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रेस्टॉरंटमध्ये जाणाऱ्यांसाठी मोठी माहिती! बाहेरचं खाणं किती सुरक्षित? धक्कादायक अहवाल समोर, जेवायला जाण्याआधी 'ही' बातमी वाचाच

Restaurant Hygiene Survey Just 32% of Eateries Get Clean Bill: आजकाल भारतीय रेस्टॉरंटमधील स्वच्छता हा चिंतेचा विषय बनला आहे. एका ताज्या सर्वेक्षणामुळे स्वच्छतेबद्दल प्रश्न निर्माण झाले आहेत.
Only 32% of Restaurants Rated Good on Hygiene and Food Safety

Only 32% of Restaurants Rated Good on Hygiene and Food Safety

ESakal

Vrushal Karmarkar
Updated on

आपण वाढदिवस, लग्नाचा वाढदिवस, दुपारच्या किंवा रात्रीच्या जेवणासाठीची भेट किंवा इतर कोणत्याही समारंभासारख्या प्रसंगांसाठी रेस्टॉरंटमध्ये जातो. आपण तिथे आनंद साजरा करतो आणि चांगले जेवण खातो. पण तुम्ही ज्या रेस्टॉरंटमध्ये जेवत आहात, तिथली स्वयंपाकघरं किती स्वच्छ वातावरणात अन्न तयार करतात, याचा तुम्ही कधी विचार केला आहे का? नाही, बरोबर ना? जर तुम्हाला हे माहीत असते, तर तुम्ही बाहेर खाणे पूर्णपणे सोडून दिले असते.

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