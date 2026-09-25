VIDEO: ६४५ रुपयांना फोडणीचा भात, मुंबईतील ५ स्टार हॉटेलचा मेनू Viral

फोडणीचा भात हा उरलेल्या किंवा शिळ्या भातापासून बनवला जाणारा एक अत्यंत चवदार आणि झटपट महाराष्ट्रीयन पदार्थ आहे. अनेकजण रात्री शिल्लक राहिलेला भाताला फोडणी देऊन सकाळी नाश्त्याला खातात. आतापर्यंत घरी बनवला जाणारा हा 'फोडणीचा भात' थेट ५ तारांकित हॉटेलपर्यंत पोहोचला आहे. इतकेच नव्हे तर या भाताची किंमत आश्चर्यचकित करणारी आहे. .पूर्वीचे ट्विटर म्हणजेच आताचे एक्स अकाउंटरवर एक व्हिडिओ व्हायरल झाला आहे. ज्यामध्ये मुंबईच्या ५ तारांकित हॉटेलच्या मेनूमध्ये फोडणीच्या भाताची किंमत चक्क ६४५ रुपये असल्याचे लिहले आहे. .Mumbai News: 'लालबागचा राजा'च्या दरबारात दुर्दैवी घटना! मंडपाजवळ ६८ वर्षीय व्यक्तीचा मृत्यू; नेमकं काय घडलं? .'च्यामारी...! आदल्या दिवशी उरलेला भात आम्ही कितीदा तरी दुसर्या दिवशी सकाळी नाश्ता म्हणुन खाल्लाय तोच "फोडणीचा भात" मुंबईच्या ५ तारांकित हॉटेलच्या मेनूमध्ये... किंमत तर बघा...' असे कॅप्शन देत हा व्हिडिओ पोस्ट करण्यात आला आहे..Kolhapur Mumbai Special Train : दिवाळीत गावी जाणाऱ्यांसाठी खूशखबर! मध्य रेल्वेकडून कोल्हापूर ते मुंबई, कलबुर्गीसाठी विशेष गाड्या जाहीर; पाहा रेल्वे गाड्यांचं वेळापत्रक.दरम्यान, हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे. तसेच नेटकऱ्यांना मुंबईतील ५ स्टार हॉटेलमधील फोडणीच्या भाताची किंमत पाहून आश्चर्याचा धक्काच बसत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.