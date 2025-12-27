तरुणीचा प्रश्न अन् मुलांची भन्नाट उत्तरं; Viral Video एकदा बघाच, तुम्हीही हसल्याशिवाय राहणार नाही...

A funny viral video shows a girl asking kids what they want to become in life : सोशल मीडियावर दररोज कोणते ना कोणते व्हिडिओ व्हायरल होतात. यापैकी काही व्हिडिओ आपल्याला भावूक करतात, तर काही व्हिडिओ हसायला भाग पाडतात. असाच एक व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होतो आहे. या व्हिडिओत एक तरुणी लहान मुलांना प्रश्न विचारते आहे. त्यावर त्या मुलांनी दिलेली उत्तर बघून अनेकांना हसू आवरत नाही. हा व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल होतो आहे. यावर अनेकांनी प्रतिक्रिया देखील दिल्या आहेत. .व्हिडीओत दिसतंय त्याप्रमाणे एक तरुणी व्हिडिओ बनवते आहे. तिथेच काही मुलं खेळत आहेत. त्यानंतर ती तरुणी म्हणते, की मी या मुलांना काहीतरी प्रश्न विचारते. असं म्हणत ती या मुलांच्या दिशेने जाते आणि त्यांना विचारते की तुम्हाला मोठं होऊन काय व्हायचं आहे तिला वाटतं की मुले 'मला डॉक्टर, इंजिनियर वगैरे व्हायचं आहे', असं उत्तर देतील. पण मुलांची उत्तरं ऐकून तिचा भ्रमनिरास होतो..नियती इतकी निर्दयी कशी? अपघात आई-वडिलांचं छत्र हरवलं, निरागस लेकरांनी एकमेकांना सावरलं; पाहा VIDEO.ती त्यांच्या जवळ जाते आणि विचारते की तुम्हाला मोठे होऊन काय व्हायचं आहे? त्यावरती मुलं उत्तर देतात की, 'आधी तू सांग की तुला मोठे होऊन काय व्हायचं आहे? हे उत्तर ऐकूण ती कोण मुलगी थोडी गोंधळात पडते आणि सांगते की 'मी आधीच मोठी झाली आहे' त्यावर मग तू मोठी होऊन नेमकी बनली? असा प्रश्न तो मुलगा विचारतो. हे उत्तर ऐकताच तरुणीच्या चेहऱ्यावरचा रंगच उडतो..Video : संकटात सापडलेल्या मालकाला वाचवायला धावतच आली म्हैस, मुक्या प्राण्याची निष्ठा पाहून तुमचेही डोळे पाणावतील, हृदयस्पर्शी व्हिडिओ.हाच व्हिडीओ सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होत असून अनेकांना या मुलांची उत्तर आणि तरुणीचा चेहरा बघून हसू येतं आहे. हा व्हिडीओ २० हजाराहून अधिक लोकांनी बघितला असून त्याला ७ हजाराच्या वर लाईक्स मिळाले आहेत. अनेकांनी यावर प्रतिक्रिया देखील दिल्या आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.