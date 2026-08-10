रेस्टॉरंटमध्ये जाणाऱ्यांसाठी मोठी माहिती! बाहेरचं खाणं किती सुरक्षित? धक्कादायक अहवाल समोर, जेवायला जाण्याआधी 'ही' बातमी वाचाच

आपण वाढदिवस, लग्नाचा वाढदिवस, दुपारच्या किंवा रात्रीच्या जेवणासाठीची भेट किंवा इतर कोणत्याही समारंभासारख्या प्रसंगांसाठी रेस्टॉरंटमध्ये जातो. आपण तिथे आनंद साजरा करतो आणि चांगले जेवण खातो. पण तुम्ही ज्या रेस्टॉरंटमध्ये जेवत आहात, तिथली स्वयंपाकघरं किती स्वच्छ वातावरणात अन्न तयार करतात, याचा तुम्ही कधी विचार केला आहे का? नाही, बरोबर ना? जर तुम्हाला हे माहीत असते, तर तुम्ही बाहेर खाणे पूर्णपणे सोडून दिले असते..एका ताज्या सर्वेक्षण अहवालानुसार, केवळ ३२% लोकांनी त्यांच्या शहरातील किंवा परिसरातील वातानुकूलित रेस्टॉरंटची स्वच्छता आणि अन्न सुरक्षा 'चांगली' किंवा 'खूप चांगली' असल्याचे म्हटले आहे. ४२% लोकांनी ती 'सरासरी' असल्याचे तर ९% लोकांनी 'वाईट' किंवा 'खूप वाईट' असल्याचे म्हटले आहे. या सर्वेक्षणात देशभरातील २४४ जिल्ह्यांमधील ९१,००० हून अधिक लोकांनी भाग घेतला होता. यांपैकी ६४% पुरुष आणि ३६% महिला होत्या. सुमारे ४७% लोक टियर-१ शहरांमधून, ३३% टियर-२ शहरांमधून आणि २०% टियर-३ व ४ शहरांमधून होते..Food Label Dates: गोंधळ संपला! 'Best Before' संपलं म्हणजे अन्न खराब झालं का? FSSAI ने सांगितला पॅकेटवरील तारखांचा खरा अर्थ.सर्वेक्षण अहवालातून असे दिसून आले आहे की, ७९% लोकांसाठी अस्वच्छ स्वयंपाकघर, जेवणाची जागा आणि स्वच्छतागृहे या सर्वात जास्त नापसंतीच्या गोष्टी आहेत. ७४% लोकांना उरलेले किंवा शिळे अन्न पुन्हा वापरण्याबद्दल चिंता वाटते. ७२% लोकांनी स्वयंपाकाचे तेल पुन्हा वापरण्याचाही उल्लेख केला. याव्यतिरिक्त, ६३% लोकांनी खराब पद्धतीने साठवलेल्या किंवा मुदत संपलेल्या वस्तूंबद्दल सांगितले. ६१% लोकांनी कीटक आणि कर्मचाऱ्यांच्या वैयक्तिक स्वच्छतेवर लक्ष केंद्रित केले..ऑनलाइन शॉपिंग करणाऱ्यांनो लक्ष द्या! Meesho वरून खरेदी करता? तर आधी 'ही' बातमी नक्की वाचा; हायकोर्टाचा मोठा निर्णय.सर्वेक्षणातून हेही समोर आले आहे की, त्यांना रेस्टॉरंटच्या स्वच्छतेबाबत अधिक कठोर नियम हवे आहेत. सुमारे ७४% प्रतिसादकांनी रेस्टॉरंट्स आणि फूड डिलिव्हरी ॲप्सवर स्वच्छतेचे रेटिंग प्रदर्शित करण्याची मागणी केली. ७२% लोकांनी सांगितले की, रेस्टॉरंट्सची दर तीन महिन्यांनी स्वच्छता तपासणी झाली पाहिजे. ७१% लोकांनी वारंवार नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या रेस्टॉरंट्सवर दंड आकारण्याची मागणीही केली. याव्यतिरिक्त, ग्राहकांना रेस्टॉरंट्समध्ये पारदर्शकता आणि नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई हवी आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.