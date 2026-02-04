Gold Extraction from SIM Card : पठ्ठ्याने जुन्या सिमकार्डसमधून काढले २६ लाखांचे सोने, व्हिडिओ केला शेअर, लोक म्हणाले- हा तर आधुनिक किमयागार

आजच्या डिजिटल युगात आपण अनेकदा जुने मोबाईल फोन, सिम कार्ड आणि इलेक्ट्रॉनिक कचरा (ई-कचरा) निरुपयोगी समजून टाकून देतो. पण चीनमधील एका व्यक्तीने या कचऱ्याचे खजिन्यात रूपांतर केले आहे. त्याच्या अनोख्या कौशल्यामुळे सध्या सोशल मीडियावर चर्चेचा विषय आहे, त्याने टाकून दिलेल्या सिम कार्ड आणि इलेक्ट्रॉनिक कचऱ्यातून मोठ्या प्रमाणात सोने काढत सर्वांना आश्चर्यचकित केले आहे. .साउथ चायना मॉर्निंग पोस्टमधील एका वृत्तानुसार, चीनच्या ग्वांगडोंग प्रांतातील हुइझोऊ शहरात राहणारा हा माणूस सोशल मीडियावर किआओ या नावाने ओळखला जातो. किआओने जुन्या आणि टाकून दिलेल्या इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांवर प्रक्रिया करून आतापर्यंत १९१ ग्रॅम शुद्ध सोने काढल्याचा दावा केला आहे. .या सोन्याची आंतरराष्ट्रीय बाजारात किंमत सुमारे २६ लाख रुपये आहे. त्याचा एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे, ज्याला ५० लाखांहून अधिक व्ह्यूज मिळाले आहेत. व्हिडिओमध्ये तो कचऱ्यातून चमकणारे सोने काढण्यासाठी रसायन ओतून काम करताना दिसतो..हे थोडे विचित्र वाटेल परंतु सत्य हे आहे की आपल्या मोबाईल सिम कार्ड आणि कॉम्प्युटरमधील चिप्समध्ये सोने वापरले जाते. किआओ यांनी स्पष्ट केले की सिम कार्ड कनेक्टर आणि चिप्सच्या काही भागांवर सोन्याचा पातळ थर असतो. सोने हा एक धातू आहे जो गंजण्याला प्रतिकार करतो, ज्यामुळे सिम कार्ड दीर्घकाळ टिकतात. याशिवाय सोने हे वीज आणि सिग्नलच्या प्रवाहासाठी एक उत्कृष्ट माध्यम आहे..पण एका सिम कार्डमध्ये सोन्याचे प्रमाण इतके कमी आहे की सामान्य व्यक्तीसाठी ते काढणे अशक्य आहे. हे यश मिळवण्यासाठी, किआओने सुमारे दोन टन (२००० किलो) इलेक्ट्रॉनिक स्क्रॅप आणि सिम कार्डवर प्रक्रिया केली, फक्त इतकी रक्कम मिळवण्यासाठी..किआओची जादुई कला पाहून लोक त्याला आधुनिक किमयागार म्हणत आहेत. बरेच युजर्स त्यांचे जुने लॅपटॉप आणि मोबाईल फोन फेकून देऊन मोठी चूक करत आहेत अशी टिप्पणी करत आहेत. किआओ यांनी या कामाबाबत गंभीर इशारा देखील दिला आहे. त्यांनी स्पष्ट केले की त्यांचा व्हिडिओ केवळ माहितीच्या उद्देशाने होता, इतरांना ते कसे करायचे ते शिकवण्यासाठी नाही. त्यांनी इशारा दिला की या प्रक्रियेत अत्यंत धोकादायक रसायने आहेत जी जीवघेणी ठरू शकतात..Smart Phone: सोनं,चांदी,तांबे... तुमचा फोन किती प्रकराच्या धातूंनी बनलेला असतो? वाचा एका क्लिकवर .हे पर्यावरणीयदृष्ट्या देखील धोकादायक आहे, कारण रासायनिक धूर आणि कचरा हानिकारक आहेत. परवान्याशिवाय इलेक्ट्रॉनिक कचऱ्यावर प्रक्रिया करणे अनेक देशांमध्ये बेकायदेशीर असू शकते. घरी हे करण्याचा प्रयत्न करणे धोकादायक असले तरी, ते निश्चितच ई-कचऱ्याच्या पुनर्वापरासाठी महत्त्वपूर्ण क्षमता दर्शवते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.