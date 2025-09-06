Trending News

Viral Video: भक्तीची ताकद की गणरायाचा चमत्कार? पाण्याचा मोठा प्रवाह, तरीही विसर्जनावेळी मूर्ती वाहून गेलीच नाही, पाहा व्हिडिओ

Ganpati Visarjan Viral Video News: गणपती विसर्जनावेळी एक अद्भुत प्रसंग घडला आहे. विसर्जनावेळी गणपती नदीच्या प्रवाहातही स्थिर राहिला आहे. या व्हिडिओने सोशल मीडियावर धुमाकूळ घातला आहे.
Ganpati Visarjan Viral Video

Ganpati Visarjan Viral Video

ESakal

Vrushal Karmarkar
Updated on

गणेश चतुर्थीचा उत्सव भगवान गणेशाच्या प्रतिष्ठापने सुरू होतो. त्यांच्या मूर्तीच्या विधीवत विसर्जनाने संपतो. परंपरेनुसार, भाद्रपद महिन्याच्या शुक्ल पक्षाच्या चतुर्थीला प्रत्येक घरात गणपतीचे स्वागत केले जाते आणि अनंत चतुर्दशीच्या दिवशी त्यांना भावनिक निरोप दिला जातो. विसर्जनाची परंपरा हे दर्शवते की भक्तांनी गणपती बाप्पांना आदराने निरोप दिला आणि पुढच्या वर्षी पुन्हा येण्यासाठी त्यांना आमंत्रित केले.

Loading content, please wait...
Ganesh Fesitival
pune ganpati festival
Anant Chaturdashi
Ganapti Visarjan
viral video
Ganpati Visarjan 2025

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com