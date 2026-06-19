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Viral Video : आरटीओ कारवाईपासून वाचण्यासाठी चालकाने धावत्या डंपरमधून एक्सप्रेसवे वर सांडले दगड; वाहतूक ठप्प, पोलीस फावडे घेऊन लागले कामाला

ओव्हरलोडिंग किंवा टॅक्स टाळण्यासाठी चालकाने हा प्रकार केल्याची शक्यता आहे. पोलिसांनी तत्काळ घटनास्थळी पोहोचून स्वतः दगड हटवून वाहतूक सुरू केली. अज्ञात डंपर चालकाविरुद्ध गुन्हा दाखल करून तपास सुरू आहे.
Dumper truck seen dumping construction stones on Expressway&nbsp;

Dumper truck seen dumping construction stones on Expressway 

Yashwant Kshirsagar
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Viral Video Shows Dangerous Driving Incident : उत्तरप्रदेशातील नोएडामध्ये आरटीओची तपासणी टाळण्यासाठी, एका डंपर ट्रकने 'ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे' वर वेगाने प्रवास करताना रस्ते बांधकामासाठी वापरले जाणारे खडे रस्त्यावरच खाली टाकले. गुरुवारी सकाळी चक्रसैनपूर गावाजवळ, चुकीच्या दिशेने चालणाऱ्या या डंपरने आपली हायड्रोलिक ट्रॉली वर उचलली आणि त्यातील खडे खाली टाकले. यामुळे एक्सप्रेसवेचा सुमारे १०० मीटरचा भाग खड्यांनी व्यापला गेला, ज्यामुळे वाहतूक दोन तास विस्कळीत झाली आणि वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागल्या.

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