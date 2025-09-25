Trending News

लेकीला पहिल्यांदा आली मासिक पाळी! घरच्यांनी 'असं' केलं सेलिब्रेशन, व्हिडिओ व्हायरल

Daughter’s First Period Celebrated with Love video viral: इन्स्टाग्राम अकाऊंटवरील एक व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होतोय. या व्हिडिओमध्ये लेकीला पहिल्यांदा मासिक पाळी आली म्हणून अनोख्या पद्धतीने आनंद साजरा करण्यात आला. त्याचा व्हिडिओ सध्या चर्चेत आहे.
Daughter’s First Period Celebrated with Love video viral

Daughter’s First Period Celebrated with Love video viral

esakal

Apurva Kulkarni
Updated on

सोशल मीडियावर अनेक व्हिडिओ व्हायरल होत असतात. काही व्हिडिओ हसवणारे असतात आणि काही व्हिडिओ भावनिक जोड देणारे असतात. दररोज सोशल मीडियावर बऱ्याच गोष्टी व्हायरल होत असते. अनेक कुटुंबात मुलीला देवीचं रुप मानलं जातं. मुलीला मुलाप्रमाणे वागणूक दिली जाते. अशातच आता सोशल मीडियावर एक व्हिडिओ व्हायरल होतोय. या व्हिडिओमध्ये मुलीला पहिल्यांदा मासिक पाळी आली म्हणून घरच्यांनी अनोख्या पद्धतीने आनंद व्यक्त केलाय.

Loading content, please wait...
viral
period
Celebration
instagram
father and daughter
viral video
Love

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com