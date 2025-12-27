Trending News

तरुणीचा प्रश्न अन् मुलांची भन्नाट उत्तरं; Viral Video एकदा बघाच, तुम्हीही हसल्याशिवाय राहणार नाही...

Funny Viral Video: Girl Asks Kids a Question : या व्हिडिओत एक तरुणी लहान मुलांना प्रश्न विचारते आहे. त्यावर त्या मुलांनी दिलेली उत्तर बघून अनेकांना हसू आवरत नाही. हा व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल होतो आहे.
A funny viral video shows a girl asking kids what they want to become in life : सोशल मीडियावर दररोज कोणते ना कोणते व्हिडिओ व्हायरल होतात. यापैकी काही व्हिडिओ आपल्याला भावूक करतात, तर काही व्हिडिओ हसायला भाग पाडतात. असाच एक व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होतो आहे. या व्हिडिओत एक तरुणी लहान मुलांना प्रश्न विचारते आहे. त्यावर त्या मुलांनी दिलेली उत्तर बघून अनेकांना हसू आवरत नाही. हा व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल होतो आहे. यावर अनेकांनी प्रतिक्रिया देखील दिल्या आहेत.

