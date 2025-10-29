Trending News

'सर... माझं ब्रेकअप झालय' Gen Z कर्मचाऱ्याने बॉसला पाठवला मेल, बॉसला दया आली आणि १० दिवसांची सुट्टी मंजूर झाली

Gen Z employee breakup leave email viral: Gen Z कर्मचाऱ्याने "सर माझं ब्रेकअप झालं" असं म्हणत सुट्टीसाठी मेल पाठवला. कर्मचाऱ्याचा खरेपणा पाहून बॉसने दयाळूपणाने ती सुट्टी मंजूर केली. या मेलचा स्क्रीनशॉट सोशल मीडियावर व्हायरल झालाय. लाखो लोकांच्या व्हिडिओवर कमेट्स येताना पहायला मिळतय.
Apurva Kulkarni
Trending News: सोशल मीडियावर अनेक गोष्टी व्हायरल होत असतात. काही गोष्टी पोट धरुन हसवतात, तर काही विचार करायला लावतात. असाच एक फोटो सोशल मीडियावर व्हायरल होतोय. या फोटोमध्ये एका Gen Z तरुणाने आपल्या बॉसला सुट्टीसाठी असं कारण दिलं की, बॉसला दया आली आणि त्याने थेट १० दिवसाची सुट्टी मंजूर केली. तरुणाने मेलमध्ये असं कारण सांगितलं की सर्वांनाचा आश्चर्याचा धक्का बसला.

