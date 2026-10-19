आजोबांनी आजीसाठी १९६४ मध्ये लिहिलं ८ फूट लांबीचं प्रेमपत्र! ६२ वर्षांनंतरही होतेय प्रेमाची चर्चा; VIDEO VIRAL

आजच्या काळात प्रेम व्यक्त करण्यासाठी काही सेकंदांत मेसेज पाठवला जातो; पण एकेकाळी आपल्या भावना कागदावर उतरवण्यासाठी तासन्तास घेतले जायचे. याच जुन्या प्रेमाची आठवण करून देणारी एक खास गोष्ट सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. १९६४ मध्ये एका आजोबांनी आपल्या पत्नीसाठी तब्बल आठ फूट लांबीचे प्रेमपत्र लिहिले होते. लग्नाला ६२ वर्षे पूर्ण झाल्यानंतरही जपून ठेवलेले हे पत्र त्यांच्या नातीने शेअर केले आणि नेटकऱ्यांच्या मनाला स्पर्श केला..आठ फूट लांबीचे प्रेमपत्र; प्रत्येक शब्दामागे होती भावना!आजच्या काळात एखादा मोठा मेसेज वाचायलाही अनेकांना वेळ नसतो. अशा वेळी आठ फूट लांबीचे प्रेमपत्र लिहिण्याची कल्पनाच अनेकांना आश्चर्यचकित करणारी आहे. हे पत्र म्हणजे केवळ काही शब्द नव्हते, तर आपल्या भावना व्यक्त करण्यासाठी घेतलेला वेळ आणि केलेला प्रयत्न होता.आजोबांनी या पत्रात नेमके काय लिहिले होते, हे समोर आलेले नाही. मात्र, आपल्या पत्नीला प्रेमाची जाणीव करून देण्यासाठी त्यांनी केलेला हा प्रयत्न अनेकांची मने जिंकत आहे. हाताने लिहिलेले हे पत्र अनेक दशके जपून ठेवण्यात आले आणि आता नातीने ते जगासमोर आणले आहे..आजोबांनी स्वतः तयार केले होते पत्राचे पाकीट!या गोष्टीतील आणखी एक खास बाब म्हणजे आजोबांनी पत्रासाठी स्वतः पाकीट तयार केले होते. शांभवीने या पत्रासोबत ते मूळ पाकीटही दाखवले आहे.पत्र लिहिण्यापासून ते ते जपून ठेवण्यापर्यंत प्रत्येक गोष्टीत आजोबांनी घेतलेली मेहनत या छोट्याशा तपशिलातून दिसून येते. आजच्या काळात एका क्लिकवर मेसेज पाठवता येतो. मात्र, हाताने लिहिलेल्या पत्राची गोष्टच वेगळी असते. अनेक वर्षांनंतरही ते पत्र हातात घेऊन वाचता येते आणि त्या काळातील आठवणी पुन्हा अनुभवता येतात..'असे प्रेम मिळावे!' नेटकऱ्यांनी व्यक्त केल्या भावनाशांभवीच्या या पोस्टला मोठ्या प्रमाणात लाइक्स मिळाले असून अनेकांनी कमेंट्समधून आपल्या भावना व्यक्त केल्या आहेत. काहींनी अशा प्रेमाची इच्छा व्यक्त केली, तर काहींनी आपल्या जोडीदाराला तीन ओळींचा मेसेज वाचायला सांगतानाही किती प्रयत्न करावे लागतात, अशी गंमत केली.एका युजरने, 'असे प्रेम मिळावे!' अशा अर्थाची भावना व्यक्त केली. तर काहींना आजोबांनी एवढे मोठे पत्र नेमके कसे लिहिले असेल आणि त्यासाठी किती कागद वापरला असेल, याबद्दल उत्सुकता वाटली.या प्रतिक्रियांमधून एक गोष्ट स्पष्ट होते. नात्यात प्रेमासोबतच समोरच्या व्यक्तीने आपल्यासाठी वेळ द्यावा, आपली काळजी घ्यावी आणि आपल्याला महत्त्व द्यावे, अशी अनेकांची अपेक्षा असते..पूर्वीचे प्रेम खरोखरच वेगळे होते का?पूर्वीच्या काळातील प्रेम अधिक शुद्ध होते, असे अनेकदा म्हटले जाते. मात्र, केवळ एका प्रेमपत्रावरून त्या काळातील प्रत्येक नात्याची तुलना आजच्या नात्यांशी करता येणार नाही. प्रत्येक नात्यात मतभेद, अडचणी आणि तडजोडी असतात.या गोष्टीतून समोर येते ती म्हणजे प्रेम व्यक्त करण्यासाठी केलेल्या प्रयत्नांचे महत्त्व. आजच्या काळात मेसेज पाठवणे, एखाद्या कठीण प्रसंगी जोडीदाराला साथ देणे किंवा त्याच्या आवडीची एखादी छोटी गोष्ट लक्षात ठेवणे, अशा अनेक मार्गांनी प्रेम व्यक्त करता येते. काळ बदलला असला, तरी नात्यात प्रेम आणि आपलेपणा अनुभवण्याची गरज आजही तितकीच महत्त्वाची आहे..प्रेमाची खरी आठवण वर्षानुवर्षे टिकते!या गोष्टीतील सर्वात सुंदर भाग म्हणजे १९६४ मध्ये लिहिलेले हे पत्र अनेक वर्षे जपून ठेवण्यात आले. आज एका नातीने ते सोशल मीडियावर शेअर केल्यामुळे एका कुटुंबाची खास आठवण अनेकांपर्यंत पोहोचली आहे.मजबूत नात्यासाठी केवळ सुंदर शब्द पुरेसे नसतात. त्यासाठी एकमेकांचा आदर करणे, काळजी घेणे, संयम ठेवणे आणि प्रत्येक परिस्थितीत एकमेकांना साथ देणेही आवश्यक असते..प्रेम व्यक्त करण्यासाठी प्रत्येकाने आठ फूट लांबीचे पत्र लिहावे, असे नाही. मात्र, आपल्या जोडीदाराला आपण त्याच्यावर प्रेम करतो, त्याची काळजी घेतो आणि तो आपल्यासाठी महत्त्वाचा आहे, याची जाणीव करून देणे नक्कीच गरजेचे आहे.आजोबांच्या या प्रेमपत्राने एक गोष्ट पुन्हा अधोरेखित केली आहे. प्रेमाचे स्वरूप काळानुसार बदलू शकते; पण नात्यातील भावना आणि एकमेकांसाठी केलेले प्रयत्नच त्या नात्याला वर्षानुवर्षे टिकवून ठेवतात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.