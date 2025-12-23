Viral Video : भाड्याचं नाही, तुमचं घर आहे! लेकानं आई-वडिलांना सरप्राइज, किल्ली हाती देताच डोळ्यात आलं पाणी; भावूक करणारा व्हिडीओ

emotional viral video shows a son gifting his parents their own house : सोशल मीडियावर दररोज नवनवीन व्हिडिओ व्हायरल होत असतात. काही व्हिडिओ आपल्याला हसवतात, तर काही व्हिडिओ भावूक करतात. असाच एक भावूक करणारा व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होतो आहे. या व्हिडिओत मुलाने आपल्या आई-वडिलांना घर गिफ्ट केलं आहे. यावेळी आई-वडिलांना घराची किल्ली देताच त्यांच्या डोळ्यात पाणी आलं. हा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला असून अनेकांनी यावर प्रतिक्रिया दिली आहे. .व्हिडिओ दिसतंय त्याप्रमाणे, मुलगा आपल्या आई वडिलांना एक घर दाखवायला घेऊन जातो आहे. सुरुवातीला ते भाड्याचं घर आहे, समजून त्याचे आई-वडील ते घर निक्षूण बघत आहेत. मात्र, काही वेळातच मुलाने हे घर भाड्याचं नसून तुमचं आहे, असं म्हणत त्यांना सरप्राईज दिलं आहे. त्यानंतर आईवडील दोघांनाही गहिवरून आलं. घराची कागदपत्र आणि किल्ली हातात देताचा सुरुवातील आईवडिलांना नेमकं कसं व्यक्त व्हावं समजत नाहीये. मात्र त्यानंतर त्यांच्या डोळ्यात पाणी आल्याचं दिसून येत आहे..Viral Video : ''मॅडम माझ्या मुलीला मारू नका, तिला आई नाहीये'', भर वर्गात वडीलांना अश्रू अनावर; बाप-लेकीचा भावूक करणारा व्हिडीओ.आजच्या धावपळीच्या जीवनात आई-वडील आणि मुलांमधील नात्यांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं जात असताना, हा व्हिडीओ दोघांमधील प्रेमाचं सुंदर उदाहरण आहे. व्हिडीओ पाहून अनेकांनी यावर भावना व्यक्त केल्या आहेत.“आई-वडिलांसाठी यापेक्षा मोठी भेट कोणतीच असू शकत नाही”, अशी प्रतिक्रिया एका युजरने दिली. तर “आई-वडिलांचं स्वप्न पूर्ण करणं हे प्रत्येक मुलाचं कर्तव्य असतं.” असं अन्य एकाने म्हटलं आहे..VIDEO : 'पप्पा, माझा एक बॉयफ्रेंड आहे, 11 वर्षांपासून मी त्याच्यावर..'; वडील-मुलीच्या हृदयस्पर्शी संवादाचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल.आई-वडिलांनी आपल्या मुलांसाठी आयुष्यभर केलेल्या असंख्य त्यागांचा सन्मान करणारा हा व्हिडीओ आहे. मुलाने कितीही मोठं यश मिळवलं, तरी आई-वडिलांच्या चेहऱ्यावर आनंद पाहणं आणि आयुष्यातील खरं सुख भौतिक गोष्टींमध्ये नसून, आपल्या माणसांना आनंदी पाहण्यातच आहे, हे दाखवणारा हा व्हिडीओ आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.