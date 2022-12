मेट्रोपेक्षाही फास्ट! ट्रेनमधून उतरला पळत सुटला अन् पुढच्या स्टेशनवर त्याच मेट्रोत चढला; पाहा भन्नाट Viral Video

लंडन : आजवर तुम्ही तरुणांनी केलेल्या अनेक एक्सायटिंग आणि थरारक गोष्टी पाहिल्या असतील. पण मेट्रोच्या वेगापेक्षाही अधिक वेगानं पळण्याचा विक्रम एका तरुणानं केला आहे. याचा व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियामध्ये चांगलाच व्हायरल झाला आहे. त्याच्या या कृतीचं नेटकऱ्यांकडून खूपच कौतुक होतंय. (Faster than metro Watch the amazing Viral Video of the young man)

आजतकचे एमडी मिलिंद खांडेकर यांनी हा व्हिडिओ ट्विट केला असून तो लंडनधला असल्याचं त्यांनी सांगितलं आहे. त्यांनी ट्विटमध्ये म्हटलं की, "बंदा मेट्रो से जीत गया. अगले स्टेशन तक दौड़कर ट्रेन फिर पकड़ ली. ये वीडियो लंदन का है" पाहुयात या तरुणाचा भन्नाट व्हिडिओ.

या व्हिडिओमध्ये एक तरुण लंडनमधील मेट्रोतून प्रवास करत असताना एका स्टेशनवर उतरतो. उतरल्या उतरल्या तो धावतच सुटतो, स्टेशनमधून बाहेर पडत तो पुढच्या स्टेशनच्या दिशेनं धाव घेतो. त्यानंतर काही मिनिटं धावल्यानंतर तो पुढच्या स्टेशनवर पोहोचतो आणि पुन्हा मागून येणाऱ्या त्याच मेट्रोत चढतो. यावरुन तो मेट्रोपेक्षाही वेगानं धावत असल्याचं दिसून आलं. त्यामुळं त्याच्या या शरारक कृतीचं नेटकऱ्यांकडून कौतुकही होत आहे.