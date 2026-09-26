ना ढोल-ताशे, ना गर्दी... एकट्या भक्ताचा स्वतः घडवलेला बाप्पाला भावूक निरोप; डोळे पाणावणारा Video Viral

राज्यभरात गणेश उत्सव साजरा केल्यानंतर अनंत चतुर्थी दिवशी भक्तिमय वातावरणात गणरायाला निरोप देण्यात आला. घराघरांत तसेच सार्वजनिक मंडळात विराजमान करण्यात आलेल्या गणेश मूर्तींचे ढोल ताशांच्या गजरात, गुलाल उडवत 'गणपती बाप्पा मोरया'च्या जयघोषात गणेश मूर्तींचे विसर्जन करण्यात आले. सर्वत्र मोठ्या थाटामाटात गणेश विसर्जन सोहळा साजरा केला जात असताना सोशल मीडियावर एक काळजाला भिडणारा व्हिडिओ व्हायरल होत आहे. यामध्ये एक व्यक्ती एकट्याने बाप्पाला निरोप देत असल्याचे दिसून येत आहे. .इन्स्टाग्रामवरील 'Poster Boy Chetan' या अकाउंटवर एक व्हिडिओ पोस्ट करण्यात आली आहे. यामध्ये एक व्यक्ती स्वतःच्या हाताने घडवलेली गणेशमूर्ती घेऊन विसर्जनासाठी येताना दिसत आहे. विशेष म्हणजे, त्या व्यक्तीसोबत इतर कोणीही नसून एकट्याने बाप्पाचं विसर्जन करत आहे. एकट्या भक्ताचा बाप्पाला निरोप देतानाचा हा क्षण व्हिडिओत कैद करण्यात आला आहे..Mumbai News: 'लालबागचा राजा'च्या दरबारात दुर्दैवी घटना! मंडपाजवळ ६८ वर्षीय व्यक्तीचा मृत्यू; नेमकं काय घडलं? .दरम्यान, व्हायरल व्हिडिओमधील संबंधित व्यक्ती कोण आहे तसेच व्यक्तीसोबत कोणीच का नव्हते? याबाबत माहिती समोर आलेली नाही. मात्र, स्वतःच्या हाताने बाप्पाची मूर्ती तयार करून त्याच श्रद्धेने विसर्जनासाठी आलेल्या भक्ताचा हा व्हिडिओमुळे अनेकांच्या मनाला स्पर्श करुन गेला आहे..''आज एक असा क्षण अनुभवला, जो आयुष्यभर मनात राहील… एक व्यक्ती एकट्याने, स्वतःच्या हाताने घडवलेली गणेशमूर्ती घेऊन विसर्जनासाठी आली होती. सोबत कुणीही नव्हतं… बाप्पाला निरोप देताना त्यांच्या चेहऱ्यावरची श्रद्धा आणि भक्ती पाहून माझेच डोळे पाणावले. बाप्पाला निरोप देण्यासाठी मोठी गर्दी असण्याची गरज नसते, तर एक मनापासून भक्ती करणारा भक्तही पुरेसा असतो'' असे कॅप्शन देत हा व्हिडिओ पोस्ट करण्यात आला आहे..हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल झाला असून अनेक युजर्सनी यावर भावनिक प्रतिक्रिया दिल्या आहेत. ज्यामध्ये एकाने "बाप्पा..... या काका साठी कधीच काही कमी पडू देऊ नकोस" असे म्हटले आहे. तर दुसऱ्याने 'सोबत कोण नव्हतं? अरे साक्षात बाप्पा त्याच्यासोबत आहे.. अजून कशाला कोण पाहिजे? ज्याचं कोणी नसतं त्याचा देव असतो...' असे लिहले आहे..डोळ्यांत अश्रू, ओठांवर ‘पुढच्या वर्षी लवकर या…' लालबागच्या राजाला अखेरचा निरोप; गर्दीच्या महासागरात शेवटचा दर्शनाचा क्षण.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.