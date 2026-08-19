Dubai Work Reality : दुबईतील झगमगाटामागे दडलंय भयाण वास्तव! भारतीय तरुणाने अवघ्या २ मिनिटांत दाखवली काळी बाजू, पाहा VIDEO

दुबईतील झगमगाट, गगनचुंबी इमारती, आलिशान गाड्या आणि भव्य जीवनशैली सोशल मीडियावर अनेकदा पाहायला मिळते.मात्र, एका भारतीय तरुणाने नुकताच इन्स्टाग्रामवर एक व्हिडिओ शेअर केला आहे, ज्यात या शहराची एक वेगळी आणि काळी बाजू समोर आली आहे. ललित जोशी यांनी रात्री ९ वाजता केवळ दोन मिनिटे चालल्यानंतर घामाघूम झालेली आपली अवस्था दाखवली आणि म्हटले, "या कडक उन्हात काम करणाऱ्यांनाच विचारा की इथे काम करणे किती कठीण आहे.".इन्स्टाग्रामवर शेअर केलेला व्हिडिओ हा व्हिडिओ @lj290497 या युजरने इन्स्टाग्रामवर शेअर केला आहे. यात ललित दुबईतील कामाच्या वास्तवाबद्दल बोलताना दिसतात. आपली शिफ्ट संपवून खोलीवर परतताना ते दिसत आहेत. केवळ दोन मिनिटे चालूनही त्यांचे कपडे घामाने पूर्णपणे ओले झाले आहेत. व्हिडिओमध्ये ते म्हणतात, "तुम्हाला वाटत असेल की दुबईत काम करणे सोपे आहे. पण मित्रा, हे अजिबात सोपे नाही. मी कामावरून खोलीवर आलो केवळ दोन मिनिटांचे अंतर आणि माझी अवस्था बघा. आता रात्रीचे ९ वाजले आहेत आणि ही परिस्थिती आहे. मग विचार करा, जे लोक दिवसा कडक उन्हात विशेषतः बांधकाम क्षेत्रात काम करतात, त्यांची काय अवस्था होत असेल.". कठोर परिश्रम कॅप्शनमध्ये ललित यांनी लिहिले आहे, "इन्स्टाग्रामवर दुबईची आलिशान बाजू दिसते. पण खरी दुबई समजून घेण्यासाठी, त्या लोकांना विचारा जे आपल्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करण्यासाठी दररोज कठोर परिश्रम करतात. मी कामावरून खोलीवर येण्यासाठी फक्त दोन मिनिटे चाललो आणि घामामुळे माझी वाईट अवस्था झाली. आणि ही वेळ रात्री ९ वाजताची आहे! आता विचार करा, जे लोक दिवसा उन्हात राबत आहेत विशेषतः बांधकाम क्षेत्रात त्यांचे काम किती कष्टाचे असेल. दुबईच्या या झगमगाटामागे हजारो लोकांचे कठोर परिश्रम आणि घाम दडलेला आहे.".युजर्सच्या प्रतिक्रिया हा व्हिडिओ पाहिल्यानंतर अनेक लोकांनी प्रतिक्रिया दिल्या. एका युजरने लिहिले, "भावा, मी सुद्धा दुबईतच आहे. इथली उष्णता प्रचंड आहे." दुसऱ्या युजरने लिहिले, "भावा, माझे जहाजही दुबईत आहे. उष्णता असह्य आहे. अशा परिस्थितीत काम करणे अत्यंत थकवणारे असते." तिसऱ्या युजरने लिहिले, "हो, मी तुझ्याशी सहमत आहे." चौथ्या युजरने लिहिले, "हे अगदी खरे आहे.".सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.