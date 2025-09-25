लेकीला पहिल्यांदा आली मासिक पाळी! घरच्यांनी 'असं' केलं सेलिब्रेशन, व्हिडिओ व्हायरल

सोशल मीडियावर अनेक व्हिडिओ व्हायरल होत असतात. काही व्हिडिओ हसवणारे असतात आणि काही व्हिडिओ भावनिक जोड देणारे असतात. दररोज सोशल मीडियावर बऱ्याच गोष्टी व्हायरल होत असते. अनेक कुटुंबात मुलीला देवीचं रुप मानलं जातं. मुलीला मुलाप्रमाणे वागणूक दिली जाते. अशातच आता सोशल मीडियावर एक व्हिडिओ व्हायरल होतोय. या व्हिडिओमध्ये मुलीला पहिल्यांदा मासिक पाळी आली म्हणून घरच्यांनी अनोख्या पद्धतीने आनंद व्यक्त केलाय. .इन्स्टाग्राम अकाउंटवर @its_aayushaa नावाने आयशा नावाच्या मुलीने एक व्हिडिओ शेअर केलाय. या व्हिडिओला जवळपास दीड कोटी लोकांनी पाहिलाय. तसंच 10 लाख पेक्षा जास्त लोकांनी त्या व्हिडिओला लाईक केलय. सध्या सोशल मीडियावर हा व्हिडिओ चर्चेचा विषय ठरला आहे. .व्हायरल होत असलेल्या व्हिडिओमध्ये आयशा नावाची मुलगी घराच्या चौकटीवर उभी आहे. तसंच तिचं संपुर्ण कुटुंब तिच्या मासिक पाळीचा आनंद व्यक्त करत आहे. यावेळी घरातील स्त्री सदस्यासोबत पुरुष सदस्य सुद्धा उपस्थित आहेत. यावेळी आयशासमोर एक पडदा लावण्यात आलाय. तसंच घरातील एक एक सदस्य आयशाच्या पाया पडून तिच्या पायावर पैसे ठेवताना दिसत आहे. घरच्यांचं प्रेम बघून आयशाला अश्रू सुद्धा अनावर झाले. .सोशल मीडियावर हा व्हिडिओ शेअर करताच काही तासाच्या आत या व्हिडिओने लाखोचे यूजर मिळवले. तसंच व्हिडिओला अनेकांच्या कमेट्स येताना पहायला मिळतय. मुलीचं होणारं कौतूक पाहून सारेच भारूवून गेलेत. या व्हिडिओच्या माध्यमातून लेकीचा सन्मान, योग्य वागणून दाखवण्यात आलीय. .स्टार प्रवाहच्या 'चेटकिणी'चा बिकिनीतील हॉट अंदाज.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.