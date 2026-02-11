Gold lost in Dubai : महिलेने कचऱ्यात फेकले १२ लाखांचे सोने, एक चूक पडली महागात पण पुढे जे घडलं...

Gold found in Trash Dubai : दुबई आपल्या जलद जीवनशैली आणि कडक नियमांसाठी ओळखले जाते, परंतु हे शहर त्याच्या प्रामाणिकपणा आणि मदतीसाठी देखील तितकेच प्रसिद्ध आहे.अलिकडेच दुबईमध्ये एका भारतीय कुटुंबाने चुकून अंदाजे १२ लाख किमतीचे सोने कचऱ्यात फेकून दिल्याची धक्कादायक घटना घडली. यानंतर मात्र त्यांच्याकडे पश्चाताप करण्या पलिकडे काही नव्हते. पण तीन दिवसांनी असं काही घडलं की त्यांना आश्चर्याचा धक्का बसला. .ही घटना कामिनी कन्ननसोबत घडली, जी पूर्वी २३ वर्षे युएईमध्ये राहिली होती आणि आता भारतात राहते. ती एका लग्नाला उपस्थित राहण्यासाठी दुबईला गेली होती. सोन्याच्या वाढत्या किमतींमुळे तिने तिचे दागिने लग्नासंमारंभात दरम्यान व्यवस्थित ठेवण्याचा निर्णय घेतला. तिने एका जुन्या पिशवीतून २२ कॅरेटची चार सोन्याची नाणी आणि २४ कॅरेटच सोन्याचे बार काढली, ती दुसऱ्या लहान पिशवीत ठेवले अन् ती जेवणाच्या टेबलावर ठेवली..नंतर घर साफ करताना तिच्या मुलाने चुकून तीच पिशवी कचऱ्याच्या डब्यात फेकून दिली. दुसऱ्या दिवशी सकाळी कामिनीने सोने शोधले तेव्हा तिला ते सापडले नाही. तिच्या मुलाने त्याची चूक मान्य केली. कुटुंबाने इमारतीच्या सुरक्षारक्षकांना माहिती दिली, परंतु त्यांना सोने परत मिळण्याची अपेक्षा नव्हती. त्यांना वाटले की जर ते कचऱ्यात गेले तर ते कायमचे गेले..तीन दिवसांनंतर कामिनीचा मुलगा अभिमन्यू याला अचानक एक फोन आला. त्याला सांगण्यात आले की पोलिसांना त्यांच्या हरवलेल्या वस्तूबद्दल बोलायचे आहे..वडिलांच्या निधनानंतर घरकाम करून आईनं वाढवलं; लेकाने कष्टातून NIA प्रमुख पद मिळवलं, आता महाराष्ट्र DGP होणारे सदानंद दाते कोण?.जेव्हा तो रिसेप्शनवर पोहोचला तेव्हा त्याला कळले की एका कचरा गोळा करणाऱ्याला सोने सापडले आहे आणि तो ते सोन्याच्या बाजारात घेऊन गेला आहे. चौकशीदरम्यान त्याने ते कचऱ्यात सापडल्याची कबुली दिली. त्यानंतर ही बाब पोलिसांच्या निदर्शनास आणून देण्यात आली. दुबईमध्ये कचऱ्याचा माग काढण्याची व्यवस्था आहे. पोलिसांना बॅग कोणत्या इमारतीतून आली हे ओळखता आले.अभिमन्यू नायेफ पोलिस ठाण्यात गेला आणि त्याने सोन्याचा फोटो, बिल आणि मालकीचा पुरावा दाखवला..काही तासांच्या प्रक्रियेनंतर पोलिसांनी सर्व सोने कुटुंबाला परत केले. अभिमन्यू म्हणाला की पोलिस खूप मदत करत होते आणि संपूर्ण प्रक्रिया सुरळीत पार पडली. त्याने स्पष्ट केले की दुबईमध्ये लोकांनी यापूर्वीही अनेक वेळा हरवलेल्या वस्तू परत मिळवल्या आहेत. म्हणूनच दुबईची व्यवस्था त्याच्या विश्वासार्हतेसाठी जगभरात ओळखली जाते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.