" असा संतप्त सवाल तिने या व्हिडिओच्या माध्यमातून उपस्थित केला आहे..SIM Card Corner Cut Reason : सिम कार्डचा एक कोपरा कापलेला का असतो? ही फक्त डिझाइन नाही बरं का..लाखो लोकांना माहीत नाही सिक्रेट.मनसेची आक्रमक भूमिकाहा व्हिडिओ राज ठाकरे यांच्यापर्यंत पोहोचताच त्यांनी मनसेचे ठाणे जिल्हाध्यक्ष अविनाश जाधव यांना तातडीने डोंबिवलीत धाडले. अविनाश जाधव यांनी त्या तरुणीची भेट घेऊन तिचे सांत्वन केले आणि तिला धीर दिला. "रडायचं नाही, तू तुझा स्टॉल पुन्हा लाव, बाकी सगळं मी आणि मनसे बघून घेईल," असा शब्द त्यांनी तिला दिला आहे..Maratha History : छत्रपती संभाजी महाराजांना दूध पाजणाऱ्या धाराऊ कोण होत्या? आता कुठे आहेत त्यांचे वंशज अन् कशी आहे परिस्थिती.प्रशासनाला थेट इशाराअविनाश जाधव यांनी याप्रकरणी कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेच्या (KDMC) दुटप्पी भूमिकेवर कडक टीका केली आहे. "परप्रांतीयांच्या बेकायदेशीर टपऱ्यांवर कारवाई होत नाही, पण अधिकृतरीत्या व्यवसाय करणाऱ्या मराठी मुलीला त्रास दिला जातो," असे म्हणत त्यांनी आयुक्तांशी यावर चर्चा करणार असल्याचे सांगितले. जर मराठी माणसावर असाच अन्याय होत राहिला तर मनसे स्टाईलने उत्तर दिले जाईल असा इशाराही त्यांनी दिला आहे..Raigad Video : 352 वर्षांपूर्वी कसे झालेले 'रायगड'चे बांधकाम? शिवरायांच्या काळातले अस्सल चित्र डोळ्यासमोर उभा करणारा AI व्हिडिओ व्हायरल.राजकीय वातावरण आणि पाठिंबा२०२६ च्या सुरुवातीलाच महापालिका निवडणुकांच्या निकालानंतर डोंबिवलीत सत्तास्थापनेची हालचाल सुरू असताना ही घटना घडली आहे. या प्रकरणामुळे स्थानिक मराठी मतदारांमध्ये संतापाची लाट असून मनसेने घेतलेल्या या भूमिकेला नागरिकांकडून मोठा पाठिंबा मिळत आहे. मराठी माणसाच्या हक्कासाठी राज ठाकरे सदैव पाठीशी उभे राहतात, अशी भावना या निमित्ताने पुन्हा एकदा व्यक्त होत आहे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.