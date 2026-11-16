Viral GTA 6 Contract : प्रेयसीने प्रियकराला दिला जगातील सर्वात मोठा गेमिंग गिफ्ट, पण सोबत जोडला '४ अटींचा करार'; नियम वाचून व्हाल थक्क!

जगभरातील गेमिंग प्रेमी ज्या दिवसाची आतुरतेने वाट पाहत आहेत, तो 'ग्रँड थेफ्ट ऑटो ६' (GTA 6) हा बहुप्रतीक्षित गेम १९ नोव्हेंबर २०२६ रोजी लाँच होत आहे. या गेमची क्रेझ तरुणाईमध्ये इतकी जबरदस्त आहे की, त्यावरून आता जोडप्यांमध्येही मजेशीर करार होऊ लागले आहेत. .अशाच एका तरुणीने आपल्या बॉयफ्रेंडला GTA 6 गेम गिफ्ट म्हणून दिला खरा, पण त्यासोबत ४ कडक अटींचा लेखी करार (Contract) सही करून घेतल्याने ही पोस्ट सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल झाली आहे..Solar Stock To Buy : ६ महिन्यांत ३३% परतावा! आता थेट ₹५०० पर्यंत झेप घेणार 'हा' सोलार शेअर; ब्रोकरेज फर्मचा मोठा सल्ला.११ नोव्हेंबरचा 'तो' व्हायरल करार आणि अटीसोशल मीडियावर व्हायरल झालेल्या माहितीनुसार, व्हेनेसा (Vanesa) नावाच्या तरुणीने तिचा प्रियकर लांगा (Langa) याला GTA 6 गेम भेट दिला. मात्र, गेम खेळण्याच्या नादात बॉयफ्रेंडने आपल्याकडे दुर्लक्ष करू नये, यासाठी तिने ११ नोव्हेंबर २०२६ रोजी दोघांच्या सह्या असलेला एक मजेशीर करार तयार केला. या करारात चार प्रमुख अटींचा समावेश करण्यात आला आहे.."ल्युसिया खरी गर्लफ्रेंड नाही, माझीच प्राधान्यक्रम राहणार!"या करारातील अटी वाचून नेटकऱ्यांना हसू आवरणे कठीण झाले आहे. करारातील दोन अटींची सर्वाधिक चर्चा होत आहे:लांगा त्याच्या एकूण वेळेपैकी ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त वेळ हा गेम खेळण्यात घालवणार नाही.गेममधील मुख्य महिला पात्र 'ल्युसिया' (Lucia) ही त्याची खरी गर्लफ्रेंड नसून, वास्तवातील त्याची गर्लफ्रेंड (व्हेनेसा) हीच नेहमी त्याचे पहिले प्राधान्य राहील, हे त्याला लक्षात ठेवावे लागेल..Bollywood Sad News : "ती जाणार नाही असं वाटलं होतं..."; लाडक्या मुलीच्या कॅन्सर निधनानंतर प्रसिद्ध दिग्दर्शकाचा अश्रूंचा बांध फुटला!.नेटकऱ्यांच्या भन्नाट प्रतिक्रिया११ नोव्हेंबर २०२६ ची तारीख आणि दोघांच्या सह्या असलेला हा करार समोर येताच इंटरनेटवर चर्चेला उधाण आले आहे. गेम लाँच होण्याआधीच अनेक कपल्समध्ये गेमिंग विरुद्ध रिअल-लाइफ वेळेवरून गमतीशीर वाद रंगत आहेत. .काहींनी व्हेनेसाच्या या कल्पकतेचे आणि समजूतदारपणाचे कौतुक केले आहे, तर काहींनी लांगाला "लवकर अटी मान्य करून गेम एन्जॉय कर" असा मजेशीर सल्ला दिला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.