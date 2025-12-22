Viral Video : ''मॅडम माझ्या मुलीला मारू नका, तिला आई नाहीये'', भर वर्गात वडीलांना अश्रू अनावर; बाप-लेकीचा भावूक करणारा व्हिडीओ

Emotional Indian Viral Video : सोशल मीडियावर दररोज वेगवेगळे व्हिडीओ व्हायरल होतात. यापैकी काही धक्कादायक असतात, काही हसवणारे, तर काही व्हिडीओ थेट काळजावा भिडणारे असतात. असाच एक काळजाला भिडणारा बाप लेकीचा व्हिडीओ सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होतो आहे. या व्हिडीओमध्ये एका असहाय वडिलांची आपल्या लेकीसाठी असलेली माया बघून अनेक जण भावूक झाले आहेत. .व्हायरल होत असलेल्या व्हिडीओत एक व्यक्ती आपल्या लहान मुलीसोबत शाळेतील बाकावर बसलेली दिसते. हा व्हिडीओ एका सरकारी शाळेच्या वर्गातील असल्याचं दिसून येते आहे. मात्र, सोशल मीडियावरील लोकांना सर्वाधिक भावूक करणारी गोष्ट म्हणजे त्या वडिलांनी शिक्षकांना सांगितलेले शब्द आहेत. “मॅडम, माझ्या मुलीला मारू नका. तिला आई नाही. ही रडली तर तिला कोण शांत करणार?” असं त्याने शिक्षिकेला म्हटलं आहे..VIDEO : 'पप्पा, माझा एक बॉयफ्रेंड आहे, 11 वर्षांपासून मी त्याच्यावर..'; वडील-मुलीच्या हृदयस्पर्शी संवादाचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल.हे शब्द ऐकताच संपूर्ण वर्ग शांत झाला. व्हिडीओमध्ये दिसतं की वर्गातील लहान मुलेही या वडिलांचे बोल ऐकून भावूक झाले आहेत. काही मुलं मान खाली घालून बसलेली आहेत, तर काहींच्या डोळ्यांत अश्रू असल्याचं स्पष्टपणे दिसतं आहे. स्वतः शिक्षिकाही या वडिलांची माया आणि त्यांची असहाय अवस्था बघून स्तब्ध झाल्या आहेत..VIDEO : बाप-लेकीच्या आनंदापुढं महागड्या गाड्याही फिक्या! मुलीचा सायकलवरील 'तो' व्हिडिओ तुफान व्हायरल; श्रीमंत लोकांनाही भावला क्षण.हा व्हिडीओ सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल झाला असून यावर अनेकंनी प्रतिक्रिया दिल्या आहेत. “वडील फक्त रक्षणकर्ता नसतो तर गरज पडल्यास आईची भूमिका देखील निभावतो, असं एका युझरने म्हटलं आहे. तर “जेव्हा वडील प्रेम करतात, तेव्हा ते आपल्या मुलासाठी अभेद्य कवच बनतात”, असं आणखी एका युजरने म्हटलं आहे. “या वडिलांनी आयुष्याची मोठी शिकवण दिली आहे”, अशी प्रतिक्रियाही एकाने दिली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.