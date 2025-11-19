Viral Video Tractor : नाद केला पण वाया नाही गेला, ट्रॅक्टरवाल्या भावाने स्पिकरवर फॉरेनर नाचवल्या; 'चुनरी चुनरी' चा इन्स्टावर व्हिडीओ व्हायरल

Viral Video Foreigner Dances : सध्या उसाचा सिझन सुरू असल्याने ग्रामीण भागात उसाने भरलेल्या ट्रॅक्टरची वाहतूक दिवसरात्र सुरू आहे. शेतकरी रान रिकामे होताच लगेच नांगरट करणे, उसाच्या ट्रॉली भरून उसाची साखर कारखान्याकडे ने-आण सुरू असते. अशाच एका ठिकाणी इंधन भरण्यासाठी ट्रॅक्टर चालक पंपावर आला होता. त्यावेळी त्याच्या ट्रॅक्टरमध्ये मोठ्या आवाजात हिंदी गाणी लावण्यात आली होती..याच दरम्यान भारत दौऱ्यावर आलेले काही विदेशी पर्यटकही आपल्या टूरीस्ट वाहनासोबत त्याच पंपावर इंधन भरण्यासाठी थांबले. ट्रॅक्टरमधून वाजणाऱ्या ‘चुनरी चुनरी’ या गाण्याचा ठेका इतका मस्त लागला की विदेशी पाहुणे स्वतःला थांबवू शकले नाहीत. पाहता पाहता त्यांनी हातातील पाण्याच्या बाटल्या हवेत उडवत पंपावरच डान्स करण्यास सुरुवात केली. विशेष म्हणजे यामध्ये महिलांची संख्या जास्त होती, काही पुरुष पाहुणेही मजा लुटताना दिसत होते. या संपूर्ण क्षणाचा व्हिडिओ तेथे उपस्थित असणाऱ्यांनी टिपला आणि सोशल मीडियावर शेअर केला. सध्या हा व्हिडिओ इन्स्टाग्रामवर तुफान व्हायरल होत आहे. पाहता पाहता लाखो व्ह्यूज आणि शेकडो कमेंट्सचा पाऊस पडला आहे..नेटकऱ्यांच्या भन्नाट कमेंट्सया व्हिडिओवर नेटकऱ्यांनी भन्नाट प्रतिक्रिया दिल्या आहेत. “गौतमी पाटील पेक्षा थेट विदेशी नाचवल्या!”, “नाद करती काय? भारतात ट्रॅक्टर वाला म्हणलं की गाणी selected असतात!”, “फडात सुद्धा यांचा डॉल्बीच चालू असतो!”, “इंग्रजांनी आपल्यावर राज्य केलं होतं, आज त्यांच्या गोऱ्या पान पोरी फुकट नाचवत आहोत!”, ग्रामीण संस्कृती, डॉल्बीचा धडाका आणि भारतीय गाण्यांची जादू यांचा अनोखा मिलाफ पाहून नेटकरीही खुश झाल्याचे दिसत आहे..Viral Video: मलायका अरोराचा हटके स्टंट! स्पर्धकाच्या डोक्यावर ठेवला गॅस, अन् बनवला चहा, व्हिडिओ चर्चेत.व्हिडिओमुळे चर्चेत भारतीय ग्रामीण वातावरणसाखर कारखान्यांकडे जाणारे ट्रॅक्टर, ऊस सिझनचे वातावरण आणि भारतीय गाण्यांचा ठेका हे सर्व पाहून विदेशी पाहुणे भारावून गेले. हा प्रसंग पाहणाऱ्यांना जणू भारताच्या पारंपरिक उत्साहाची झलक मिळाल्याचे वाटले. या व्हायरल व्हिडिओमुळे ग्रामीण भागातील साधेच दैनंदिन दृश्य जागतिक पातळीवर चर्चेत आलं आहे. भारतीय संस्कृती आणि संगीत किती सहजपणे कोणाच्याही मनाला भिडते याचे हे अप्रतिम उदाहरण ठरले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.