हातात सिगारेट अन् बाजुला दारुची बॉटल...! भररस्त्यात तरुणीचा राडा, रस्ता केला ब्लॉक; मोठी वाहतूककोंडी, Video Viral

एका ३२ वर्षीय तरुणीने मद्यपान करून भररस्त्यात गोंधळ घातल्याची घटना समोर आली आहे. या प्रकरणात संबंधित तरुणीला ताब्यात घेण्यात आल्याची माहिती असून, या घटनेचा व्हिडीओही आता समाजमाध्यमांवर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे. हा व्हिडीओ ग्रेटर नोएडा वेस्टमधील बिसरख पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील असल्याचे सांगितले जात आहे..मीडिया रिपोर्टनुसार, अमरपाली रिव्हर व्ह्यू सोसायटीमध्ये राहणाऱ्या या तरुणीने मद्यपान केल्यानंतर रस्त्यावरच गोंधळ घालण्यास सुरुवात केली. व्हायरल झालेल्या व्हिडीओमध्ये ती रस्त्यावर पडलेली दिसत असून, तिच्या हातात सिगारेट असल्याचेही दिसून येत आहे. तसेच तिच्या शेजारी मद्याची बाटली ठेवलेली असल्याचेही दिसते. या प्रकारामुळे घटनास्थळी नागरिकांची मोठी गर्दी जमल्याचेही व्हिडीओत दिसून येत आहे..Kolhapur Crime : गुन्ह्यात घट झाली तरी, दुचाकी, चारचाकींची चोरी अन् जोरात गांजा तस्करी; दोन वर्षांतील चित्र नागरिक हैराण हिलांच्या सुरक्षेवर पोलिसांचा भर.दरम्यान, घटनेची माहिती मिळताच बिसरख पोलीस तातडीने घटनास्थळी दाखल झाले. पोलिसांनी परिस्थिती नियंत्रणात आणत संबंधित तरुणीला पोलीस ठाण्यात आणले. त्यानंतर तिची वैद्यकीय तपासणी करण्यात आली. याबाबत बोलताना बिसरख पोलीस ठाण्याचे प्रभारी मुनेन्द्र सिंह यांनी सांगितले की, वैद्यकीय तपासणीनंतर नियमांनुसार आवश्यक कायदेशीर प्रक्रिया पार पाडण्यात आली आहे..Pune Crime : पुण्यात खळबळजनक घटना ! जिम मालकावर चार अल्पवयीन मुलांनी झाडल्या गोळ्या, धक्कादायक कारण आले समोर .हा व्हिडीओ समोर आल्यानंतर समाजमाध्यमांवर अनेकांनी सार्वजनिक ठिकाणी अशा प्रकारच्या वर्तनाबाबत नाराजी व्यक्त केली आहे. अशा घटनांमुळे सामान्य नागरिकांना त्रास सहन करावा लागतो, अशी प्रतिक्रिया काही युजर्सने दिली आहे. तसेच सार्वजनिक ठिकाणी कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्यांविरोधात नियमानुसार कारवाई केली जाईल, असे पोलिसांनी स्पष्ट केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.