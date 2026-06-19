Viral Video : आरटीओ कारवाईपासून वाचण्यासाठी चालकाने धावत्या डंपरमधून एक्सप्रेसवे वर सांडले दगड; वाहतूक ठप्प, पोलीस फावडे घेऊन लागले कामाला

Viral Video Shows Dangerous Driving Incident : उत्तरप्रदेशातील नोएडामध्ये आरटीओची तपासणी टाळण्यासाठी, एका डंपर ट्रकने 'ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे' वर वेगाने प्रवास करताना रस्ते बांधकामासाठी वापरले जाणारे खडे रस्त्यावरच खाली टाकले. गुरुवारी सकाळी चक्रसैनपूर गावाजवळ, चुकीच्या दिशेने चालणाऱ्या या डंपरने आपली हायड्रोलिक ट्रॉली वर उचलली आणि त्यातील खडे खाली टाकले. यामुळे एक्सप्रेसवेचा सुमारे १०० मीटरचा भाग खड्यांनी व्यापला गेला, ज्यामुळे वाहतूक दोन तास विस्कळीत झाली आणि वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागल्या..प्रत्यक्षदर्शींच्या म्हणण्यानुसार, पहाटे ५ च्या सुमारास हा डंपर चक्रसैनपूर गावाजवळून जात होता. आरटीओचे पथक त्याचा पाठलाग करत होते. ओव्हरलोडिंग किंवा कर न भरल्यामुळे होणारा दंड टाळण्यासाठी चालकाने चुकीच्या दिशेने गाडी चालवली असावी, असा संशय आहे. आपल्या मागोमाग येणाऱ्या वाहनांना रोखण्यासाठी त्याने रस्त्यावर खडे टाकण्यास सुरुवात केली, ज्यामुळे महामार्गाच्या एका बाजूची वाहतूक ठप्प झाली..सोशल मीडियावर व्हायरल झालेल्या एका व्हिडिओमध्ये चालक वेगाने डंपर चालवत असतानाच खडे खाली टाकत असल्याचे स्पष्टपणे दिसत आहे; संभाव्य अपघातांची त्याला काहीच पर्वा नसल्याचे त्यावरून जाणवते. ग्रेटर नोएडाचे DCP रवी शंकर निम स्वतः या तपासावर लक्ष ठेवून आहेत. पोलीस अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, डंपरने पलवल (हरियाणा) कडून दादरी-सिकंदराबादकडे जाणाऱ्या EPE च्या पट्ट्यावर हे खडे टाकले होते. दादरी पोलिसांनी अज्ञात डंपर चालकाविरुद्ध गुन्हा दाखल केला असून तपास सुरू केला आहे..Zero Civic Sense: काय चाललंय हे? चक्क सिग्नलवर गाडी उभी करून केलं मूत्रविसर्जन! किळसवाणा Viral Video. वाहनांना धोका पोलीस अधिकाऱ्यांच्या मते, रस्त्यावर विखुरलेल्या खड्यांमुळे विरुद्ध दिशेने येणाऱ्या वाहनांना धोका निर्माण झाला होता. सुदैवाने, पडणाऱ्या खड्यांचा फटका कोणत्याही वाहनाला बसला नाही..पोलिसांनी हाती घेतली फावडी रस्त्यावर खडे पडल्याची माहिती मिळताच दादरी पोलीस घटनास्थळी दाखल झाले. इतरांची वाट पाहण्याऐवजी पोलीस कर्मचाऱ्यांनी स्वतःच परिस्थिती हाताळण्याचे ठरवले. हातात फावडी घेऊन त्यांनी विखुरलेले खडे हटवण्यास सुरुवात केली. काही अधिकारी हाताने खडे उचलताना दिसले, तर काहीजण वाहतुकीसाठी मार्ग मोकळा करण्याचे काम करत होते. सुमारे दोन तासांच्या प्रयत्नांनंतर वाहनांच्या ये-जा करण्यासाठी मार्ग मोकळा झाला..Accident Viral Video : आजोबा अन् २ नातवांना भरधाव 'थार'ने चिरडले, तिघांचाही जागीच मृत्यू; थरारक अपघाताचा व्हिडिओ व्हायरल.त्यानंतर, रस्त्यावर विखुरलेले सर्व खडे पूर्णपणे हटवण्यासाठी जेसीबी मशीन मागवण्यात आली. वाहतूक पूर्ववत झाल्यावर सर्वांनी सुटकेचा निःश्वास सोडला. दादरी कोतवालीचे स्टेशन हाऊस ऑफिसर (SHO) नीरज कुमार मिश्रा यांनी सांगितले की, रस्त्यावर दगड सांडत घटनास्थळावरून पळून गेलेल्या डंपर ट्रकबाबत तपास सुरू करण्यात आला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.